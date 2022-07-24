法国大奖赛：莱克勒克撞墙保送维斯塔潘获胜，梅赛德斯双领奖台

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比赛开始后，杆位出发的莱克勒克虽然守住了领先位置，但是维斯塔潘紧随其后。第六圈，荷兰人尝试发起攻击，但是被法拉利车手成功挫败。之后一场拉锯战就此展开。

眼见维斯塔潘猛追之下，起步用的中性胎已经有了退化迹象，红牛在第16圈率先让他进站更换硬胎，而莱克勒克继续留在赛道上。然而摩纳哥人刚刚多跑了两圈，却在11号弯Le Beausset失控冲出赛道，而且直接撞上了护墙。这成为本赛季第三次，他在领先情况下退赛。

这起事故导致了安全车，还未进站的赛车纷纷回到维修区，而维斯塔潘顺势上升到第一。此后的比赛里，荷兰人没有受到任何威胁，轻松地一路领跑至终点。他在自己代表红牛的第130场比赛里——成为奥地利车队历史上参赛次数最多的车手——获得了F1生涯第27场胜利，也让他在历史胜利次数纪录榜上超越杰基·斯图尔特。

梅赛德斯在安全车下安排两辆赛车同圈进站。发车阶段，从第四位出发的刘易斯·汉密尔顿超过了第三位的塞尔吉奥·佩雷兹，而且成功把红牛赛车甩出DRS区间。乔治·拉塞尔虽然在第一圈结束时保持在第六，但超过兰多·诺里斯的他，落在费尔南多·阿隆索身后。不过，梅赛德斯车手在第五圈就上升到第五。

安全车时段过后，佩雷兹夹在两辆梅赛德斯赛车中间，不仅无法追近汉密尔顿施，反而受到拉塞尔的施压。与此同时，因为引擎罚单而从第19位发车的卡洛斯·塞恩斯，通过不同的轮胎策略追到了第六，而且利用轮胎又是超过了拉塞尔。不过，由于在安全车期间进站时危险释放，他受到了5秒加时的处罚。

尽管有罚单在身，第41圈结束钱，西班牙人正准备在最后一弯对佩雷兹做出超越，却收到了法拉利进站的召唤。他并没有执行，而是在进入一号弯时巩固了自己的位置。但是第42圈结束时，塞恩斯还是回到了维修区，接受了处罚后更换了一套新中性胎。此时，对他来说已经无望登上领奖台。

塞恩斯刚刚退出前三名之争，拉塞尔再度赶上佩雷兹，并且试图潜入8号弯内线。红牛车手直接切过弯角后继续跑在梅赛德斯赛车之前，这引发了拉塞尔的不满。得益于身后的缠斗，汉密尔顿为自己建立了安全的距离，并在自己的第300场里程碑比赛中，最终收获了本赛季个人和梅赛德斯最好的成绩——第二名。

最后阶段，周冠宇的阿尔法·罗密欧赛车停下，导致了短暂的虚拟安全车阶段。而比赛在进入最后三圈时刚恢复，拉塞尔杀了佩雷兹一个措手不及。墨西哥人在最后两圈里不断抱怨梅赛德斯车手偏离赛道，但是没有受到赛会干事的认同。拉塞尔取得第三名，帮助梅赛德斯在今年第一次两名车手登上领奖台。

第二次进站后的塞恩斯，从第九位开始追击，虽然他以最快的速度超过多辆赛车，但是距离第四名的佩雷兹也过于遥远，只能接受第五名的结果。

阿隆索为Alpine在法国大奖赛主场取得了第六名——中游集团最靠前的车手。虽然他在开场不久被拉塞尔夺回位置，但在与迈凯伦车手的较量中坚持到最后。安全车下换胎后，诺里斯曾经非常接近阿隆索，但一段时间后，迈凯伦赛车无法持续跟住，最后相差3秒并以第六名完赛。

在大半场比赛里，丹尼尔·里卡多都能跟在迈凯伦队友诺里斯身后。但是第45圈，主场车手埃斯特班·奥康干净利落地超过澳大利亚人后拿到第七名。法国人先前因为第一圈与角田裕毅的碰撞，而被罚时5秒。而本场比赛之前，迈凯伦与Alpine积分相同，而第五和第七的结果，帮助法国车队在积分榜上领先对手4分。

最后一分被阿斯顿·马丁的兰斯·斯特罗尔拿下。本周末，英国品牌庆祝其1922年首次参加原始的法国大奖赛100周年。两名阿斯顿·马丁车手都在前十名之外发车，但斯特罗尔在发车时就从第15位攀升到第10，此后便一直领先队友塞巴斯蒂安·维特尔。最后阶段，俩人上演了激烈的追逐，而且持续到最后一圈的最后一弯——甚至险些发生碰擦。

另一位主场作战的AlphaTauri车手皮埃尔·加斯利只能空手而回，以第12名完成比赛。随后是亚历山大·阿尔本、瓦尔特利·博塔斯和米克·舒马赫。

从第16位发车的周冠宇，在开场圈落到了最后一位。事实上两辆阿尔法·罗密欧赛车都在比赛里对速度挣扎。第22圈，中国小将与舒马赫在11号弯展开争夺。哈斯车手试图从外线超越，但与阿尔法·罗密欧赛车鼻翼接触后打转，周冠宇不得不进站更换鼻翼。不久后，赛会认定他需要为此事故负责，对他开出了5秒罚时。进入最后10圈左右，周冠宇赛车出现了动力单元问题，他试图通过重启系统恢复，但是未能成功，最后在还剩5圈时停在赛道上退赛。

本场比赛共有5辆赛车未能完赛。除了周冠宇和莱克勒克之外，还有尼古拉斯·拉蒂菲、凯文·马格努森和角田裕毅。其中角田在与奥康相撞后赛车就受损，在安全车期间进站后直接退出。而第37圈时，马格努森与拉蒂菲在较量中相碰，随后双双退赛。