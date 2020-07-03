法拉利：不与维特尔续约与疫情有关

维特尔和法拉利在5月初宣布本赛季结束后分道扬镳，让所有人感到惊讶。本周末2020赛季在奥地利正式揭幕，德国人在周四的新闻发布会上披露了一些细节。

他透露说比诺托致电告诉他车队无意与他续约的决定，那让他感到“意外”，因为事实上他从未收到过法拉利的新合约，尽管此前意大利人在SF1000新车发布会上表示，车队的第一选择是与他续约。

出席周五的新闻发布会时，法拉利领队对于维特尔的情况做出了解释。比诺托说道：“冬天的时候我们一直在私下或公开场合跟他说，他是我们的第一选择，这点我确定。”

“正常的是，冬天很多车手问我们，是否有机会为法拉利驾驶，所以我们肯定是被接洽过的。这个没有改变我们的立场：塞巴是第一选择。”

言语间，意大利人暗示新冠肺炎疫情的爆发，促成了法拉利决定放弃第一选择。

他说：“之后发生了什么？我认为病毒和全球疫情，改变了整个世界，不止我们赛车和F1。

“预算帽改了很多，限制更多了，规则从2021年推迟到2022年，这对我们很重要；赛车在2020和2021年里基本将被冻结。所以整个情况改变了。

“除此之外，整个赛季还没有开始，塞巴也没有机会回到赛道，证明他多么有动力为法拉利比赛。这对他很不幸。

“在停工期间，我们作为法拉利必须考虑最终我们的处境，我们做了我们的决定。那绝对是我们的决定，是我们的责任。我们跟他交流了。

“我听说他感到意外——我记得他感到意外，没错——我理解。感到意外是正常的。虽然他接受了我们的决定，但他不是很高兴。我认为这也是正常且明显的。”

Sebastian Vettel, Ferrari SF1000 Photo by: Steven Tee / Motorsport Images

今天7月3日是维特尔33岁的生日。昨天他坦言，如果得不到合适的邀约，他就会选择离开F1，而且不会欲走还留。

2015年，身为四届世界冠军的维特尔带着复制童年偶像迈克尔·舒马赫成功的目标加入法拉利。但是5个赛季过去，他未能同意大利车队携手夺冠。

去年查尔斯·莱克勒克出到法拉利后的表现令车队信服，而且与维特尔在赛道上擦出不少“火花”，包括德国人在俄罗斯拒绝执行车队指令把位置还给队友，以及在巴西俩人相撞后双双退赛。

上赛季结束后，法拉利高层承认吸取教训，将在2020年不再树立核心车手，而且明确会要求车手在必要的情况下进行配合。

如今2020赛季正式开始，维特尔在离开马拉内罗之前，还有至少8场比赛需表意大利车队。当被问到与莱克勒克的竞争和合作关系时，德国人表示不会受到不续约的影响。

“我认为今年非常难回答这个问题，因为我不知道我们将迎来什么类型的赛季。我们不知道我们的竞争力如何，”他说。

“但肯定的是，如果情况出现并且完全合理，那么我认为你指望两位车手互相帮助。我不认为这跟我的合约要到期、我要离开车队有任何关系。

“但同时正如我说过的，你显然是为自己比赛。我不会在赛道上让查尔斯轻松——挥手让他过去那样。我认为我们在过去已经交战过，我们会继续这么做。”