沙特阿拉伯大奖赛FP3：维斯塔潘扩大优势，前三名不变
马克斯·维斯塔潘以统治三节自由练习时间榜的结果，迎接沙特阿拉伯大奖赛排位赛。
最后一个阶段的练习在下午较晚时间进行，尽管与排位赛夜幕下的条件不同，但车队为即将在这条6.174公里长赛道上的排位赛，对赛车进行最后的调校检查。
作为卫冕世界冠军和沙特阿拉伯大奖赛的卫冕冠军，维斯塔潘在高居时间榜头名，而且优势看似比赛巴林时更大。而相比周五，荷兰人在排位赛前最后60分钟的准备阶段，进一步扩大领先势头，领先排名第二的队友塞尔吉奥·佩雷兹0.613秒。
而与周五相同的是，阿斯顿·马丁尽管无法真正挑战红牛，但仍然是赛道上第二快的车队。不过，当费尔南多·阿隆索连续第三个阶段进入前三时，与红牛的差距增加到0.385秒，而与队友兰斯·斯特罗尔的差距则缩小到不到0.1秒。
周五对W14赛车感到挣扎无比的刘易斯·汉密尔顿，在本节练习里有了明显改善，仅以0.059秒之差排在斯特罗尔身后，列第五位，而且领先于法拉利的查尔斯·莱克勒克，尽管俩人只有0.02秒的差别。
迈凯伦度过了一个不错的阶段，兰多·诺里斯和奥斯卡·皮亚斯特雷双双进入前世。英国人一度涉嫌挡到了维斯塔潘，但赛会干事审查后确认不采取任何行动。
法拉利同样在周五遇到不小的麻烦，但经过连夜调整稍有起色。当莱克勒克跻身前六时，卡洛斯·塞恩斯排名第十，但仍然在Alpine的皮埃尔·加斯利身后。
相比前一天，红牛以外的车队之间更加势均力敌。乔治·拉塞尔以第11名完成最后一节练习，但与阿隆索也只有0.3秒之差。而周冠宇作为靠前的阿尔法·罗密欧车手紧随其后，与西班牙人差距在0.5秒之内。
当19位车手为排位赛完成最后的准备时，本赛季新秀尼克·德弗瑞斯因为AlphaTauri赛车的动力单元故障而缺席。他的队友角田裕毅在整个阶段只用了中性胎的情况下，在做出时间的车手中垫底。而日本车手与阿隆索都因为“未能遵守赛事总监的指示“而吃到了黑白旗。
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