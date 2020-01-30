法国大奖赛只需“四天”就能为促进超车改造赛道

正如Motorsport.com在12月时报道过的，保罗·里卡德赛道方认为如果对赛道的第一计时段调整，比赛的场面将变得更精彩。

本周一，刚刚出任赛事总经理的埃里克·布利耶在巴黎举行的一场活动上向包括Motorsport.com在内的媒体表示该计划已经提交给国际汽联，并期望赛道可以赶在今年的赛事之前完成改建。

“我们为此已经花了几个月的时间，现在已经来到了最后阶段，”布利耶说，“我们已经和F1管理公司（FOM）共同协作，提出了赛道改造的请求。”

“我们与FOM一起反复模拟了好几次，目前已经超前完成了工作，处于待国际汽联认证批准的阶段。”

改造建议是扩宽第一个狭窄的组合弯，这将扩大赛道上Sainte-Baume区域的刹车点范围。

“改造后赛道将会拥有两段大直道和有两个超车区域，”布利耶说道，“在模拟中，任何情况下当赛车之间变得非常接近，而你不能在 Sainte-Baume之间超车的话，那么将在第一个之子弯实现超越。而这种设计也迫使车队方面采取更少的下压力方案。”

虽然保罗·里卡德赛道急切地期望改变，但首先还是要取得国际汽联的签署确认。尽管相关的最终决定还没有做出，现在不急于立即做出决定。

当被问及需要多久的时间来改造赛道时，布利耶回答：“四天的工作，或更准确地说四个晚上。”

布利耶也重申，在后直道的之子弯可以保持原样，因为在过去两年的比赛中，这里创造出了一些超车机会。

“我们当然要保留原有的之子弯，你必须知道如果你想要超越，你必须做出90度的转弯，而在直道的末端是一个平坦的弯道。因此那里没有（超车）可能性。我们想要的赛道结构将有利于创造第二个超车地带。”

翻译/七七