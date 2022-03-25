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Formula 1 / Saudi Arabian GP 自由练习报告

沙特阿拉伯大奖赛FP2：莱克勒克继续最快，但蹭墙后提前收工

查尔斯·莱克勒克在延迟开始的沙特阿拉伯大奖赛第二节自由练习里，继续占据时间榜头名，但两辆法拉利赛车因为与围墙发生接触而错过长距离练习。

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沙特阿拉伯大奖赛FP2：莱克勒克继续最快，但蹭墙后提前收工
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第二节练习比原定时间推迟15分钟开始，原因是第一节练习期间，距离吉达赛道只有16公里处的一座沙特阿美设施，遭到也门胡塞组织的袭击后爆炸起火。临近晚上8点练习开始的时间，F1 CEO斯蒂法诺·多梅尼卡利和竞赛总监罗斯·布朗召开了紧急会议，向所有20位车手以及各自车队的领队通报了相关的消息。

车手们在参加完会议后，立即进入赛车，而8点15分练习开始进行。前一阶段最快的莱克勒克，用中性胎做出的第一个单圈练习时间为1分30.216秒。红牛车手马克斯·维斯塔潘用相同轮胎做出的第一个时间停留在1分31秒，直到第二圈才进步到1分30.214秒。

不过当法拉利车手换上软胎后，立即把个人时间提高到1分30.074秒，重新坐上时间榜第一位。卫冕冠军没有换上更软的轮胎，但仍让他守在卡洛斯·塞恩斯之前。西班牙人用软胎只是进步到1分30.320秒，位列第三。塞尔吉奥·佩雷兹同样没有在本阶段用较软配方的轮胎进行第二轮单圈模拟，以0.04秒落在塞恩斯之后。

然而，莱克勒克和塞恩斯没来得及换回中性胎做长距离练习，就在还用着软胎的情况下双双车轮触碰到墙壁。尽管他们能够把赛车驶回维修区，但法拉利在还剩15分钟时确认他们不会回到赛道上，因此在本阶段一共只收获27圈。

当法拉利和红牛车手在前四名交错时，梅赛德斯只能继续接受赛道上第三快的事实。刘易斯·汉密尔顿和乔治·拉塞尔分列第五六名。七届世界冠军排名较为靠前，但与莱克勒克的标杆相差0.4秒。

兰多·诺里斯代表迈凯伦以第七的排名完成这一与正赛条件接近的阶段，与拉塞尔只有0.07秒的差距。Alpine的埃斯特班·奥康和阿尔法·罗密欧的瓦尔特利·博塔斯连续两个阶段跻身前十，分别位于第八九名。角田裕毅把费尔南多·阿隆索挡在前十之外，但在全天练习结束之际，他直接把自己的AlphaTauri赛车停在了缓冲区域。

练习开始时，周冠宇与博塔斯是最先出场的两名车手。中国小将在用中性胎练习时，最快的个人单圈为1分32.080秒。而他改换软胎后，把个人时间提高到1分31.615秒。尽管这与阿斯顿·马丁的尼克·霍肯伯格的最快圈时间完全相同，但因为德国人做出在先，阿尔法·罗密欧新秀只能排在第17位。

因为液压泄漏而错过第一节练习的哈斯·车手凯文·马格努森，在夜间回到赛道上，但他跑了13圈后又遭遇了疑似动力单元故障，而且这次停在了赛道边，导致了短暂的虚拟安全车。当丹麦人的周五异常不幸时，至少他的哈斯队友米克·舒马赫在第二节练习里排在第13位。

第二节练习进行期间，F1方面明确表示大奖赛将继续进行。同时，沙特阿拉伯大奖赛组织方沙特赛车公司发表声明称“比赛周末日程将按计划计划”，而且其与沙特安全机构、F1和国际汽联保持直接沟通，将采取所有保安和安全措施，来保障所有到访者的安全。

Cla Driver Chassis Laps Time Gap Interval km/h
1 Monaco Charles Leclerc Ferrari 15 1'30.074     246.757
2 Netherlands Max Verstappen Red Bull 23 1'30.214 0.140 0.140 246.374
3 Spain Carlos Sainz Jr. Ferrari 12 1'30.320 0.246 0.106 246.085
4 Mexico Sergio Perez Red Bull 24 1'30.360 0.286 0.040 245.976
5 United Kingdom Lewis Hamilton Mercedes 24 1'30.513 0.439 0.153 245.560
6 United Kingdom George Russell Mercedes 29 1'30.664 0.590 0.151 245.151
7 United Kingdom Lando Norris McLaren 26 1'30.735 0.661 0.071 244.959
8 France Esteban Ocon Alpine 26 1'30.760 0.686 0.025 244.892
9 Finland Valtteri Bottas Alfa Romeo 14 1'30.832 0.758 0.072 244.697
10 Japan Yuki Tsunoda AlphaTauri 26 1'30.886 0.812 0.054 244.552
11 Spain Fernando Alonso Alpine 27 1'30.944 0.870 0.058 244.396
12 France Pierre Gasly AlphaTauri 29 1'30.963 0.889 0.019 244.345
13 Germany Mick Schumacher Haas 27 1'31.169 1.095 0.206 243.793
14 Canada Lance Stroll Aston Martin 28 1'31.372 1.298 0.203 243.251
15 Australia Daniel Ricciardo McLaren 23 1'31.527 1.453 0.155 242.839
16 Germany Nico Hulkenberg Aston Martin 30 1'31.615 1.541 0.088 242.606
17 China Zhou Guanyu Alfa Romeo 27 1'31.615 1.541 0.000 242.606
18 Canada Nicholas Latifi Williams 26 1'31.814 1.740 0.199 242.080
19 Thailand Alex Albon Williams 29 1'31.866 1.792 0.052 241.943
20 Denmark Kevin Magnussen Haas 13 1'32.344 2.270 0.478 240.691
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