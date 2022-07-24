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Formula 1 / French GP 比赛报告

法国大奖赛：莱克勒克撞墙保送维斯塔潘获胜，梅赛德斯双领奖台

马克斯·维斯塔潘凭借在法国大奖赛赢得本赛季第七场胜利后，进一步增加了自己实现世界冠军卫冕的可能性，而他的争冠对手查尔斯·莱克勒克在失误后退赛。

法国大奖赛：莱克勒克撞墙保送维斯塔潘获胜，梅赛德斯双领奖台
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比赛开始后，杆位出发的莱克勒克虽然守住了领先位置，但是维斯塔潘紧随其后。第六圈，荷兰人尝试发起攻击，但是被法拉利车手成功挫败。之后一场拉锯战就此展开。

眼见维斯塔潘猛追之下，起步用的中性胎已经有了退化迹象，红牛在第16圈率先让他进站更换硬胎，而莱克勒克继续留在赛道上。然而摩纳哥人刚刚多跑了两圈，却在11号弯Le Beausset失控冲出赛道，而且直接撞上了护墙。这成为本赛季第三次，他在领先情况下退赛。

这起事故导致了安全车，还未进站的赛车纷纷回到维修区，而维斯塔潘顺势上升到第一。此后的比赛里，荷兰人没有受到任何威胁，轻松地一路领跑至终点。他在自己代表红牛的第130场比赛里——成为奥地利车队历史上参赛次数最多的车手——获得了F1生涯第27场胜利，也让他在历史胜利次数纪录榜上超越杰基·斯图尔特。

梅赛德斯在安全车下安排两辆赛车同圈进站。发车阶段，从第四位出发的刘易斯·汉密尔顿超过了第三位的塞尔吉奥·佩雷兹，而且成功把红牛赛车甩出DRS区间。乔治·拉塞尔虽然在第一圈结束时保持在第六，但超过兰多·诺里斯的他，落在费尔南多·阿隆索身后。不过，梅赛德斯车手在第五圈就上升到第五。

安全车时段过后，佩雷兹夹在两辆梅赛德斯赛车中间，不仅无法追近汉密尔顿施，反而受到拉塞尔的施压。与此同时，因为引擎罚单而从第19位发车的卡洛斯·塞恩斯，通过不同的轮胎策略追到了第六，而且利用轮胎又是超过了拉塞尔。不过，由于在安全车期间进站时危险释放，他受到了5秒加时的处罚。

尽管有罚单在身，第41圈结束钱，西班牙人正准备在最后一弯对佩雷兹做出超越，却收到了法拉利进站的召唤。他并没有执行，而是在进入一号弯时巩固了自己的位置。但是第42圈结束时，塞恩斯还是回到了维修区，接受了处罚后更换了一套新中性胎。此时，对他来说已经无望登上领奖台。

塞恩斯刚刚退出前三名之争，拉塞尔再度赶上佩雷兹，并且试图潜入8号弯内线。红牛车手直接切过弯角后继续跑在梅赛德斯赛车之前，这引发了拉塞尔的不满。得益于身后的缠斗，汉密尔顿为自己建立了安全的距离，并在自己的第300场里程碑比赛中，最终收获了本赛季个人和梅赛德斯最好的成绩——第二名。

最后阶段，周冠宇的阿尔法·罗密欧赛车停下，导致了短暂的虚拟安全车阶段。而比赛在进入最后三圈时刚恢复，拉塞尔杀了佩雷兹一个措手不及。墨西哥人在最后两圈里不断抱怨梅赛德斯车手偏离赛道，但是没有受到赛会干事的认同。拉塞尔取得第三名，帮助梅赛德斯在今年第一次两名车手登上领奖台。

第二次进站后的塞恩斯，从第九位开始追击，虽然他以最快的速度超过多辆赛车，但是距离第四名的佩雷兹也过于遥远，只能接受第五名的结果。

阿隆索为Alpine在法国大奖赛主场取得了第六名——中游集团最靠前的车手。虽然他在开场不久被拉塞尔夺回位置，但在与迈凯伦车手的较量中坚持到最后。安全车下换胎后，诺里斯曾经非常接近阿隆索，但一段时间后，迈凯伦赛车无法持续跟住，最后相差3秒并以第六名完赛。

在大半场比赛里，丹尼尔·里卡多都能跟在迈凯伦队友诺里斯身后。但是第45圈，主场车手埃斯特班·奥康干净利落地超过澳大利亚人后拿到第七名。法国人先前因为第一圈与角田裕毅的碰撞，而被罚时5秒。而本场比赛之前，迈凯伦与Alpine积分相同，而第五和第七的结果，帮助法国车队在积分榜上领先对手4分。

最后一分被阿斯顿·马丁的兰斯·斯特罗尔拿下。本周末，英国品牌庆祝其1922年首次参加原始的法国大奖赛100周年。两名阿斯顿·马丁车手都在前十名之外发车，但斯特罗尔在发车时就从第15位攀升到第10，此后便一直领先队友塞巴斯蒂安·维特尔。最后阶段，俩人上演了激烈的追逐，而且持续到最后一圈的最后一弯——甚至险些发生碰擦。

另一位主场作战的AlphaTauri车手皮埃尔·加斯利只能空手而回，以第12名完成比赛。随后是亚历山大·阿尔本、瓦尔特利·博塔斯和米克·舒马赫。

从第16位发车的周冠宇，在开场圈落到了最后一位。事实上两辆阿尔法·罗密欧赛车都在比赛里对速度挣扎。第22圈，中国小将与舒马赫在11号弯展开争夺。哈斯车手试图从外线超越，但与阿尔法·罗密欧赛车鼻翼接触后打转，周冠宇不得不进站更换鼻翼。不久后，赛会认定他需要为此事故负责，对他开出了5秒罚时。进入最后10圈左右，周冠宇赛车出现了动力单元问题，他试图通过重启系统恢复，但是未能成功，最后在还剩5圈时停在赛道上退赛。

本场比赛共有5辆赛车未能完赛。除了周冠宇和莱克勒克之外，还有尼古拉斯·拉蒂菲、凯文·马格努森和角田裕毅。其中角田在与奥康相撞后赛车就受损，在安全车期间进站后直接退出。而第37圈时，马格努森与拉蒂菲在较量中相碰，随后双双退赛。

Cla Driver Chassis Engine Gap
1 Netherlands Max Verstappen Red Bull Red Bull  
2 United Kingdom Lewis Hamilton Mercedes Mercedes 10.587
3 United Kingdom George Russell Mercedes Mercedes 16.495
4 Mexico Sergio Perez Red Bull Red Bull 17.310
5 Spain Carlos Sainz Ferrari Ferrari 28.872
6 Spain Fernando Alonso Alpine Renault 42.879
7 United Kingdom Lando Norris McLaren Mercedes 52.026
8 France Esteban Ocon Alpine Renault 56.959
9 Australia Daniel Ricciardo McLaren Mercedes 1'00.372
10 Canada Lance Stroll Aston Martin Mercedes 1'02.549
11 Germany Sebastian Vettel Aston Martin Mercedes 1'04.494
12 France Pierre Gasly AlphaTauri Red Bull 1'05.448
13 Thailand Alex Albon Williams Mercedes 1'08.565
14 Finland Valtteri Bottas Alfa Romeo Ferrari 1'16.666
15 Germany Mick Schumacher Haas Ferrari 1'20.394
  China Zhou Guanyu Alfa Romeo Ferrari  
  Canada Nicholas Latifi Williams Mercedes  
  Denmark Kevin Magnussen Haas Ferrari  
  Monaco Charles Leclerc Ferrari Ferrari  
  Japan Yuki Tsunoda AlphaTauri Red Bull  
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