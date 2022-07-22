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Formula 1 / French GP 自由练习报告

法国大奖赛FP2：塞恩斯最快，法拉利高居前二

在保罗·里卡德的FP2收工，再次收获重要的数据。是时候重新调整，为明天的最后一节练习及排位赛做准备。

法国大奖赛FP2：塞恩斯最快，法拉利高居前二
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第一节练习里，莱克勒克以不到0.1秒的优势领先争冠对手马克斯·维斯塔潘。进入周五的第二阶段后，塞恩斯基本在每一轮单圈冲刺练习里都能更快。西班牙人最终把全场最快单圈时间定格在1分32.527秒，而莱克勒克以0.101秒之差列第二。

相比先前的阶段，维斯塔潘在本节因为轮胎抓地力不足而被法拉利抛开，他最快的时间只在1分33.077秒，比塞恩斯慢了0.550秒。荷兰人的红牛队友塞尔吉奥·佩雷兹更是对赛车感觉不顺手，仅仅名列第十。

梅赛德斯的乔治·拉塞尔和刘易斯·汉密尔顿分列第四五位。与第一节练习相似的是，拉塞尔作为较快的银箭车手，还是与标杆时间相差0.7秒。汉密尔顿在旁观尼克·德弗瑞完成前一阶段之后回到驾驶舱，相差队友0.226秒。

赛道上的另一位英国车手兰多·诺里斯，延续着迈凯伦赛车升级后良好的状态，以第六名完成第二节练习。丹尼尔·里卡多也连续两个阶段进入了前十，排名第九。同样对赛车做了大升级的AlphaTauri，继续由皮埃尔·加斯利收获前十名的结果，而先前仅仅排名第16位的凯文·马格努森，在当天第二个阶段里代表哈斯提升了8个名次。

费尔南多·阿隆索以0.005秒的微弱劣势无缘前十名。瓦尔特利·博塔斯从罗伯特·库比卡手里接回阿尔法·罗密欧赛车，取得第12名的结果，领先阿斯顿·马丁的塞巴斯蒂安·维特尔。而前一阶段排名第11位的周冠宇，在本节第17名完成了周五全天的工作。

七月的法国南部酷热难当，对于轮胎的工作带来一定挑战。多名车手在本阶段里冲出了赛道。其中米克·舒马赫在经过11号弯Le Beausset时尾部失控，赛车打转后穿过了缓冲区，但幸运地在护墙前停下。这使得德国人得以把哈斯赛车驶回维修区。而他最终以倒数第二结束本阶段。

拉塞尔在11号弯重重地轧过路肩，但相比第一节练习里维斯塔潘在相同地点磕坏了底板，梅赛德斯车手快速躲开免遭不幸。此后，英国人还在通过连续的3/4号弯时转向过度，只能切过缓冲区。马格努森则在2号弯出弯时跑出赛道，而且在轧到路肩后损坏了赛车。

Cla Driver Chassis Engine Laps Time Gap
1 Spain Carlos Sainz Ferrari Ferrari 22 1'32.527  
2 Monaco Charles Leclerc Ferrari Ferrari 22 1'32.628 0.101
3 Netherlands Max Verstappen Red Bull Red Bull 17 1'33.077 0.550
4 United Kingdom George Russell Mercedes Mercedes 20 1'33.291 0.764
5 United Kingdom Lewis Hamilton Mercedes Mercedes 23 1'33.517 0.990
6 United Kingdom Lando Norris McLaren Mercedes 21 1'33.607 1.080
7 France Pierre Gasly AlphaTauri Red Bull 24 1'33.906 1.379
8 Denmark Kevin Magnussen Haas Ferrari 24 1'33.928 1.401
9 Australia Daniel Ricciardo McLaren Mercedes 23 1'33.984 1.457
10 Mexico Sergio Perez Red Bull Red Bull 16 1'34.060 1.533
11 Spain Fernando Alonso Alpine Renault 24 1'34.259 1.732
12 Finland Valtteri Bottas Alfa Romeo Ferrari 27 1'34.264 1.737
13 Germany Sebastian Vettel Aston Martin Mercedes 27 1'34.420 1.893
14 Japan Yuki Tsunoda AlphaTauri Red Bull 24 1'34.540 2.013
15 Canada Lance Stroll Aston Martin Mercedes 26 1'34.595 2.068
16 Thailand Alex Albon Williams Mercedes 23 1'34.653 2.126
17 China Zhou Guanyu Alfa Romeo Ferrari 26 1'34.654 2.127
18 France Esteban Ocon Alpine Renault 26 1'34.660 2.133
19 Germany Mick Schumacher Haas Ferrari 22 1'35.195 2.668
20 Canada Nicholas Latifi Williams Mercedes 27 1'35.412 2.885
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