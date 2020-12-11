法拉利主席卡米莱利突然辞职

卡米莱利以“个人原因”提出辞职，而事出突然令法拉利没有时间准备他的接任者。因此，意大利公司表示公司主席约翰·阿尔坎将临时担任CEO的角色，直到找到合适的人选。

卡米莱利过去长期担任法拉利长期合作伙伴菲利普·莫利斯的CEO，并在2015年加入了法拉利董事会。2018年，在法拉利前主席塞尔吉奥·马奇奥内病故之后，他接管了意大利跑车制造商。而就在他从法拉利辞职的同时，菲利普·莫利斯方面也宣布他离开董事会。

即便是在菲利普·莫利斯工作期间，卡米莱利个人也是法拉利车队的忠实支持者。在担任意大利公司CEO之后，他与车队领队马蒂亚·比诺托保持着密切的工作关系。

“法拉利已经是我生活的一部分，能担任其首席执行官是巨大的荣幸，”卡米莱利在辞职声明中表示。“对于马拉内罗杰出的全体员工们，我对他们做一切事情的热情、奉献、突破极限的精神表示钦佩。我为公司自2018年以来的巨大成就感到骄傲，知道法拉利最好的时刻还没有到来。”

虽然连续两年法拉利在F1赛场战绩欠佳，特别是本赛季仅仅名列制造商年度第六名，但是在跑车业务领域成绩斐然。2018年7月卡米莱利上任时，公司股价为113欧元，而近期达到了179欧元。

阿尔坎向卡米莱利表达了“最衷心的感谢”，并且称赞了他“对法拉利无限的热情”，同时认可了“在他的领导下，公司充分利用了真正独一无二的文化遗产和对卓越的完美追求，进一步确定了世界最优秀企业之一的地位”。

今年，法拉利在其拥有的穆杰罗赛道进行的托斯卡纳大奖赛期间，庆祝了其参加的第1000场F1大奖赛里程碑。而在卡米莱利领导法拉利期间，其F1车队做出了两次重大的车手人选变动的决定。先是在2018年秋天确定任命查尔斯·莱克勒克为2019年正式车手，随后是今年5月决定不与四届世界冠军塞巴斯蒂安·维特尔续约，而是为2021和2022赛季签下了西班牙人卡洛斯·塞恩斯。