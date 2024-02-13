法拉利为新F1赛车SF-24揭幕
法拉利参加2024赛季F1的新赛车SF-24通过网络平台亮相，旨在让车手“更容易”驾驶赛车。
法拉利选择在今年情人节的前一天为新车揭幕。不久之前，意大利车队因为与刘易斯·汉密尔顿敲定2025年加盟事宜而掀起风暴，此举被视为跃马立誓重返巅峰的终极手段。
今年的法拉利F1赛车取名为“SF-24”。车队希望它能够解决上赛季查尔斯·莱克勒克和卡洛斯·塞恩斯遇到的一些问题。例如，2023年赛车时常可以在排位赛里展现冲击敢为的速度，但到了正赛里则缺乏强劲的比赛速度和性能的连贯性。不过，在红牛意外翻船的新加坡大奖赛里，塞恩斯把握住机会获得胜利，使得法拉利成为唯一击败红牛的车队。
“今年我们必须保持上赛季结束时我们稳定地处于领先行列的势头，以所有领域不断进步为目标，”法拉利领队弗雷德里克·瓦塞尔表示。法国人在上赛季成为法拉利的领队，他认为如果自己的团队要向去年占据统治力的红牛发起挑战，那么必须在比赛管理方面更加严谨和有效，并且做出“大胆的选择”。
法拉利对于新款F1赛车的涂装做了少许修改，减少了尾翼主翼片和“光环”上裸露的碳纤维面积，加白色和黄色线条，作为对去年赢得勒芒24小时冠军的499P Hypercar的致敬。
Charles Leclerc, Frederic Vasseur, Team Principal and General Manager, Scuderia Ferrari, Carlos Sainz, Ferrari
Photo by: Ferrari
在技术方面，意大利车队从去年西班牙大奖赛开始，就摒弃了浴缸式样的侧箱设计思路，并且承诺将在2024赛季启用新的赛车理念。
“我们希望通过SF-24打造一个全新的平台，事实上，赛车的每一个部件都经过了重新设计，即使我们的出发点是去年采用的开发方向——那让我们在上赛季最后阶段的竞争力取得了飞跃，”法拉利技术总监恩里克·卡戴尔解释道。
“我们采纳了车手们的意见，将这些想法通过工程实现，目的是让车手们更容易驾驶赛车，从而更容易发挥赛车的最大性能并将其推向极限。我们没有给自己设定任何设计限制，只想打造一辆强劲、诚实的赛车，让它能在赛道上重现我们在风洞中看到的效果。”
据悉，除了梅赛德斯原性能总监罗伊克·塞拉——2025年才能在马拉内罗正式开工——法拉利还招募了大约二十名新员工。
法拉利是今年第七支发布2024赛车的车队。梅赛德斯和迈凯伦将在明天公布各自新车（英国车队已经在一个月前展示了新赛季赛车涂装），而卫冕冠军红牛的新车RB20将于2月15日压轴登场。
Ferrari SF-24
Photo by: Divulgacao
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