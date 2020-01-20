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Formula 1 / 突发新闻

沙特赛道目标为2023年举办F1做好准备

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沙特赛道目标为2023年举办F1做好准备
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2020年1月20日 上午4:55

在上周五的一项活动中，沙特阿拉伯全新的奇迪亚赛道的负责人证实，这条先进的赛道将在2023年为举办F1大奖赛做好准备。

该赛道距离沙特首都利雅得约30英里(约合48公里)，是一处新的大型娱乐和商业综合体的一部分，以一座壮观的山脉作为背景建设。

前F1车手亚历山大·伍尔兹按照国际汽联针对F1办赛的一级标准设计了该条赛道。如果沙特阿拉伯在与赛事负责人的持续谈判中取得成功，他们的目标将是为举办F1大奖赛做好准备。

该项目背后的奇迪亚投资公司首席执行官Mike Reininger告诉Motorsport.com，该项目的目标是吸引所有类别的顶级赛车运动。

“赛道正在建设中，这样我们就能够举办MotoGP、世界耐力锦标赛、地区和国家锦标赛，一直到最顶级的F1。”他表示。

 “我们正在建设这些设施，以便我们最终能够举办规模最大、质量最高的赛车赛事，实际上包括所有类型的比赛。你知道一级赛道相当于F1的代名词，所以我们希望它能成为现实。”

当被问及举办第一场F1赛事可能的时间时，他表示:“我们在奇迪雅的项目正在进行大规模的一期准备，将在2023年初准备就绪。”

据了解，F1首席执行官切斯·凯利和商业总监肖恩·布拉切斯去年访问了沙特阿拉伯，与皇室家族讨论了在不久的将来在那里举行F1比赛的事宜。

归功于奇迪亚赛道将是一条以群山为背景，环绕着娱乐公园运行的赛道，它注定将为车迷和车手提供独一无二的体验。

Reininger表示：“赛道的一侧是200米的悬崖，而实际上它有两个区域。

 “一个区域是在体育场内，在那里作为观众，你可以看到长达六公里的比赛。然后是赛道的另一部分，我们称之为城市部分。”

 “赛道将穿过体育场，与我们正在建设的这座娱乐之都的其他部分融为一体。因此，它将在酒店、商店和餐馆里嗡嗡作响，还会有过山车和游乐设施围绕着赛道迂回前进。”

“这将是最棒的体育场赛段，它将和最棒的街道赛段合二为一。”

赛道设计师伍尔兹周五参加了的一场在奇迪亚举办的活动。该活动云集了包括达蒙·希尔、大卫·库特哈德、尼科·霍肯伯格和罗曼·格罗斯等F1名宿。众人在第一时间体验了奥地利人设计。

谈到这一项目时，伍尔兹表示:“设计奇迪雅的动感和移动区域是我一生的荣幸，包括速度公园赛道的部分。

 “有远见的奇迪雅项目为我们提供了设计赛道的绝佳机会，为车手、观众和当地的居民提供了一个真正的比赛场地。

 “设计提供了惊人的海拔变化，利用了惊人的自然景观。同时，这一设计也是为了挑战车手和工程师。通过我们的模拟运行，我可以向您保证，无论是赛道上还是赛道外的体验，绝对都激动人心的。奇迪亚具备成为世界赛车之都的一切条件。”

奇迪亚的发展计划还包括建造世界上最高、最快的过山车，其速度将达到每小时155英里。

翻译/小飞侠

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