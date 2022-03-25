沙特阿拉伯大奖赛FP2：莱克勒克继续最快，但蹭墙后提前收工

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第二节练习比原定时间推迟15分钟开始，原因是第一节练习期间，距离吉达赛道只有16公里处的一座沙特阿美设施，遭到也门胡塞组织的袭击后爆炸起火。临近晚上8点练习开始的时间，F1 CEO斯蒂法诺·多梅尼卡利和竞赛总监罗斯·布朗召开了紧急会议，向所有20位车手以及各自车队的领队通报了相关的消息。

车手们在参加完会议后，立即进入赛车，而8点15分练习开始进行。前一阶段最快的莱克勒克，用中性胎做出的第一个单圈练习时间为1分30.216秒。红牛车手马克斯·维斯塔潘用相同轮胎做出的第一个时间停留在1分31秒，直到第二圈才进步到1分30.214秒。

不过当法拉利车手换上软胎后，立即把个人时间提高到1分30.074秒，重新坐上时间榜第一位。卫冕冠军没有换上更软的轮胎，但仍让他守在卡洛斯·塞恩斯之前。西班牙人用软胎只是进步到1分30.320秒，位列第三。塞尔吉奥·佩雷兹同样没有在本阶段用较软配方的轮胎进行第二轮单圈模拟，以0.04秒落在塞恩斯之后。

然而，莱克勒克和塞恩斯没来得及换回中性胎做长距离练习，就在还用着软胎的情况下双双车轮触碰到墙壁。尽管他们能够把赛车驶回维修区，但法拉利在还剩15分钟时确认他们不会回到赛道上，因此在本阶段一共只收获27圈。

当法拉利和红牛车手在前四名交错时，梅赛德斯只能继续接受赛道上第三快的事实。刘易斯·汉密尔顿和乔治·拉塞尔分列第五六名。七届世界冠军排名较为靠前，但与莱克勒克的标杆相差0.4秒。

兰多·诺里斯代表迈凯伦以第七的排名完成这一与正赛条件接近的阶段，与拉塞尔只有0.07秒的差距。Alpine的埃斯特班·奥康和阿尔法·罗密欧的瓦尔特利·博塔斯连续两个阶段跻身前十，分别位于第八九名。角田裕毅把费尔南多·阿隆索挡在前十之外，但在全天练习结束之际，他直接把自己的AlphaTauri赛车停在了缓冲区域。

练习开始时，周冠宇与博塔斯是最先出场的两名车手。中国小将在用中性胎练习时，最快的个人单圈为1分32.080秒。而他改换软胎后，把个人时间提高到1分31.615秒。尽管这与阿斯顿·马丁的尼克·霍肯伯格的最快圈时间完全相同，但因为德国人做出在先，阿尔法·罗密欧新秀只能排在第17位。

因为液压泄漏而错过第一节练习的哈斯·车手凯文·马格努森，在夜间回到赛道上，但他跑了13圈后又遭遇了疑似动力单元故障，而且这次停在了赛道边，导致了短暂的虚拟安全车。当丹麦人的周五异常不幸时，至少他的哈斯队友米克·舒马赫在第二节练习里排在第13位。

第二节练习进行期间，F1方面明确表示大奖赛将继续进行。同时，沙特阿拉伯大奖赛组织方沙特赛车公司发表声明称“比赛周末日程将按计划计划”，而且其与沙特安全机构、F1和国际汽联保持直接沟通，将采取所有保安和安全措施，来保障所有到访者的安全。