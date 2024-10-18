没有升级套件或令周冠宇在奥斯汀受“很大惩罚”
三周时间不够索伯准备好两套升级，令周冠宇在奥斯汀难上加难
Kick Sauber C44 detail
Photo by: Giorgi Piola
周冠宇对索伯车队没能在美国大奖赛为他准备好升级套件感到失望，使他在奥斯汀的冲刺赛周末被置于不利处境。
本周末，2024赛季最后六场比赛在奥斯汀开启，所有车队都准备了赛车升级套件。虽然索伯为C44带来了新的悬挂和鼻翼等部件，但在三周的休息时间里，只够完成一套升级，而且决定用在瓦尔特利·博塔斯的赛车上，周冠宇则需要等到下周末到了墨西哥城才能用上升级。
“显然这令人沮丧，”周冠宇在美国大奖赛之前表示。“好在马蒂亚（比诺托）知道，他对此也不很满意。他知道今后作为一个车队，如果我们带来（新）套件，需要为两辆车准备好，因为我们不是每个周末都有新套件。但是已经过了一段时间，仍然只有一套，让我们很难扭转局面。”
“对我来说这更难了，我们已经处境不利，现在更糟糕了。我只是不去想，尽力在赛道上把自己的工作做到最好， 希望墨西哥的时候（新套件）会准备好，然后我们向前迈进。”
索伯是本赛季至今唯一没有得到积分的车队，而且赛季初过后，C44在绝大多数比赛中竞争力垫底，使得周冠宇和博塔斯孤独地跑在最后。不过，上一场在新加坡时，索伯赛车的竞争力相对有所提升，周冠宇以第15名完赛，在领先队友的同时，帮助车队至少挡住了Alpine的皮埃尔·加斯利最后时刻的冲击。
Zhou Guanyu, Stake F1 Team KICK Sauber
Photo by: Sam Bagnall / Motorsport Images
然而，虽然周冠宇希望用在博塔斯赛车上的新套件能起作用，但对他自己来说情况远不理想，将给他个人带来不利结果。不过他也认为相比冲刺赛周末只有60分钟的练习，正常的比赛周末更有利于激发新套件。
“一方面，我会很高兴看到套件有效果，另一方面，如果它有效果，那将意味着以我现在的套件来说，将在成绩上受到很大惩罚，”周冠宇表示。
“我认为如果最终（升级）能在赛道上产生效果，能够让我们的赛车有改进，那么总是好的。我们现在的套件远远不够好。其他一切我们需要等着看看。我不认为一个阶段可以把全部性能提取出来，在其他周末里可以找到更多。”
由于索伯没能为奥斯汀准备好两套升级，周冠宇在做为本周末做模拟器练习时，也使用旧版本赛车。此外他还表示，尽管美洲赛道对部分路面重新铺设了沥青，也翻新了一些路肩，但索伯没有得到更新后的数据。
除了奥斯汀之外，本赛季剩下的赛站中，圣保罗大奖赛和卡塔尔大奖赛也是冲刺赛周末。
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