法国总统马克龙与汉密尔顿的表扬令加斯利受宠若惊

加斯利在充满混乱的意大利大奖赛中，拿到了自己在F1的第一场胜利。作为1996年奥利维尔·潘尼斯之后第一位赢得大奖赛胜利的法国车手，他在蒙扎的壮举在整个法国引起轰动。

法国总统埃马纽埃尔·马克龙在赛后就给加斯利打去电话，但是法国车手因为忙于接受采访和AlphaTauri的庆祝，正巧错过了。不过当天晚上，他与马克龙进行了通话，收到了“非常特殊的话”。

本周二，加斯利在做客ESPN的播客节目时说，被问到以前有没有与法国总统交谈过时。他回答说：“从没有，从没有！那就是为什么我那么惊讶的原因。这让我意识到真的是大事情。不是每天都会接到总统的电话。

“那超级意外，他告诉我，他真的高兴，真的为我和我取得的成就感到骄傲。我们国家等了长达24年，才等来我在蒙扎再次获胜。他超级高兴，所以享受那个特殊的时刻对我也很重要。显然他说了一些非常特殊的话，那是一通非常特殊的电话。”

加斯利冲线的那一圈，法国电视台Canal+的解说员 Julien Febreau的激情彭拜引爆社交网络。而法国车手透露他收到的祝贺消息之多，根本来不及阅读，其中包括来自其他运动的名人，包括内马尔、姆巴佩等。

“我真的惊讶了，并且为收到世界体坛其他运动员发来的支持短信感到非常高兴，“加斯利说，“我显然关注足球多一点。我认识几个球员：内马尔、格里兹曼、姆巴佩、法比奥、吉鲁。很多球员实际都关注F1，而且向我祝贺。还有其他不同的运动，例如网球、自行车等等。”

“我震惊了，我还没有时间查看所有消息。这意义重大，因为这让我意识到有时候我们太专注了，没有意识到许多人也关注着你，并且为其他的成功感到高兴。”

为汉密尔顿的赞美打动

今年是24岁的法国人在F1的第三个赛季，但是仅仅过去12个月里就像过山车一般。

他在上赛季夏休期开始时被红牛从“一队”下放回到“二队”，但是在倒数第二场巴西大奖赛中首次登上领奖台。而十个月之后，效力于中下游的AlphaTauri的他，职业生涯第一次登上领奖台最高处。

加斯利获胜之后，收到了众多其他车手的祝贺，汉密尔顿更是直言他的成就会让红牛“很受伤”。而对英国人的评价，年轻的法国车手感到受宠若惊。

“对我来说，刘易斯是非常特殊的人，是我小时候关注的。在我眼里，他可能是最棒的车手，或者至少是最棒的2-3个人之内，如果不是最棒的，”

“当我听说他说的话后，显然非常打动人且难以相信，因为对我那很奇怪。我10岁的时候就看着这些人比赛，他一直是很好的榜样，现在我跟他一起比赛，而他这样谈论我。

“过去两年我跟他熟悉起来，实际上我们在上周六、比赛前以及整个周末都有发消息。我询问他关于一些其他事情的意见。他一直对我很友好、非常开放，总是试着帮忙。当你得到六届世界冠军——还有几个月他就要成为七届世界冠军了——那么好的评论，是相当特殊的。”