法国大奖赛考虑对赛道布局做重大调整

在今年早些时候经历了一系列精彩程度欠佳的比赛后，有消息称保罗·里卡德赛道的负责人已经与国际汽联和FOM进行了讨论，以找到使赛道更适合超车的方法。

讨论的重点围绕着有助于增进超车的三个关键变化，其中包括对Mistral直道的减速弯重新设计，以令其更加紧凑；在Signes弯前新增第三个额外的DRS区域，以及在赛道的第一段再增一段新布局。

如今，担任法国大奖赛战略顾问的前迈凯伦车队总监埃里克·布利耶表示，早在今年七月，他便开始与国际汽联F1赛事总监迈克尔·马西展开洽谈，随后又与FOM就关于如何推进此事进行了沟通。

布利耶在接受Motorsport.com独家采访时谈到了他的计划，他表示：“我问了我们需要做什么？他们给了我一个全新的赛道布局，那完全不是保罗·里卡德的风格。那是一条崭新的赛道，所以截然不同！但那是我提出请求目的的一部分，去探究能做些什么。”

“所以目前的阶段是，我来告诉他们哪些想法是好的并且我也同意。我们正在努力，看看能做些什么。”

对布利耶来说，潜在的关注焦点在于赛道的开放区域，目前赛道中速的规格并不适合让赛车互相跟随。

“根据我从FOM看到的结果，赛道的第一部分将采纳我的建议。所以不需要重新设计一切。我们会保留减速弯，会保留Signes和Beausset弯，因为它们是标志性的弯角。”

“但是也许我们可以改变第一个弯到第四个弯的路段，让它们的速度更快，需要更大的刹车。然后设置两条大直道，应该会让车队为赛车调整到较小的下压力设定。”

虽然有人建议取缔后直道的减速弯可以令赛道得到改进，但布耶利透露目前尚未考虑这一选项。

“每个人都说，把这个减速弯拿掉，画一条直线，就能解决你的问题，”他表示，“是的，但这给我带来了更多的问题，因为我在那里有1万个看台座位。显然，大奖赛赞助商的主要收入来源是票房。”

“那么，我要把这一万名观众放在哪里呢?此外，所有的超车动作都发生在那里。”

然而布利耶也曾表示，减速弯可以变得更为紧凑。这将有助于制造一个更为急剧的刹车区域。

“我们可以稍微改变配置，使刹车更加困难，将第二部分再延长20米，如果我们有第三个DRS区域。我们可能会看到更多的超车。”他表示。

同时布利耶表示，目前还没有最终决定要做什么，并且成本也需要被考虑在内。

“我还不知道，”当被问及此事何时能敲定说，布利耶表示，“我们必须做出决定，明确谁来为此买单。”

保罗·里卡德也正在筹划为2020年引入一场集聚人气的垫赛，其中将包括带有历史性的节日元素，为车迷打造一个古德伍德风格的开放式围场。

布利耶补充道：“我们已经决定引入超过30辆赛车，和FOM共同来推进这项活动，并将举办赛道秀等大量的赛道活动来令粉丝们满意。”

“因为明年将是F1的70周年纪念，所以我想带一些老爷赛车，开一个古德伍德式的开放式围场，让车迷们可以触摸赛车，和车主们交谈。到处都有这些围起来的围场不是好事——能将它们开放再好不过了。”

翻译/小飞侠