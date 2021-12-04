沙特阿拉伯大奖赛FP3：维斯塔潘最快，但汉密尔顿没用软胎

汉密尔顿在周五两节练习里都是全场的标杆，特别是夜间的阶段里，对维斯塔潘有0.1秒的优势。

第一场捷达赛道排位赛前最后一个练习阶段，维斯塔潘用软胎连续做出全场最快的时间，最终定格在1分28.100秒。这比第二名的汉密尔顿快了0.214秒。但是，英国人的时间是用硬胎做出，而根据F1官方的计算，梅赛德斯车手如果用了软胎，可以拥有0.4秒的优势。另一名梅赛德斯车手瓦尔特利·博塔斯也只用硬胎做出个人最快时间，排在了第六位。

塞尔吉奥·佩雷兹在慢热的周五过后，在排位赛前找回感觉，做出了第三快的时间，但相差红牛队友0.5秒左右。 虽然这让他超过了AlphaTauri的车手，但也只快了0.01秒。事实上，红牛的“第二车队”在沙特表现强劲，一直领先中游集团的其他车队。不过这一次日本新人角田裕毅比队友皮埃尔·加斯利更快，俩人分列第四五名。

昨天第二节练习最后时刻撞墙的查尔斯·莱克勒克，个人没有大碍，而法拉利车队也为他修好了赛车。摩纳哥人以第七完成这个阶段，排在队友卡洛斯·塞恩斯之前。两辆法拉利对直接竞争对手迈凯伦，拥有0.2秒多的优势——兰多·诺里斯名列第十，他的队友丹尼尔·里卡多只排在第14名。

周五晚间进入前六名的两名Alpine车手埃斯特班·奥康和费尔南多·阿隆索，在排位赛前的最后练习时间，分别位于第九、十一名。

虽然本阶段没有中断，但是正在世界冠军而战的汉密尔顿两次遇到过惊险时刻。第一次是加斯利为了躲避他那速度稍慢的梅赛德斯赛车，直接跑出赛道。第二次则是哈斯的尼基塔·马兹平直接切过弯角。国际汽联F1赛事总监迈克尔·马西对于哈斯车队的询问，表示汉密尔顿并没有过错，因为他没有收到赛道边的旗语信号。