法国大奖赛FP1：莱克勒克微弱优势领先维斯塔潘

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2022赛季来到夏休期前最后一轮背靠背。大多数车队都在保罗·里卡德赛道启用了新套件，其中迈凯伦和AlphaTauri升级幅度最大。而30度的气温下，让车手和赛车都承受着高温的考验。

奥地利举行了本赛季的第二场冲刺赛后，本周末恢复了标准的赛制。积分榜领头羊维斯塔潘在第一个练习阶段前半段始终占据着时间榜头名。不过，摩纳哥人在最后一轮用软胎做的单圈练习时，跑出一圈1分33.930秒，超过了红牛车手先前记录下的1分34.021秒，并且一直保持到了计时器归零。

排在时间榜第三位的，是卡洛斯·塞恩斯，他与法拉利队友相差0.3秒。由于法拉利为他启用了本赛季第三个动力单元的电子控制器，超出了规定的两个，自动触发了退后10个发车位的罚单。由于西班牙人在奥地利大奖赛最后三分之一阶段遭遇了引擎爆缸，他的动力单元主要零件处于告急的状态。如果意大利车队最终决定为他囤积更多主要零件——就像莱克勒克在加拿大那样——那么他将退到最后发车。

乔治·拉塞尔用本周末最软配方轮胎做出的时间位列第四，但与莱克勒克的标杆时间相距0.9秒之多。主场作战的皮埃尔·加斯利为AlphaTauri以第五结束本周末的第一个阶段，而且领先了红牛的塞尔吉奥·佩雷兹。

两位迈凯伦车手双双进入前十，兰多·诺里斯和丹尼尔·里卡多分列第七和第十。而亚历山大·阿尔本代表威廉姆斯名列第八。

来到保罗·里卡德，梅赛德斯履行本赛季每支车队必须安排年轻车手参加两次第一节自由练习的承诺，而且由刘易斯·汉密尔顿作壁上观。得到驾驶机会的，是梅赛德斯FE车队车手尼克·德弗瑞。他在本阶段过半时，做出了个人最快时间，一度排在第四，但最后滑落到第九。

汉密尔顿与车队领队托托·沃尔夫一起观看了第一节练习的发展，并且给德弗瑞提供了指导。比利时人完成了一个顺利的阶段，把赛车平安地带回。

阿尔法·罗密欧车手周冠宇在本阶段结束时排名第11位，而且只与里卡多相差0.016秒，同时领先阿斯顿·马丁的兰斯·斯特罗尔。另一位主场比赛的法国车手埃斯特班·奥康则排在第13位。两位昔日世界冠军塞巴斯蒂安·维特尔和费尔南多·阿隆索名列第14、15位。

过去两场比赛里表现优异的米克·舒马赫以第16名结束在保罗·里卡德的第一节练习，排在哈斯队友凯文·马格努森之前。随后是角田裕毅、代替瓦尔特利·博塔斯驾驶赛车的罗伯特·库比卡和尼古拉斯·拉蒂菲。