法国大奖赛FP2：塞恩斯最快，法拉利高居前二
在保罗·里卡德的FP2收工，再次收获重要的数据。是时候重新调整，为明天的最后一节练习及排位赛做准备。
第一节练习里，莱克勒克以不到0.1秒的优势领先争冠对手马克斯·维斯塔潘。进入周五的第二阶段后，塞恩斯基本在每一轮单圈冲刺练习里都能更快。西班牙人最终把全场最快单圈时间定格在1分32.527秒，而莱克勒克以0.101秒之差列第二。
相比先前的阶段，维斯塔潘在本节因为轮胎抓地力不足而被法拉利抛开，他最快的时间只在1分33.077秒，比塞恩斯慢了0.550秒。荷兰人的红牛队友塞尔吉奥·佩雷兹更是对赛车感觉不顺手，仅仅名列第十。
梅赛德斯的乔治·拉塞尔和刘易斯·汉密尔顿分列第四五位。与第一节练习相似的是，拉塞尔作为较快的银箭车手，还是与标杆时间相差0.7秒。汉密尔顿在旁观尼克·德弗瑞完成前一阶段之后回到驾驶舱，相差队友0.226秒。
赛道上的另一位英国车手兰多·诺里斯，延续着迈凯伦赛车升级后良好的状态，以第六名完成第二节练习。丹尼尔·里卡多也连续两个阶段进入了前十，排名第九。同样对赛车做了大升级的AlphaTauri，继续由皮埃尔·加斯利收获前十名的结果，而先前仅仅排名第16位的凯文·马格努森，在当天第二个阶段里代表哈斯提升了8个名次。
费尔南多·阿隆索以0.005秒的微弱劣势无缘前十名。瓦尔特利·博塔斯从罗伯特·库比卡手里接回阿尔法·罗密欧赛车，取得第12名的结果，领先阿斯顿·马丁的塞巴斯蒂安·维特尔。而前一阶段排名第11位的周冠宇，在本节第17名完成了周五全天的工作。
七月的法国南部酷热难当，对于轮胎的工作带来一定挑战。多名车手在本阶段里冲出了赛道。其中米克·舒马赫在经过11号弯Le Beausset时尾部失控，赛车打转后穿过了缓冲区，但幸运地在护墙前停下。这使得德国人得以把哈斯赛车驶回维修区。而他最终以倒数第二结束本阶段。
拉塞尔在11号弯重重地轧过路肩，但相比第一节练习里维斯塔潘在相同地点磕坏了底板，梅赛德斯车手快速躲开免遭不幸。此后，英国人还在通过连续的3/4号弯时转向过度，只能切过缓冲区。马格努森则在2号弯出弯时跑出赛道，而且在轧到路肩后损坏了赛车。
|Cla
|Driver
|Chassis
|Engine
|Laps
|Time
|Gap
|1
|Carlos Sainz
|Ferrari
|Ferrari
|22
|1'32.527
|2
|Charles Leclerc
|Ferrari
|Ferrari
|22
|1'32.628
|0.101
|3
|Max Verstappen
|Red Bull
|Red Bull
|17
|1'33.077
|0.550
|4
|George Russell
|Mercedes
|Mercedes
|20
|1'33.291
|0.764
|5
|Lewis Hamilton
|Mercedes
|Mercedes
|23
|1'33.517
|0.990
|6
|Lando Norris
|McLaren
|Mercedes
|21
|1'33.607
|1.080
|7
|Pierre Gasly
|AlphaTauri
|Red Bull
|24
|1'33.906
|1.379
|8
|Kevin Magnussen
|Haas
|Ferrari
|24
|1'33.928
|1.401
|9
|Daniel Ricciardo
|McLaren
|Mercedes
|23
|1'33.984
|1.457
|10
|Sergio Perez
|Red Bull
|Red Bull
|16
|1'34.060
|1.533
|11
|Fernando Alonso
|Alpine
|Renault
|24
|1'34.259
|1.732
|12
|Valtteri Bottas
|Alfa Romeo
|Ferrari
|27
|1'34.264
|1.737
|13
|Sebastian Vettel
|Aston Martin
|Mercedes
|27
|1'34.420
|1.893
|14
|Yuki Tsunoda
|AlphaTauri
|Red Bull
|24
|1'34.540
|2.013
|15
|Lance Stroll
|Aston Martin
|Mercedes
|26
|1'34.595
|2.068
|16
|Alex Albon
|Williams
|Mercedes
|23
|1'34.653
|2.126
|17
|Zhou Guanyu
|Alfa Romeo
|Ferrari
|26
|1'34.654
|2.127
|18
|Esteban Ocon
|Alpine
|Renault
|26
|1'34.660
|2.133
|19
|Mick Schumacher
|Haas
|Ferrari
|22
|1'35.195
|2.668
|20
|Nicholas Latifi
|Williams
|Mercedes
|27
|1'35.412
|2.885
|VIEW FULL RESULTS
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