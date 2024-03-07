沙特阿拉伯大奖赛FP2：阿隆索打头阵，周冠宇相差不到一秒

相比白天进行的第一个练习阶段，第二节的60分钟在夜里进行。由于维修区内的安全检查，本阶段推迟了10分钟开始。

前20分钟过后，第一节练习最快的维斯塔潘用中性胎做出1分29.543秒后上升到第一。此后，车手们开始换上软胎为排位赛做模拟。半程时，阿隆索用最软配方轮胎刷新了第一和第三计时段的最快时间，并以一圈1分28.827秒取代了荷兰车手。随后，维斯塔潘提高了个人时间，但仍相差阿斯顿·马丁车手0.550秒。

此时，法拉利的查尔斯·莱克勒克和另一辆红牛赛车里的塞尔吉奥·佩雷兹排到阿隆索身后。摩纳哥人放弃了第二个软胎排位赛模拟圈，而维斯塔潘进步到落后阿隆索0.331秒。

梅赛德斯是最后用软胎做出单圈冲刺练习的车队，拉塞尔跑出1分29.057秒，落后阿隆索以0.230秒，但正好升到维斯塔潘之前，成为当天第二快的车手。不过他一度向梅赛德斯工程师报告W15赛车在高速弯里难以预测。

相比之下，刘易斯·汉密尔顿在这个阶段麻烦不少。当他好不容易用软胎做出飞驰圈练习，只能够排在第八，相差队友0.447秒。此外，英国因为在11号弯速度过慢阻挡了洛根·萨金特遭到调查。不过最后的调查结果是梅赛德斯车队未能告知车手身后的情况，因此汉密尔顿被予以“警告”，而他的车队则被罚1.5万欧元。

当阿隆索为阿斯顿·马丁占据第一位时，他的队友兰斯·斯特罗尔排名第六，领先法拉利的卡洛斯·塞恩斯，后者在周三因身体不适而提前返回酒店休息，得以在练习日回到赛车里并且完成了两节练习。

揭幕战战绩糟糕的Alpine在吉达的状态有所气色，皮埃尔·加斯利在夜晚的阶段里名列第九，而迈凯伦的奥斯卡·皮亚斯特雷位于第十，刚好比RB的角田裕毅快了0.072秒，而兰多·诺里斯以不到0.1秒列第12位，随后是开始索伯C44赛车的周冠宇。

中国小将在用软胎的第二个排位赛模拟圈里跑出1分29.777秒，与阿隆索的标杆时间也相差不到一秒钟。瓦尔特利·博塔斯则在本节里落在时间榜最后一位，芬兰人在用中性胎出场的第一圈不慎打转，此后一直难以找到节奏。