法拉利一早料到会在斯帕陷入困境

法拉利在斯帕度过了极其糟糕的周末，塞巴斯蒂安·维特尔和查尔斯·莱克勒克仅仅名列第13、14名。这是2010年英国大奖赛后，跃马第一次在两辆赛车全都完赛的情况下没能进入积分区。

而且整个周末，两位法拉利车手在任何阶段里都无缘前十。而在比赛后半段中，维特尔和莱克勒克被使用本田引擎的AlphaTauri车手皮埃尔·加斯利轻松超过。

“我们既失望又生气，我们的车迷也是如此，而且有足够的理由，”比诺托在赛后表示。

“这是本赛季困难的时刻，我们从一开始就知道本场比赛会艰苦。但是在像这样的时期，我们需要坚持住并向前看，以便克服这段困难时期。这是走出困境的唯一方式。”

前两个赛季，法拉利凭借引擎优势在斯帕连续两年获胜。而今年，在收紧的引擎规则下，意大利人的动力单元性能直线下降。

然而，比诺托在排位赛后就解释了SF1000的问题不只在于引擎动力不足，还有无法找到抓地力的问题。周日赛后，他做了进一步的解释，声称这与2020年赛车在设计时决定增加下压力有关系。

“斯帕是一条动力和空气动力学效率同等重要的赛道，本赛季的（SF1000）赛车绝对有更多下压力——总有一天你会在对下压力有要求且不讲究效率的赛道上得到这些好处，”法拉利领队说道。

“（今年的）赛车相当不同，即使它是（去年的）升级版。赛车本身就不同，你不能把一辆赛车上的东西装到另一辆上，所以（用去年的套件装上今年赛车来解决问题）是不可能的。”

从周六起，法拉利直接跌入与两支引擎客户车队阿尔法·罗密欧、哈斯竞争的地步。而比赛中，法拉利阵营排名最靠前的是阿尔法的基米·莱科宁。对于这样的局面，比诺托坦言没有想到。

“动力和空气动力学效率是（本周末如此之慢的）原因，但是不足以解释我们整个周末性能的问题。我不认为与客户车队竞争是我们预想到的情况。所以当前我们有更多需要察看。”

尽管如此，新冠肺炎疫情带来的规则修改，令2022年新规则启用前的赛车和引擎研发全都受到冻结，试图以此节省成本。

因为这种制约，所以比诺托表示当前法拉利只能提前开始为未来二年做准备。

“本赛季引擎冻结了，所以我们在这方面什么都不能做，”意大利人说，“我们正在为下赛季做研发。当前在Dyno测功机上进展不错。”

“赛车方面有些限制，所以我们有什么计划？主要的计划是把重点放在接下来的赛季里，不只是2021，当然还有2022。为了在下个赛季表现出色，我们需要理解今天的弱点，确保我们会解决。”