法国大奖赛FP3：维斯塔潘攀升至头名，领先法拉利0.3秒

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法拉利在周五两节练习里统治了时间榜，而且在第二阶段领先红牛0.3秒之多。不过进入最后60分钟的练习，维斯塔潘从第一个单圈练习开始就成为新的标杆。他先用中性胎跑出一圈1分32.837秒，随后用相同配方的轮胎稍稍进步到1分32.808秒。同期，法拉利车手用软胎做的时间并没有荷兰人快。在最后15分钟前，查尔斯·莱克勒克排在第二位，落后争冠对手0.101秒。

进入最后10分钟，莱克勒克和卡洛斯·塞恩斯最后一次用软胎出场。摩纳哥人没有提高，而是报告了轮胎耗尽，他的个人最快时间定格在1分32.909秒，而西班牙人做出1分32.626秒后上升到第一。但是，换上软胎的维斯塔潘，在第二计时段比塞恩斯快了0.3秒后，并在冲线时以0.364秒的优势回到榜首。

刘易斯·汉密尔顿在最后一轮用软胎的冲刺模拟中，做出1分33.255秒。虽然这让他排在第四，领先了另一位红牛车手塞尔吉奥·佩雷兹和梅赛德斯队友乔治·拉塞尔，但是相差维斯塔潘的标杆多达0.9秒之多。

墨西哥人此前用中性胎做出1分33.305秒，之后的第二圈练习在11号弯冲出了赛道。直到最后阶段，他才在换上软胎后改善了个人时间，但只进步了0.012秒，最终名列第五。而拉塞尔以0.083秒之差位居第六。

中游集团的竞争比周五更加激烈。主场比赛的Alpine由费尔南多·阿隆索暂时领先其他对手。与西班牙人最接近的是亚历山大·阿尔本。威廉姆斯在本周末启用了升级，而泰国车手只比阿隆索慢了0.053秒。迈凯伦的兰多·诺里斯连续三节练习进入前十，而他与阿隆索也只有0.164秒之差。角田裕毅相差诺里斯不到0.1秒，以第十完成本阶段。

前一天两个阶段也都处在前十的丹尼尔·里卡多，在最后60分钟的练习时间里排名第11位，但与角田只有0.03秒之差。当阿尔本排在第八时，他的威廉姆斯队友尼古拉斯·拉蒂菲取得第12名。

事实上从第11位的里卡多到第15位的周冠宇，差距在一秒之内。中国小将落在皮埃尔·加斯利和阿尔法·罗密欧队友瓦尔特利·博塔斯身后。另一位主场作战的法国车手埃斯特班·奥康以第17位结束排位赛前的所有工作。

前两场比赛表现出色的哈斯，继周五第一节练习后，本阶段再次两辆赛车排在最后五名。凯文·马格努森和米克·舒马赫分列第16、19名。阿斯顿·马丁依然难以在保罗·里卡德进入节奏。兰斯·斯特罗尔和塞巴斯蒂安·维特尔排在倒数三位，而且德国人因为赛车受损，提前收工。

除了佩雷兹之外，塞恩斯、莱克勒克、诺里斯、阿尔本、博塔斯分别跑出过赛道，此外迈凯伦小将还与汉密尔顿分别在8号和1号弯错过弯心。练习结束后，赛会发出告示，将调查诺里斯与斯特罗尔在维修区出口的事件。

周六的练习开始前，法拉利和哈斯确认已经分别为塞恩斯和马格努森启用了额外的动力单元主要零件。