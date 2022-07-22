法国大奖赛FP2：塞恩斯最快，法拉利高居前二

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第一节练习里，莱克勒克以不到0.1秒的优势领先争冠对手马克斯·维斯塔潘。进入周五的第二阶段后，塞恩斯基本在每一轮单圈冲刺练习里都能更快。西班牙人最终把全场最快单圈时间定格在1分32.527秒，而莱克勒克以0.101秒之差列第二。

相比先前的阶段，维斯塔潘在本节因为轮胎抓地力不足而被法拉利抛开，他最快的时间只在1分33.077秒，比塞恩斯慢了0.550秒。荷兰人的红牛队友塞尔吉奥·佩雷兹更是对赛车感觉不顺手，仅仅名列第十。

梅赛德斯的乔治·拉塞尔和刘易斯·汉密尔顿分列第四五位。与第一节练习相似的是，拉塞尔作为较快的银箭车手，还是与标杆时间相差0.7秒。汉密尔顿在旁观尼克·德弗瑞完成前一阶段之后回到驾驶舱，相差队友0.226秒。

赛道上的另一位英国车手兰多·诺里斯，延续着迈凯伦赛车升级后良好的状态，以第六名完成第二节练习。丹尼尔·里卡多也连续两个阶段进入了前十，排名第九。同样对赛车做了大升级的AlphaTauri，继续由皮埃尔·加斯利收获前十名的结果，而先前仅仅排名第16位的凯文·马格努森，在当天第二个阶段里代表哈斯提升了8个名次。

费尔南多·阿隆索以0.005秒的微弱劣势无缘前十名。瓦尔特利·博塔斯从罗伯特·库比卡手里接回阿尔法·罗密欧赛车，取得第12名的结果，领先阿斯顿·马丁的塞巴斯蒂安·维特尔。而前一阶段排名第11位的周冠宇，在本节第17名完成了周五全天的工作。

七月的法国南部酷热难当，对于轮胎的工作带来一定挑战。多名车手在本阶段里冲出了赛道。其中米克·舒马赫在经过11号弯Le Beausset时尾部失控，赛车打转后穿过了缓冲区，但幸运地在护墙前停下。这使得德国人得以把哈斯赛车驶回维修区。而他最终以倒数第二结束本阶段。

拉塞尔在11号弯重重地轧过路肩，但相比第一节练习里维斯塔潘在相同地点磕坏了底板，梅赛德斯车手快速躲开免遭不幸。此后，英国人还在通过连续的3/4号弯时转向过度，只能切过缓冲区。马格努森则在2号弯出弯时跑出赛道，而且在轧到路肩后损坏了赛车。