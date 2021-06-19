法国大奖赛排位赛：维斯塔潘击败汉密尔顿，夺下本赛季第二个杆位

维斯塔潘在最后一节练习里展现了强大的单圈速度。而顺利进入Q3之后，荷兰人在第一个计时圈就跑出1分30.325秒，领先当时排名第二的汉密尔顿0.386秒。在巴库获胜的塞尔吉奥·佩雷兹则超过瓦尔特利·博塔斯排在第四。

开始第二轮冲刺之后，多位中游集团的车手都纷纷做出更快的时间。此时，维斯塔潘进一步提高个人时间，并且一举突破了1分30秒大关，做出1分29.990秒。尽管汉密尔顿跑出了全场最快的第一计时段，但在后两个计时段里，总共输给争冠对手0.258秒，只能屈居第二名。虽然依然无法拿到个人第101个杆位，但是英国人本周末第一次跑在队友身前。

维斯塔潘获得了自己参加F1以来的第五个杆位，也将本赛季第二次从杆位开始比赛。这也终结了自2018年法国大奖赛回归F1赛历之后，梅赛德斯在保罗·里卡德赛道对头排发车位置的垄断。

博塔斯比梅赛德斯队友慢了0.128秒，不过这让他至少排在佩雷兹身前。这个结果意味着，在法拉利连续两场出人意料地拿到杆位之后，保罗·里卡多的竞争秩序又回到了红牛和梅赛德斯这两支争冠车队的掌控中。

尽管无缘杆位争夺，但是法拉利至少在周六，维持了近几个周末对其他中游竞争对手的优势。卡洛斯·塞恩斯以0.028秒的微弱优势，力压主场作战的AlphaTauri车手皮埃尔·加斯利，俩人将分享第三排的发车位置。

查尔斯·莱克勒克则将与兰多·诺里斯一起从第四排起步。费尔南多·阿隆索为回到主场比赛的Alpine挤入前十名，而且领先迈凯伦的丹尼尔·里卡多。

里卡多在Q2结束时排在第十位涉险过关。刚刚与Alpine续约三年的埃斯特班·奥康，则在主场的排位赛里止步于Q2，距离及格线0.121秒。阿斯顿·马丁只有塞巴斯蒂安·维特尔一人进入了第二节，但是德国人在第二个计时圈没有进步，只能排在第12位。

安东尼奥·吉奥维纳兹代表阿尔法·罗密欧进入了第二阶段，落后维特尔0.077秒，位列第13名。与此同时，乔治·拉塞尔延续了本赛季迄今为止强势的排位赛表现，连续第七次为威廉姆斯闯入Q2，尽管无法再进一步。

哈斯新秀米克·舒马赫取得他本赛季参加F1以来的最大突破，第一次从Q1脱颖而出。但是德国新秀在第一节排位赛结束之际，在6号弯撞上了护墙，让他无缘参加Q2的竞争。

这导致了本场排位赛——也是Q1——的第二面红旗。当时，多位淘汰区和边缘的车手正在做最后一次冲刺，而且都提高了个人时间。但是红旗的出现让他们不得不停止努力。当拉塞尔惊险过关时，他的威廉姆斯队友尼古拉斯·拉蒂菲则以0.002秒被挡在Q2之外。

眼看自己能够提高时间，基米·莱科宁无法完成这一圈，也被淘汰出局。另一位哈斯车手尼基塔·马兹平则排名第18位，落后队友0.6秒。受到本次红旗影响最大的无疑是阿斯顿·马丁的兰斯·斯特罗尔。他的第一个计时圈因为在2号弯违反了赛道界限规则被取消。为此，他不得不在再跑一圈，而车队选择在最后时刻出场，没想到刚完成出场圈，又出现了红旗……

事实上，当Q1刚刚开始3分钟，角田裕毅在2号弯失控后滑出赛道并且尾部撞上护墙，导致了红旗出现。此时，不到10辆赛车在赛道上做出场圈，不得不驶回维修区。这次中断持续了10分钟。这也导致绿灯重新亮起后，几乎所有赛车都涌上赛道，造成了交通状况非常糟糕。而日本新秀本赛季第三次在排位赛里造成红旗，此前是在伊莫拉和巴库。