法国大奖赛FP1：博塔斯最快，梅赛德斯占据前二

在度过了两个失望的街道赛周末之后，梅赛德斯W12赛车在传统赛道保罗·里卡德恢复了正常表现。

虽然维斯塔潘在用硬胎时做出了当时的最快单圈时间，但汉密尔顿排名第三位，紧随两位红牛车手。

时间过半之后，两辆梅赛德斯赛车换上软胎出场。汉密尔顿以1分33.488秒登上榜首。不久之后，博塔斯跑出一圈1分33.448秒，比队友快了0.335秒。由于维斯塔潘同相同配方的轮胎只做到1分33.880秒，而塞尔吉奥·佩雷兹停留在1分34.1秒。芬兰人成为本周末的第一个标杆时间。

刚刚与Alpine续约三年的埃斯特班·奥康落后墨西哥人0.2秒，位列全场第五，领先去年的队友丹尼尔·里卡多。澳大利亚人超过了两届世界冠军费尔南多·阿隆索，同时比迈凯伦队友兰多·诺里斯高两个排名——英国人排在第九。而AlphaTauri由皮埃尔·加斯利和角田裕毅同时进入前十，分列第八、十名。

在摩纳哥和阿塞拜疆速度令人惊讶的法拉利，在本周末的第一个练习阶段，没能进入前十。连续两场拿到杆位的查尔斯·莱克勒克以大约0.1秒之差，位列第11位。而卡洛斯·塞恩斯更是曾因大力锁死，导致了轮胎严重磨平，而他仅仅排名第16位。

两位阿斯顿·马丁车手分列第14、15位，其中上一场以第二名完赛的塞巴斯蒂安·维特尔在冲出赛道后尾部撞墙，车队为他紧急抢修赛车后，让他在本阶段还剩5分钟时回到赛道上。

尼古拉斯·拉蒂菲在威廉姆斯和哈斯的四名车手中最快，不过乔治·拉塞尔没有出场，而是由试车手罗伊·尼萨尼承担了第一阶段的驾驶工作，而以色列人排名垫底。哈斯车手中，尼基塔·马兹平领先队友米克·舒马赫0.6秒之多。