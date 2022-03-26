沙特阿拉伯大奖赛FP3：莱克勒克包揽三节练习最快时间

载入语音播放

虽然本场练习的赛道条件与排位赛、正赛有着明显差别，但周五第二节练习里两辆赛车都擦碰围墙后提前收工，让法拉利很早就出场。

卡洛斯·塞恩斯与查尔斯·莱克勒克做了两轮软胎的单圈冲刺模拟，在时间榜上互相交替后，摩纳哥人用软胎做的第一个排位赛模拟圈最终定格在1分30.139秒，领先队友不到0.2秒。红牛的马克斯·维斯塔潘和塞尔吉奥·佩雷兹都较晚开工。而墨西哥人跑出的1分30.291秒介于两名法拉利车手之间。而卫冕冠军的第一圈只名列第四位。

接近半程时，AlphaTauri的皮埃尔·加斯利做出当时全场第二快的单圈时间1分30.148秒，不仅直逼莱克勒克，还超过了两位红牛车手。不过，维斯塔潘很快刷新自己的时间，并且以1分29.768秒冲上第一。就在法国人回到维修区后准备再出场时，却在维修区出口的行车道里停下，AlphaTauri不得不紧急派人把赛车接回。

进入最后10分钟，维斯塔潘更换了一套新软胎，为排位赛做最后一次单圈模拟。在前两个计时段刷新个人时间的情况下，他在第三段开始后骑上了22号弯的路肩导致赛车弹跳后失去了节奏，不得不放弃这一圈。同期，佩雷兹进步到第二名，只是与队友相差0.065秒。两辆法拉利赛车同样有所提高，但莱克勒克落后墨西哥人0.046秒屈居第三，而塞恩斯也以微弱的劣势处在第四。

然而，眼看排位赛前的所有练习即将结束，莱克勒克又做了一个单圈冲刺。他刷新了第一计时段的全场最快时间，接着在第二三计时段提高了自己的时间。在他冲线的一刻，刚好比维斯塔潘快了0.033秒，就此揽下本周末三个练习阶段的最快时间。维斯塔潘和佩雷兹分列第二三位。

本阶段第三快的赛车是阿尔法·罗密欧。后半段开始不久，瓦尔特利·博塔斯用第二套软胎跑出的1分30.030秒，一举超过莱克勒克后攀升到第二。此前，他在第一轮跑出的1分30.732秒一度排在第三，而周冠宇用第一套软胎做出的个人最快圈为1分30.946秒，让他进入前十，而且与队友只有0.2秒的差距。

Alpine的埃斯特班·奥康在最后阶段进步后上升到第五，领先提前收工的同胞加斯利。周五连遭机械故障打击的凯文·马格努森，终于迎来了本周末第一个顺利的阶段。他在驾驶哈斯VF-22赛车完成了18圈的同时，位列时间榜第八名。费尔南多·阿隆索与角田裕毅分列第九十位。

梅赛德斯的刘易斯·汉密尔顿和乔治·拉塞尔的第一轮冲刺模拟跑完，仅仅排在前十名上下。而之后俩人的两次尝试也没有明显进步。最终，汉密尔顿相差角田0.292秒，只能排在第11位。事实上，前十名的赛车中没有一辆使用梅赛德斯引擎，所有8辆赛车都在时间榜的下半段里。法拉利阵营里只有米克·舒马赫和周冠宇在前十之外，分别排在第12、13名。中国小将没有在后三分之一时间里提高个人时间，但还是位列拉塞尔之前。