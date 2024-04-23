沙特阿美携手阿斯顿·马丁F1车队在2024中国大奖赛前开展“Make A Mark”行动

沙特阿美与阿斯顿·马丁F1车队致力于通过共同努力，不断在赛道内外突破可能性的极限。来自双方的专业人员密切协作，围绕STEM（科学、技术、工程和数学）教育主题开展了一系列精彩纷呈的活动，旨在吸引和激励全球各地更多青年争当新一代技术专家、工程师和车手。

此次“Make A Mark”行动为20名中国学生提供了全天沉浸式体验。双方围绕F1比赛、空气动力学设计、材料创新与面向未来的低碳燃料技术创新等主题，组织了丰富多彩的技术讲解、现场演示及互动讨论。

阿斯顿·马丁F1车队车手大使杰西卡·霍金斯与车队大使佩德罗·德拉罗萨在活动现场与学生们交流分享了卡丁车驾驶技巧，以及他们催人奋进的职业生涯和心路历程。

沙特阿美市场营销、合作及企业赞助经理拉尼娅·比尔塔吉表示：“我们很高兴能与阿斯顿·马丁F1车队合作，在中国启动‘Make A Mark’行动。沙特阿美赞同中国对可持续发展、低碳未来的构想，并立志为实现这个目标携手中国共同努力。我们希望激励更多的中国青年，更好地激发出他们在创新、包容和激情方面的潜力。”

阿斯顿·马丁F1车队合作伙伴总监凯特·史密森表示：“非常荣幸与我们的冠名合作伙伴沙特阿美合作启动‘Make A Mark’行动，我们希望借此推动赛车运动和科学技术的多元化发展，并吸引更多青年投身其中。我们希望持续举办此类活动，吸引更多来自于中国和全球各地的青年爱好者积极参与到赛车运动中来。”