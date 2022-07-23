法国大奖赛排位赛：莱克勒克强势击败维斯塔潘夺下杆位
查尔斯·莱克勒克在保罗·里卡德击败争冠对手马克斯·维斯塔潘，将在法国大奖赛里从杆位发车。
由于法拉利为卡洛斯·塞恩斯更换了超额的动力单元零件，西班牙人将自动退到发车区最后发车。不过他仍然在排位赛里使出全力进入Q3，随后为队友莱克勒克制造滑流。
当摩纳哥人在第一个飞驰圈做出1分31.209秒时，第三节自由练习里最快的维斯塔潘以0.008秒落后法拉利车手。进入第二轮冲刺，在塞恩斯的协助下，莱克勒克一举提高到1分30.872秒。相比之下，荷兰人在前两个计时段都没有进步，只是在最后稍稍追回，但已经无法改变结果。
就此，莱克勒克时隔三场排位赛再次获得杆位，也是他本赛季的第七个杆位。塞尔吉奥·佩雷兹无法向杆位发起冲击，但是确保自己将从发车区的第三位发车。
梅赛德斯还没有取得过前三名的成绩。德国车队在Q2和Q3都用旧软胎做了第一个计时圈，一度在第二阶段有被淘汰的危险。好在换上新轮胎后，顺利进入前十名争夺。虽然刘易斯·汉密尔顿用新软胎做的第二圈，比前一圈用旧轮胎的时间快了0.6秒之多，但还是与佩雷兹有0.4秒的差距，将从第四位开始正赛。这意味着本赛季12场排位赛过后，梅赛德斯还未能在排位赛取得过前三名成绩。
本场排位赛，汉密尔顿始终比队友乔治·拉塞尔稍快。后者原本在第一圈后排名第五，而且也在第二个计时圈有所提高，但是迈凯伦的兰多·诺里斯在第二轮冲刺时表现出色，挤到了两位梅赛德斯车手之间。而两名年轻的英国车手，将在保罗·里卡德一同从第三排起步。
诺里斯在中游车队的竞争中，击败了周六开始后表现抢眼的两届世界冠军费尔南多·阿隆索。西班牙人将在Alpine主场从第七位发车，而与他分享第四排的是AlphaTauri的角田裕毅。
塞恩斯在Q3里完全帮助队友，没有做出有效计时圈。和同样没有时间的马格努森排在最后两位，并且将在周日退到最后。
Q2里中游集团的竞争势均力敌。从及格线到第13名只有0.2秒左右的差异。丹尼尔·里卡多提高了0.2秒，但还是距离及格线0.086秒。没能进入前十名，法国车手埃斯特班·奥康排在澳大利亚人之后，相差0.186秒。不过，随着塞恩斯和马格努森将要退后，里卡多和奥康将双双进入前十发车。
阿尔法·罗密欧的瓦尔特利·博塔斯，与Alpine车手只有0.004秒之差。排位赛名列第13位的芬兰人将从第11位开始比赛。阿斯顿·马丁的塞巴斯蒂安·维特尔在Q1最后时刻成功突围，但是在第二阶段停留在第14名。威廉姆斯的亚历山大·阿尔本继三节练习里表现抢眼之后，进入Q2之后位列第15位。
第一节尾声阶段，赛道上出现了多面黄旗。米克·舒马赫在原本已经进步的情况下，因为在3号弯违反了赛道界限规则被取消了最快的那圈，最终排在了第19位遭到淘汰。
主场比赛的皮埃尔·加斯利虽然第二圈有所提高，但仍相差当时排在第15位的阿尔本0.016秒，以微弱的劣势倒在第一阶段。
阿斯顿·马丁的兰斯·斯特罗尔虽然同样也有进步，但受到交通问题影响，并不够闯关，名列第17位。周冠宇在第一圈跑出1分33.674秒，处在淘汰区边缘。但是他的第二圈尝试并没有提高，无缘晋级，排在第18位。
当阿尔本进入Q2时，他的队友尼古拉斯·拉蒂菲排名垫底。不过由于塞恩斯和马格努森触发了引擎罚单将退到最后发车，大部分车手都将在发车区前进一个位置。
|Cla
|Driver
|Chassis
|Engine
|Time
|Gap
|1
|Charles Leclerc
|Ferrari
|Ferrari
|1'30.872
|2
|Max Verstappen
|Red Bull
|Red Bull
|1'31.176
|0.304
|3
|Sergio Perez
|Red Bull
|Red Bull
|1'31.335
|0.463
|4
|Lewis Hamilton
|Mercedes
|Mercedes
|1'31.765
|0.893
|5
|Lando Norris
|McLaren
|Mercedes
|1'32.032
|1.160
|6
|George Russell
|Mercedes
|Mercedes
|1'32.131
|1.259
|7
|Fernando Alonso
|Alpine
|Renault
|1'32.552
|1.680
|8
|Yuki Tsunoda
|AlphaTauri
|Red Bull
|1'32.780
|1.908
|9
|Daniel Ricciardo
|McLaren
|Mercedes
|1'32.922
|2.050
|10
|Esteban Ocon
|Alpine
|Renault
|1'33.048
|2.176
|11
|Valtteri Bottas
|Alfa Romeo
|Ferrari
|1'33.052
|2.180
|12
|Sebastian Vettel
|Aston Martin
|Mercedes
|1'33.276
|2.404
|13
|Alex Albon
|Williams
|Mercedes
|1'33.307
|2.435
|14
|Pierre Gasly
|AlphaTauri
|Red Bull
|1'33.439
|2.567
|15
|Lance Stroll
|Aston Martin
|Mercedes
|1'33.439
|2.567
|16
|Zhou Guanyu
|Alfa Romeo
|Ferrari
|1'33.674
|2.802
|17
|Mick Schumacher
|Haas
|Ferrari
|1'33.701
|2.829
|18
|Nicholas Latifi
|Williams
|Mercedes
|1'33.794
|2.922
|19
|Carlos Sainz
|Ferrari
|Ferrari
|20
|Kevin Magnussen
|Haas
|Ferrari
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