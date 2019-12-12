法拉利为汉密尔顿“想加入我们”感到荣欣

本赛季末的阿布扎比大奖赛期间，传出汉密尔顿今年已经与法拉利主席埃尔坎见了两次面，引发了关于这位六届世界冠军得主可能在明年合同到期后离开梅赛德斯车队的猜测。

梅赛德斯和汉密尔顿双方都强烈地暗示，延续双方统治世界冠军的合作关系是最可能的结局，而梅赛德斯领队托托•沃尔夫表示有25%的可能性他的明星车手将转会到法拉利。

本周，包括Motosport.com在内的小部分媒体受邀参加了在马拉内罗举行了的采访活动。卡米莱利表示汉密尔顿和埃尔坎的见面是公开的，并非职业会面。

“这是一场社交活动，然而被传得夸大其词了，”他说，“他们有一些共同的朋友。”

针对汉密尔顿和车队之间联系的猜测，卡米莱利回应说，英国人是对法拉利感兴趣的车手之一。

“事实是我们与一位车手有长期的合约，而另一位车手的合约在2020年到期，”他说，“我们当然感到荣幸能有许多车手——特别是汉密尔顿——想要加入我们。但是现在就做出决定还为时过早。”

塞巴斯蒂安·维特尔和查尔斯·莱克勒克将会在2020年再度共同为法拉利参赛，但维特尔是下赛季将要合约到期的众多车手之一，而莱克勒克则签了长期合同。

可以理解的是法拉利领队马蒂亚·比诺托和卡米莱利对车手阵容拥有最终发言权，而卡米莱利说他还没有和汉密尔顿交谈过。而对于法拉利是否愿意像梅赛德斯那样给汉密尔顿更多的自由度并允许他参加那么多非F1活动，卡米莱利无意谈论所有假定的言论。

“说实话，我不想谈论，”他说。“现在还为时过早。我们会等到合适的时候来看看手上的机会，考虑对车队来说什么是最好、最合适的。”

四次世界冠军得主维特尔在过去两个赛季里犯下过重大失误，并且今年的积分排名被同队新车手莱克勒克超越。

然而，比诺托说他仍然感到非常“幸运”能够拥有现在的车手阵容，并暗示如果维特尔决定在2020赛季后继续参赛，那么车手更换的可能性不大。

“我们将和维特尔坐下来聊聊关于他对未来的打算，”比诺托说，“我认为我们需要审视一下明年的发展策略。我们也需要看看他的表现、他如何去适应车辆，以及他对未来的动机。”

“这和他的错误无关。更重要的是他如何看待自己的未来道路，以及我们对车手阵容的考量。”

翻译/七七