法拉利：与红牛的差距不在于赛车概念而是调校

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法拉利曾寄望于在上周末的F1赛季揭幕站中击败红牛。然而，尽管在在排位赛中给对手制造了巨大压力，但严重的轮胎衰竭令查尔斯·莱克勒克在正赛中的车速大幅下降，并最终在第40圈由于引擎故障痛失了第三位置。

这为使用硬胎的费尔南多·阿隆索制造了机会。驾驶阿斯顿·马丁的西班牙人在比赛最后时刻超过了卡洛斯·塞恩斯，锁定了最后一个领奖台位置。

梅赛德斯的成绩仅次于塞恩斯。德国制造商已经承认，如果要在F1中重返前列，就必须改变其赛车理念。而目前，关于法拉利是否需要考虑相同的问题也已引发争论。

跃马追求的是一种in-wash（即引导气流流向赛车底部）的空气动力学哲学。而红牛首创的下洗式空气动力学解决方案所带来的好处显而易见——尤其是阿斯顿·马丁已通过对它的“复制”取得了可观的成绩。

当被问及法拉利是否仍然相信其赛车概念可以击败红牛时，车队领队弗雷德里克·瓦塞尔表示：“我充分相信这一点。

“在排位赛中，我从未见过一辆赛车能与另一辆赛车速度相当，然而在比赛中却无法抗衡。所以接下来就是赛车调校和一些选择的问题了。这根本不是概念的问题。所以，我们不必考虑这个方向。”

瓦塞尔认为法拉利只需要改进一些小细节就可以达到更理想的位置，从而带给红牛压力。

“总结一下目前的情况，我想说的是排位赛的速度，至少在巴林，我们很快，与红牛不相上下。这是一个积极的方面。但现在我们必须非常现实。如果我们想要改进，就需要对情况有一个清晰的了解，而可靠性还没有达到我们需要的水平。如果我们想赢得比赛，就需要在周末零失误，而不是在意这里那里的小细节。”

Charles Leclerc, Scuderia Ferrari, in the post Qualifying Press Conference Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images

虽然红牛在巴林的统治地位促使人们认为冠军争夺战已无悬念，但瓦塞尔坚持认为，成败尚未成定局。

“以退赛开启赛季从来都不是好事，我肯定更愿意完成比赛，但我想保持我的立场不变，”法国人表示。两周前在巴林的测试之前，我告诉车队，冠军之争在巴林不会结束，无论如何结果都无关紧要。”

“冬季测试是这样，今天也是这样。我们的团队过去经历了不同的情况，现在最重要的是能够清楚地了解情况，看到我们在哪里失败了，对此进行适当的分析，并做出更强有力的应对。”

引擎调查

目前法拉利已经开始调查究竟是什么原因导致莱克勒克的引擎失去动力。瓦塞尔透露，这一问题是突发性的，因为在冬季dyno运行和季前测试期间都没有出现任何问题的迹象。

“我们从没想过会有这样的问题，”瓦塞尔表示，“这是我们第一次遇到。上周我们三支车队的引擎完成了6000-7000公里都没都有遇到过相同的问题，在dyno上也没有遇到过类似问题。”

翻译/小飞侠