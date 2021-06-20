法国大奖赛：维斯塔潘最后时刻超越汉密尔顿，抢走胜利

维斯塔潘发车顺利，但是在一号弯却冲出了赛道，不得不绕过标志杆才能返回赛道，被汉密尔顿抢走了领先位置，博塔斯则位于第三。

第17圈结束，梅赛德斯让博塔斯先进站，维斯塔潘在一圈后做出反应，汉密尔顿则比队友晚两圈进站。然而戏剧性的是，尽管英国人的换胎速度比荷兰对手还快0.1秒，而且此前握有3秒左右的优势，但是红牛车手却完成了超越。

此后，汉密尔顿展开疯狂猛追，一度追到 0.4秒。此时，维斯塔潘向车队报告如此长此下去推进，硬胎无法坚持到底。同样的情况发生在梅赛德斯车手身上，原本速度比队友稍快的博塔斯先放慢了节奏。不久之后，眼见无法在赛道上超过维斯塔潘，汉密尔顿也稍稍退后。

由于塞尔吉奥·佩雷兹的另一辆红牛赛车处于第四，对于梅赛德斯来说，难以像在巴塞罗那时那样尝试以多进站追击红牛。僵持之下，反而是红牛在第32圈率先做出决定，让维斯塔潘进站换上中性胎。出站后，荷兰人每圈都比对手快1-2秒，而且很快超过策略不同的队友。

虽然维斯塔潘进站后，汉密尔顿和博塔斯处于前二名，但是两人的前轮胎都已经衰退。第44圈，维斯塔潘超过芬兰人后，上升到第二，距离汉密尔顿5.1秒。虽然此时，荷兰人的速度也没有先前那么快，但仍比英国人每圈快0.4秒左右。

在通过所有落后的赛车之后，维斯塔潘终于在倒数第二圈逼近汉密尔顿，并且在长直道上完成干净利落的超车。受制于轮胎的严重衰退，梅赛德斯车手仅仅是无力反击。在还剩一圈的时间里，维斯塔潘最终以2.9秒的优势率先冲线，拿到了本赛季个人第三场胜利。这也意味着红牛在混合动力时代，第一次实现了三连胜。反观汉密尔顿则自2019年之后第一次连续三场比赛没有胜绩。

最后时刻，博塔斯轮胎难以维持，被佩雷兹抢走了第三。芬兰人在无线电中表达了失望，告诉车队他早就说过硬胎无法坚持到底。而就在汉密尔顿完成冲线后，梅赛德斯车队在无线电中告诉他“这场算我们的”，并且将在回去后分析进站时期发生了什么。

在两大车队之后，排位赛只收获了第八、十名的迈凯伦却在中游集团中脱颖而出。并且，尽管开场后被队友丹尼尔·里卡多超越，但是兰多·诺里斯以更晚的进站，上演了大反击，最终收获了第五名。里卡多则以第六名完赛，领先主场比赛的AlphaTauri车手皮埃尔·加斯利。

两届世界冠军费尔纳多·阿隆索，在第一时段赛车挣扎的情况下，同样后程发力，为Alpine在主场收获了第八名和对应的4个积分。

阿斯顿·马丁在两名车手都处于前十名之外发车的情况下，尤其是兰斯·斯特罗尔在排位赛里折戟Q1之后，以惊人的第一阶段长跑的策略，帮助塞巴斯蒂安·维特尔和加拿大人双双跻身积分区。以硬胎发车的德国人跑了38圈才进站，获得第九名，而斯特罗尔帮助车队本赛季第二次实现双积分完赛。

法拉利的卡洛斯·塞恩斯和查尔斯·莱克勒克双双无缘积分区，其中西班牙人名列第11位，而摩纳哥人只有第16名。这个结果意味着跃马在制造商年度积分榜上被迈凯伦反超，失去了第三名的位置。

在这场没有出动安全车，也没有赛车退赛的比赛中，乔治·拉塞尔驾驶威廉姆斯赛车领先了一大票中游车队，以第12名完赛。同时，在排位赛开场就撞车的角田裕毅，虽然从维修区开始比赛，但是第一圈过后就超过了两辆哈斯赛车。而他以第13名完成自己的比赛，领先了Alpine的埃斯特班·奥康和阿尔法·罗密欧的安东尼奥·吉奥维纳兹。基米·莱科宁则落在莱克勒克之后，只是领先倒数三位的尼古拉斯·拉蒂菲和两名哈斯车手。米克·舒马赫则继续位列尼基塔·马兹平之前。

在赢得比赛的同时，维斯塔潘也做出了本场比赛的全场最快单圈时间，让他为自己锦上添花一分，并且把对于汉密尔顿的积分优势扩大到12分。而在制造商积分榜上，红牛将带着对梅赛德斯37分的优势，前往接下来在红牛环的两场主场比赛。