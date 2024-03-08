沙特阿拉伯大奖赛FP3：维斯塔潘重返头名，周冠宇失控撞墙

本周末排位赛前的最后一个练习阶段在白天进行。尽管赛道条件与排位赛和正赛差别巨大，但车队忙碌着进行各自的测试项目。

前三分之二过后，维斯塔潘用软胎做出的1分28.412秒高居头名，比第二名的法拉利车手查尔斯·莱克勒克快了0.794秒，而第二节练习里最快的费尔南多·阿隆索以0.2秒之差位居第三。不过，当时后两人的时间都用中性胎设下。

进入最后20分钟，正当凯文·马格努森换上一套新软胎做了单圈模拟后上升到第四时，正在用软胎做排位赛模拟器的周冠宇，在通过长弧度且高速的8号弯时赛车突然失控，打转后侧向撞上护墙，赛车受损严重，尤其是包括尾翼在内的整个尾部。

周冠宇在无线电中向车队表示他一切安好，不知道发生了什么导致赛车失控。由于撞击力度触发了警报，医疗车到场。

这次事故导致红旗出现，整个阶段暂停了12分钟才恢复。在维修区绿灯重新亮起之前，大部分赛车争先恐后地进入维修区通道，试图在最后五分钟里占据有利的赛道位置，乔治·拉塞尔与横向切出的马格努森险些相撞。

最后一轮软胎模拟器过后，莱克勒克进不到1分28.608秒，让他上升到第二，但仍然距离维斯塔潘早先的标杆0.196秒。拉塞尔换上软胎后把个人时间提高到1分28.964秒，一度排到第三，但很快被佩雷兹挤到第四。迈凯伦的兰多·诺里斯仅以0.007秒之差落在同胞之后，随后是两位阿斯顿·马丁车手，其中阿隆索在兰斯·斯特罗尔身前。

奥斯卡·皮亚斯特雷排名第八，刘易斯·汉密尔顿则以第九完成练习。这位七届世界冠军本周末在吉达的每个练习阶段都遇到挑战。

最后一节练习之前，法拉利发出通知，卡洛斯·塞恩斯因被诊断为阑尾炎并且需要立即手术，无法在本周末继续出场。西班牙人在周三就因身体不适而提前回酒店休息，尽管他周四完成了两节练习，但感觉非常糟糕，随后去医院接受了检查。

法拉利派出替补车手、18岁车手奥利弗·比尔曼驾驶赛车。英国小将刚刚在吉达的F2排位赛里摘下主赛的杆位，但得到了千载难逢的大奖赛比赛机会。而他在时间榜上排名第十，为自己开了一个好头。

第三节自由练习与排位赛之间有2个半小时的间隔，对于索伯来说，修复周冠宇的赛车是很大的挑战。

最后一节练习结束后，法拉利通报了塞恩斯已经完成手术，一切进展顺利，将在医院继续恢复。