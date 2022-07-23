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Formula 1 / French GP 排位赛报告

法国大奖赛排位赛：莱克勒克强势击败维斯塔潘夺下杆位

查尔斯·莱克勒克在保罗·里卡德击败争冠对手马克斯·维斯塔潘，将在法国大奖赛里从杆位发车。

法国大奖赛排位赛：莱克勒克强势击败维斯塔潘夺下杆位
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由于法拉利为卡洛斯·塞恩斯更换了超额的动力单元零件，西班牙人将自动退到发车区最后发车。不过他仍然在排位赛里使出全力进入Q3，随后为队友莱克勒克制造滑流。

当摩纳哥人在第一个飞驰圈做出1分31.209秒时，第三节自由练习里最快的维斯塔潘以0.008秒落后法拉利车手。进入第二轮冲刺，在塞恩斯的协助下，莱克勒克一举提高到1分30.872秒。相比之下，荷兰人在前两个计时段都没有进步，只是在最后稍稍追回，但已经无法改变结果。

就此，莱克勒克时隔三场排位赛再次获得杆位，也是他本赛季的第七个杆位。塞尔吉奥·佩雷兹无法向杆位发起冲击，但是确保自己将从发车区的第三位发车。

梅赛德斯还没有取得过前三名的成绩。德国车队在Q2和Q3都用旧软胎做了第一个计时圈，一度在第二阶段有被淘汰的危险。好在换上新轮胎后，顺利进入前十名争夺。虽然刘易斯·汉密尔顿用新软胎做的第二圈，比前一圈用旧轮胎的时间快了0.6秒之多，但还是与佩雷兹有0.4秒的差距，将从第四位开始正赛。这意味着本赛季12场排位赛过后，梅赛德斯还未能在排位赛取得过前三名成绩。

本场排位赛，汉密尔顿始终比队友乔治·拉塞尔稍快。后者原本在第一圈后排名第五，而且也在第二个计时圈有所提高，但是迈凯伦的兰多·诺里斯在第二轮冲刺时表现出色，挤到了两位梅赛德斯车手之间。而两名年轻的英国车手，将在保罗·里卡德一同从第三排起步。

诺里斯在中游车队的竞争中，击败了周六开始后表现抢眼的两届世界冠军费尔南多·阿隆索。西班牙人将在Alpine主场从第七位发车，而与他分享第四排的是AlphaTauri的角田裕毅。

塞恩斯在Q3里完全帮助队友，没有做出有效计时圈。和同样没有时间的马格努森排在最后两位，并且将在周日退到最后。

Q2里中游集团的竞争势均力敌。从及格线到第13名只有0.2秒左右的差异。丹尼尔·里卡多提高了0.2秒，但还是距离及格线0.086秒。没能进入前十名，法国车手埃斯特班·奥康排在澳大利亚人之后，相差0.186秒。不过，随着塞恩斯和马格努森将要退后，里卡多和奥康将双双进入前十发车。

阿尔法·罗密欧的瓦尔特利·博塔斯，与Alpine车手只有0.004秒之差。排位赛名列第13位的芬兰人将从第11位开始比赛。阿斯顿·马丁的塞巴斯蒂安·维特尔在Q1最后时刻成功突围，但是在第二阶段停留在第14名。威廉姆斯的亚历山大·阿尔本继三节练习里表现抢眼之后，进入Q2之后位列第15位。

第一节尾声阶段，赛道上出现了多面黄旗。米克·舒马赫在原本已经进步的情况下，因为在3号弯违反了赛道界限规则被取消了最快的那圈，最终排在了第19位遭到淘汰。

主场比赛的皮埃尔·加斯利虽然第二圈有所提高，但仍相差当时排在第15位的阿尔本0.016秒，以微弱的劣势倒在第一阶段。

阿斯顿·马丁的兰斯·斯特罗尔虽然同样也有进步，但受到交通问题影响，并不够闯关，名列第17位。周冠宇在第一圈跑出1分33.674秒，处在淘汰区边缘。但是他的第二圈尝试并没有提高，无缘晋级，排在第18位。

当阿尔本进入Q2时，他的队友尼古拉斯·拉蒂菲排名垫底。不过由于塞恩斯和马格努森触发了引擎罚单将退到最后发车，大部分车手都将在发车区前进一个位置。

Cla Driver Chassis Engine Time Gap
1 Monaco Charles Leclerc Ferrari Ferrari 1'30.872  
2 Netherlands Max Verstappen Red Bull Red Bull 1'31.176 0.304
3 Mexico Sergio Perez Red Bull Red Bull 1'31.335 0.463
4 United Kingdom Lewis Hamilton Mercedes Mercedes 1'31.765 0.893
5 United Kingdom Lando Norris McLaren Mercedes 1'32.032 1.160
6 United Kingdom George Russell Mercedes Mercedes 1'32.131 1.259
7 Spain Fernando Alonso Alpine Renault 1'32.552 1.680
8 Japan Yuki Tsunoda AlphaTauri Red Bull 1'32.780 1.908
9 Australia Daniel Ricciardo McLaren Mercedes 1'32.922 2.050
10 France Esteban Ocon Alpine Renault 1'33.048 2.176
11 Finland Valtteri Bottas Alfa Romeo Ferrari 1'33.052 2.180
12 Germany Sebastian Vettel Aston Martin Mercedes 1'33.276 2.404
13 Thailand Alex Albon Williams Mercedes 1'33.307 2.435
14 France Pierre Gasly AlphaTauri Red Bull 1'33.439 2.567
15 Canada Lance Stroll Aston Martin Mercedes 1'33.439 2.567
16 China Zhou Guanyu Alfa Romeo Ferrari 1'33.674 2.802
17 Germany Mick Schumacher Haas Ferrari 1'33.701 2.829
18 Canada Nicholas Latifi Williams Mercedes 1'33.794 2.922
19 Spain Carlos Sainz Ferrari Ferrari    
20 Denmark Kevin Magnussen Haas Ferrari    
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