法国大奖赛FP2：维斯塔潘以0.008秒力压博塔斯居首

下午的阶段开始后，两辆梅赛德斯赛车在一开始用中性胎练习期间，就占领了时间榜前二。前一阶段里最快的博塔斯跑出1分32.880秒，领先队友刘易斯·汉密尔顿0.4秒。此时，两辆红牛赛车比竞争对手少慢，维斯塔潘和塞尔吉奥·佩雷兹分列第三四名。

换上软胎之后，荷兰人刷出一圈1分32.872秒，超越了两名梅赛德斯车手。汉密尔顿换上本周末最快配方的轮胎后，进步幅度不够，甚至没能突破1分33秒大关。与此同时，博塔斯虽然在第一计时段提高了时间，但之后两段过后，反而比自己用中性胎完成的那一圈慢了0.3秒。这使得他在时间榜上相差红牛对手千分之八秒。

之后，三人都换上了中性胎对比赛进行模拟。就此，维斯塔潘的最快时间保留至本阶段结束。

值得一提的是，维斯塔潘曾在2号弯轧过高起的路肩时损坏了鼻翼。一位赛道抢险员在虚拟安全车状态下，跑上赛道捡回红牛赛车掉落的鼻翼碎片。而红牛车队向国际汽联F1赛事总监迈克尔·马西反应，路肩低于赛车的某些位置。

在法国主场作战的Alpine成为了赛道上第三快的车队，两届世界冠军费尔南多·阿隆索以1分33.340秒，力压中游集团对手法拉利的查尔斯·莱克勒克，位列时间榜第四。摩纳哥则加在两名Alpine车手中间，领先埃斯特班·奥康0.135秒。

同样主场比赛的皮埃尔·加斯利，代表AlphaTauri以第七名完成全天的练习，领先卡洛斯·塞恩斯。事实上，西班牙人只比法国车手慢了0.002秒，而两辆法拉利在上午较为慢热之后，下午双双进入前十。

阿尔法·罗密欧老将基米·莱科宁落后塞恩斯不到0.08秒，排名第九，但位于迈凯伦的兰多·诺里斯之前，而后者只比芬兰人的队友安东尼奥·吉奥维纳兹快了0.009秒。

当维斯塔潘高居第一时，佩雷兹用软胎所做的冲刺练习同样不理想，最终只排在第12位。而两位阿斯顿·马丁车手继上午的阶段后，依然只出于第15、16名，排在角田裕毅和丹尼尔·里卡多之后。日本车手和澳大利亚人上午都曾处于前十名，下午则排名下滑。

乔治·拉塞尔在下午回到自己的威廉姆斯赛车里，在生于四名车手中排名最靠前。他的队友尼古拉斯·拉蒂菲以0.065秒之差尾随其后，但排在两位哈斯车手之前。米克·舒马赫比尼基塔·马兹平稍快了0.039秒。