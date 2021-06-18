法国大奖赛FP1：博塔斯最快，梅赛德斯占据前二
瓦尔特利·博塔斯与刘易斯·汉密尔顿帮助梅赛德斯在法国大奖赛第一节自由练习里占据时间榜前二，领先红牛车手马克斯·维斯塔潘。
在度过了两个失望的街道赛周末之后，梅赛德斯W12赛车在传统赛道保罗·里卡德恢复了正常表现。
虽然维斯塔潘在用硬胎时做出了当时的最快单圈时间，但汉密尔顿排名第三位，紧随两位红牛车手。
时间过半之后，两辆梅赛德斯赛车换上软胎出场。汉密尔顿以1分33.488秒登上榜首。不久之后，博塔斯跑出一圈1分33.448秒，比队友快了0.335秒。由于维斯塔潘同相同配方的轮胎只做到1分33.880秒，而塞尔吉奥·佩雷兹停留在1分34.1秒。芬兰人成为本周末的第一个标杆时间。
刚刚与Alpine续约三年的埃斯特班·奥康落后墨西哥人0.2秒，位列全场第五，领先去年的队友丹尼尔·里卡多。澳大利亚人超过了两届世界冠军费尔南多·阿隆索，同时比迈凯伦队友兰多·诺里斯高两个排名——英国人排在第九。而AlphaTauri由皮埃尔·加斯利和角田裕毅同时进入前十，分列第八、十名。
在摩纳哥和阿塞拜疆速度令人惊讶的法拉利，在本周末的第一个练习阶段，没能进入前十。连续两场拿到杆位的查尔斯·莱克勒克以大约0.1秒之差，位列第11位。而卡洛斯·塞恩斯更是曾因大力锁死，导致了轮胎严重磨平，而他仅仅排名第16位。
两位阿斯顿·马丁车手分列第14、15位，其中上一场以第二名完赛的塞巴斯蒂安·维特尔在冲出赛道后尾部撞墙，车队为他紧急抢修赛车后，让他在本阶段还剩5分钟时回到赛道上。
尼古拉斯·拉蒂菲在威廉姆斯和哈斯的四名车手中最快，不过乔治·拉塞尔没有出场，而是由试车手罗伊·尼萨尼承担了第一阶段的驾驶工作，而以色列人排名垫底。哈斯车手中，尼基塔·马兹平领先队友米克·舒马赫0.6秒之多。
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