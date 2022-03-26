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Formula 1 / Saudi Arabian GP 自由练习报告

沙特阿拉伯大奖赛FP3：莱克勒克包揽三节练习最快时间

查尔斯·莱克勒克在沙特阿拉伯大奖赛第三节练习倒计时阶段，从马克斯·维斯塔潘手里抢走标杆，连续三节练习保持最快，而梅赛德斯引擎无缘前十。

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沙特阿拉伯大奖赛FP3：莱克勒克包揽三节练习最快时间
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虽然本场练习的赛道条件与排位赛、正赛有着明显差别，但周五第二节练习里两辆赛车都擦碰围墙后提前收工，让法拉利很早就出场。

卡洛斯·塞恩斯与查尔斯·莱克勒克做了两轮软胎的单圈冲刺模拟，在时间榜上互相交替后，摩纳哥人用软胎做的第一个排位赛模拟圈最终定格在1分30.139秒，领先队友不到0.2秒。红牛的马克斯·维斯塔潘和塞尔吉奥·佩雷兹都较晚开工。而墨西哥人跑出的1分30.291秒介于两名法拉利车手之间。而卫冕冠军的第一圈只名列第四位。

接近半程时，AlphaTauri的皮埃尔·加斯利做出当时全场第二快的单圈时间1分30.148秒，不仅直逼莱克勒克，还超过了两位红牛车手。不过，维斯塔潘很快刷新自己的时间，并且以1分29.768秒冲上第一。就在法国人回到维修区后准备再出场时，却在维修区出口的行车道里停下，AlphaTauri不得不紧急派人把赛车接回。

进入最后10分钟，维斯塔潘更换了一套新软胎，为排位赛做最后一次单圈模拟。在前两个计时段刷新个人时间的情况下，他在第三段开始后骑上了22号弯的路肩导致赛车弹跳后失去了节奏，不得不放弃这一圈。同期，佩雷兹进步到第二名，只是与队友相差0.065秒。两辆法拉利赛车同样有所提高，但莱克勒克落后墨西哥人0.046秒屈居第三，而塞恩斯也以微弱的劣势处在第四。

然而，眼看排位赛前的所有练习即将结束，莱克勒克又做了一个单圈冲刺。他刷新了第一计时段的全场最快时间，接着在第二三计时段提高了自己的时间。在他冲线的一刻，刚好比维斯塔潘快了0.033秒，就此揽下本周末三个练习阶段的最快时间。维斯塔潘和佩雷兹分列第二三位。

本阶段第三快的赛车是阿尔法·罗密欧。后半段开始不久，瓦尔特利·博塔斯用第二套软胎跑出的1分30.030秒，一举超过莱克勒克后攀升到第二。此前，他在第一轮跑出的1分30.732秒一度排在第三，而周冠宇用第一套软胎做出的个人最快圈为1分30.946秒，让他进入前十，而且与队友只有0.2秒的差距。

Alpine的埃斯特班·奥康在最后阶段进步后上升到第五，领先提前收工的同胞加斯利。周五连遭机械故障打击的凯文·马格努森，终于迎来了本周末第一个顺利的阶段。他在驾驶哈斯VF-22赛车完成了18圈的同时，位列时间榜第八名。费尔南多·阿隆索与角田裕毅分列第九十位。

梅赛德斯的刘易斯·汉密尔顿和乔治·拉塞尔的第一轮冲刺模拟跑完，仅仅排在前十名上下。而之后俩人的两次尝试也没有明显进步。最终，汉密尔顿相差角田0.292秒，只能排在第11位。事实上，前十名的赛车中没有一辆使用梅赛德斯引擎，所有8辆赛车都在时间榜的下半段里。法拉利阵营里只有米克·舒马赫和周冠宇在前十之外，分别排在第12、13名。中国小将没有在后三分之一时间里提高个人时间，但还是位列拉塞尔之前。

Cla Driver Chassis Laps Time Gap
1 Monaco Charles Leclerc Ferrari 23 1'29.735  
2 Netherlands Max Verstappen Red Bull 12 1'29.768 0.033
3 Mexico Sergio Perez Red Bull 16 1'29.833 0.098
4 Spain Carlos Sainz Jr. Ferrari 22 1'30.009 0.274
5 Finland Valtteri Bottas Alfa Romeo 22 1'30.030 0.295
6 France Esteban Ocon Alpine 16 1'30.139 0.404
7 France Pierre Gasly AlphaTauri 11 1'30.148 0.413
8 Denmark Kevin Magnussen Haas 18 1'30.262 0.527
9 Spain Fernando Alonso Alpine 17 1'30.296 0.561
10 Japan Yuki Tsunoda AlphaTauri 19 1'30.415 0.680
11 United Kingdom Lewis Hamilton Mercedes 17 1'30.707 0.972
12 Germany Mick Schumacher Haas 17 1'30.765 1.030
13 China Zhou Guanyu Alfa Romeo 20 1'30.946 1.211
14 United Kingdom George Russell Mercedes 15 1'30.983 1.248
15 Canada Lance Stroll Aston Martin 18 1'31.067 1.332
16 Australia Daniel Ricciardo McLaren 16 1'31.186 1.451
17 Thailand Alex Albon Williams 16 1'31.374 1.639
18 Germany Nico Hulkenberg Aston Martin 18 1'31.424 1.689
19 United Kingdom Lando Norris McLaren 17 1'31.529 1.794
20 Canada Nicholas Latifi Williams 13 1'31.992 2.257
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