法拉利为何将在二月测试两辆F1赛车

从2021赛季起F1赛事将使用18英寸轮胎，而倍耐力在整个2019赛季期间就启动了准备工作，为此雷诺和迈凯伦车队派出调整过的赛车进行测试。在季后测试结束后，梅赛德斯车队也在阿布扎比的亚斯码头赛道协助进行了两天测试。

法拉利将是最后使用18英寸轮胎进行测试的车队。明年2月8日，也就是在巴塞罗那赛道进行的官方季前测试开始的前十天，意大利车队将前往赫雷兹赛道进行测试。车队表示他们选择推迟倍耐力的研发测试工作是考虑到成本的问题。

法拉利车的的赛车将于2月11日对外发布，意味着届时极有可能是新赛车生产的最后阶段，以便为2月18日开始的季前测试做好准备。

然而，即使2020款法拉利赛车可以更早地驶上赛道，明年的竞赛规则已经写入明确的准则，确保任何车队无法从早期的轮胎测试中获取不公平的优势。

倍耐力会在2月1日至11月29日收官战阿布扎比大奖赛结束后的一周内，完成25天的内部测试工作。

如果有测试在赛季的第一轮开始前进行，就像法拉利车队那样，那么只有经过调整的2018和2019赛季车辆可以用于测试。这阻止车堵在集体测试之前进行任何与2020赛季相关的工作，而2020赛季的季前测试也已经从8天减少至6天。

使用18英寸轮胎是2021赛季技术规则的一项重大改变，但是规则也规定了轮胎测试只能收集与轮胎、轮毂以及轮毂罩的相关信息。这意味着任何车队在协助轮胎测试时，不准使用任何企图获取关于2021赛季技术信息的“赛车或赛车子元件”。

同时，2020赛季测试规则的调整包括传统的季后测试将会延长至3天，其中至少包括一天的测试是由一位2020赛季的常规车手来做2021赛季轮胎的测试。

这将需要使用一辆“杂交”赛车来装配18英寸轮胎，并且所有车队都应该要满足这个要求，如果他们中有任何车队无法达到要求，那么他们将不得不失去另一天的测试机会。

测试中的一天必须由一名职业生涯参加F1比赛不超过两场的车手完成。此前，这类“新秀”车手被要求在全年的测试计划中承担两天测试，如今机会缩水则是2020赛季测试受限的结果。

车队们可以自行决定是否由新秀车手驾驶2020版本的赛车，或由其开始“杂交”赛车来为2021赛季的18英寸轮胎进行测试。

翻译/七七