Tickets
登入
Motorsport Network
part of
TV Jobs Tickets
Download your apps
© 2022 Motorsport Network. 保留所有权
TV Jobs Tickets
Previous / 汉密尔顿从未期待国际汽联在阿布扎比报告中道歉 Next / 多梅尼卡利警告一些现有F1赛事或要为新赛道让路
Formula 1 / Saudi Arabian GP 自由练习报告

沙特阿拉伯大奖赛FP1：莱克勒克力压维斯塔潘居首

查尔斯·莱克勒克在沙特阿拉伯大奖赛第一节自由练习中，在最后时刻力压马克斯·维斯塔潘做出最场最快时间，而瓦尔特利·博塔斯为阿尔法·罗密欧进入前三。

沙特阿拉伯大奖赛FP1：莱克勒克力压维斯塔潘居首
载入语音播放

在巴林比赛尾声时刻退赛的维斯塔潘，在本周末第一个赛道阶段一开始就跃跃欲试。他用硬胎做出的第一个比较有象征性的单圈时间1分31.290秒，就占据了头名。前15分钟过去之际，荷兰人把单圈练习时间提高到1分30.888秒，成为全场第一个跑在1分31秒以下的车手。

就在本赛季卫冕冠军做出这一非常有竞争力的单圈时间后不久，因为一号弯前有碎片，阶段被红旗暂停。位于赛道右侧的刹车区50米告示板脱落后，正巧被迈凯伦的兰多·诺里斯轧到，造成了更多碎片。为此整个60分钟的练习被中断了10分钟左右。

取得2022赛季开门后的法拉利没有基于让两名车手出场。第一场赛后以胜利领跑车手年度积分榜的查尔斯·莱克勒克直到最后10分钟，才用软胎做真正的单圈冲刺模拟。他在先跑出一圈1分31.192秒，上升到第二后，又做出了一圈更快的1分30.772秒，以0.116秒的又是超过荷兰人跃居第一，也就此做出本周末第一个赛道阶段的标杆时间。

最后时刻，上一场排位赛里表现抢眼的博塔斯，用软胎做出的单圈时间再次让人眼前一亮，直接攀升到第三位，不仅排在法拉利的卡洛斯·塞恩斯之前，而且仅相距维斯塔潘0.2秒左右。西班牙人则比队友慢0.3秒。

本阶段大部分时间里，AlphaTauri的速度显得非常强劲。皮埃尔·加斯利和角田裕毅一度位列非常靠前的位置，而且压制了维斯塔潘的队友塞尔吉奥·佩雷兹。但在三辆使用法拉利引擎的赛车法拉利后，俩人最终排名第五六位，但继续领先红牛的墨西哥车手。

Alpine的埃斯特班·奥康位列第八，他与佩雷兹相差0.4秒之多。在他身后的是梅赛德斯的刘易斯·汉密尔顿，英国人此前表示速度更快、直道更长的吉达赛道可能给W13带来更大麻烦。而从第一节练习的情况来看，梅赛德斯只是跟上领先集团的节奏。英国人仅仅领先位居第十的费尔南多·阿隆索0.017秒。西班牙人在本周末启用了与巴林时不同的引擎，因为前一台疑似出现了密封问题。

迈凯伦同样继续对MCL36赛车感到挣扎，丹尼尔·里卡多和诺里斯仅仅位于第11和13名，而在他们中间的是另一位使用梅赛德斯动力单元的阿斯顿·马丁车手兰斯·斯特罗尔。

在本赛季揭幕战——也是个第一场大奖赛——实现积分入账的中国车手周冠宇，在换上本周末最软配方的轮胎后，以第14名结束他在吉达赛道驾驶F1赛车的第一个赛道阶段，而且领先今年加入梅赛德斯的乔治·拉塞尔。后者在本阶段里驾驶他的W13赛车试验了不同规格的尾翼。

尼克·霍肯伯格在本周末继续代替塞巴斯蒂安·维特尔，为阿斯顿·马丁比赛。维特尔因为新冠检测结果呈阳性而缺席了巴林揭幕战，之后他便返回了瑞士的家。阿斯顿·马丁在周四表示，自己的德国车手没有得到阴性的检测结果，因此霍肯伯格赶到吉达待命。今天上午，车队宣布霍肯伯格将继续与斯特罗尔搭档出战，并且预计维特尔能在澳大利亚大奖赛前复出。

虽然霍肯伯格在巴林已经对AMR22赛车有所了解，但是吉达赛道对他来说是一条全新的赛道。而在完成23圈后，他名列第16位，但个人单圈时间与队友斯特罗尔相差0.5秒。威廉姆斯和哈斯的四名车手位列最后四位，其中上一场在巴林完成惊艳回归秀的凯文·马格努森，因为液压泄漏而跑了两圈就回到维修区。美国车队紧急为他更换散热器，但是丹麦人没能在阶段结束前回到赛道上。

Cla Driver Chassis Laps Time Gap
1 Monaco Charles Leclerc Ferrari 17 1'30.772  
2 Netherlands Max Verstappen Red Bull 24 1'30.888 0.116
3 Finland Valtteri Bottas Alfa Romeo 22 1'31.084 0.312
4 Spain Carlos Sainz Jr. Ferrari 14 1'31.139 0.367
5 France Pierre Gasly AlphaTauri 28 1'31.317 0.545
6 Japan Yuki Tsunoda AlphaTauri 26 1'31.505 0.733
7 Mexico Sergio Perez Red Bull 25 1'31.563 0.791
8 France Esteban Ocon Alpine 26 1'32.026 1.254
9 United Kingdom Lewis Hamilton Mercedes 20 1'32.364 1.592
10 Spain Fernando Alonso Alpine 23 1'32.381 1.609
11 Australia Daniel Ricciardo McLaren 24 1'32.506 1.734
12 Canada Lance Stroll Aston Martin 23 1'32.582 1.810
13 United Kingdom Lando Norris McLaren 24 1'32.594 1.822
14 China Zhou Guanyu Alfa Romeo 26 1'32.608 1.836
15 United Kingdom George Russell Mercedes 19 1'32.839 2.067
16 Germany Nico Hulkenberg Aston Martin 23 1'33.034 2.262
17 Thailand Alex Albon Williams 25 1'33.087 2.315
18 Canada Nicholas Latifi Williams 26 1'33.529 2.757
19 Germany Mick Schumacher Haas 22 1'34.429 3.657
20 Denmark Kevin Magnussen Haas 2    
VIEW FULL RESULTS
shares
comments
汉密尔顿从未期待国际汽联在阿布扎比报告中道歉
Previous article

汉密尔顿从未期待国际汽联在阿布扎比报告中道歉
Next article

多梅尼卡利警告一些现有F1赛事或要为新赛道让路

多梅尼卡利警告一些现有F1赛事或要为新赛道让路
Load comments

Latest news

沙特阿拉伯大奖赛FP2：莱克勒克继续最快，但蹭墙后提前收工
Formula 1 Formula 1

沙特阿拉伯大奖赛FP2：莱克勒克继续最快，但蹭墙后提前收工

多梅尼卡利警告一些现有F1赛事或要为新赛道让路
Formula 1 Formula 1

多梅尼卡利警告一些现有F1赛事或要为新赛道让路

沙特阿拉伯大奖赛FP1：莱克勒克力压维斯塔潘居首
Formula 1 Formula 1

沙特阿拉伯大奖赛FP1：莱克勒克力压维斯塔潘居首

汉密尔顿从未期待国际汽联在阿布扎比报告中道歉
Formula 1 Formula 1

汉密尔顿从未期待国际汽联在阿布扎比报告中道歉

Subscribe to our newsletter
The Motorsport.com app
Series
Motorsport Network
Contact us
© 2022 Motorsport Network. 保留所有权