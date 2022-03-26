沙特阿拉伯大奖赛FP3：莱克勒克包揽三节练习最快时间
查尔斯·莱克勒克在沙特阿拉伯大奖赛第三节练习倒计时阶段，从马克斯·维斯塔潘手里抢走标杆，连续三节练习保持最快，而梅赛德斯引擎无缘前十。
虽然本场练习的赛道条件与排位赛、正赛有着明显差别，但周五第二节练习里两辆赛车都擦碰围墙后提前收工，让法拉利很早就出场。
卡洛斯·塞恩斯与查尔斯·莱克勒克做了两轮软胎的单圈冲刺模拟，在时间榜上互相交替后，摩纳哥人用软胎做的第一个排位赛模拟圈最终定格在1分30.139秒，领先队友不到0.2秒。红牛的马克斯·维斯塔潘和塞尔吉奥·佩雷兹都较晚开工。而墨西哥人跑出的1分30.291秒介于两名法拉利车手之间。而卫冕冠军的第一圈只名列第四位。
接近半程时，AlphaTauri的皮埃尔·加斯利做出当时全场第二快的单圈时间1分30.148秒，不仅直逼莱克勒克，还超过了两位红牛车手。不过，维斯塔潘很快刷新自己的时间，并且以1分29.768秒冲上第一。就在法国人回到维修区后准备再出场时，却在维修区出口的行车道里停下，AlphaTauri不得不紧急派人把赛车接回。
进入最后10分钟，维斯塔潘更换了一套新软胎，为排位赛做最后一次单圈模拟。在前两个计时段刷新个人时间的情况下，他在第三段开始后骑上了22号弯的路肩导致赛车弹跳后失去了节奏，不得不放弃这一圈。同期，佩雷兹进步到第二名，只是与队友相差0.065秒。两辆法拉利赛车同样有所提高，但莱克勒克落后墨西哥人0.046秒屈居第三，而塞恩斯也以微弱的劣势处在第四。
然而，眼看排位赛前的所有练习即将结束，莱克勒克又做了一个单圈冲刺。他刷新了第一计时段的全场最快时间，接着在第二三计时段提高了自己的时间。在他冲线的一刻，刚好比维斯塔潘快了0.033秒，就此揽下本周末三个练习阶段的最快时间。维斯塔潘和佩雷兹分列第二三位。
本阶段第三快的赛车是阿尔法·罗密欧。后半段开始不久，瓦尔特利·博塔斯用第二套软胎跑出的1分30.030秒，一举超过莱克勒克后攀升到第二。此前，他在第一轮跑出的1分30.732秒一度排在第三，而周冠宇用第一套软胎做出的个人最快圈为1分30.946秒，让他进入前十，而且与队友只有0.2秒的差距。
Alpine的埃斯特班·奥康在最后阶段进步后上升到第五，领先提前收工的同胞加斯利。周五连遭机械故障打击的凯文·马格努森，终于迎来了本周末第一个顺利的阶段。他在驾驶哈斯VF-22赛车完成了18圈的同时，位列时间榜第八名。费尔南多·阿隆索与角田裕毅分列第九十位。
梅赛德斯的刘易斯·汉密尔顿和乔治·拉塞尔的第一轮冲刺模拟跑完，仅仅排在前十名上下。而之后俩人的两次尝试也没有明显进步。最终，汉密尔顿相差角田0.292秒，只能排在第11位。事实上，前十名的赛车中没有一辆使用梅赛德斯引擎，所有8辆赛车都在时间榜的下半段里。法拉利阵营里只有米克·舒马赫和周冠宇在前十之外，分别排在第12、13名。中国小将没有在后三分之一时间里提高个人时间，但还是位列拉塞尔之前。
|Cla
|Driver
|Chassis
|Laps
|Time
|Gap
|1
|Charles Leclerc
|Ferrari
|23
|1'29.735
|2
|Max Verstappen
|Red Bull
|12
|1'29.768
|0.033
|3
|Sergio Perez
|Red Bull
|16
|1'29.833
|0.098
|4
|Carlos Sainz Jr.
|Ferrari
|22
|1'30.009
|0.274
|5
|Valtteri Bottas
|Alfa Romeo
|22
|1'30.030
|0.295
|6
|Esteban Ocon
|Alpine
|16
|1'30.139
|0.404
|7
|Pierre Gasly
|AlphaTauri
|11
|1'30.148
|0.413
|8
|Kevin Magnussen
|Haas
|18
|1'30.262
|0.527
|9
|Fernando Alonso
|Alpine
|17
|1'30.296
|0.561
|10
|Yuki Tsunoda
|AlphaTauri
|19
|1'30.415
|0.680
|11
|Lewis Hamilton
|Mercedes
|17
|1'30.707
|0.972
|12
|Mick Schumacher
|Haas
|17
|1'30.765
|1.030
|13
|Zhou Guanyu
|Alfa Romeo
|20
|1'30.946
|1.211
|14
|George Russell
|Mercedes
|15
|1'30.983
|1.248
|15
|Lance Stroll
|Aston Martin
|18
|1'31.067
|1.332
|16
|Daniel Ricciardo
|McLaren
|16
|1'31.186
|1.451
|17
|Alex Albon
|Williams
|16
|1'31.374
|1.639
|18
|Nico Hulkenberg
|Aston Martin
|18
|1'31.424
|1.689
|19
|Lando Norris
|McLaren
|17
|1'31.529
|1.794
|20
|Nicholas Latifi
|Williams
|13
|1'31.992
|2.257
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