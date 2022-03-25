沙特阿拉伯大奖赛FP1：莱克勒克力压维斯塔潘居首

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在巴林比赛尾声时刻退赛的维斯塔潘，在本周末第一个赛道阶段一开始就跃跃欲试。他用硬胎做出的第一个比较有象征性的单圈时间1分31.290秒，就占据了头名。前15分钟过去之际，荷兰人把单圈练习时间提高到1分30.888秒，成为全场第一个跑在1分31秒以下的车手。

就在本赛季卫冕冠军做出这一非常有竞争力的单圈时间后不久，因为一号弯前有碎片，阶段被红旗暂停。位于赛道右侧的刹车区50米告示板脱落后，正巧被迈凯伦的兰多·诺里斯轧到，造成了更多碎片。为此整个60分钟的练习被中断了10分钟左右。

取得2022赛季开门后的法拉利没有基于让两名车手出场。第一场赛后以胜利领跑车手年度积分榜的查尔斯·莱克勒克直到最后10分钟，才用软胎做真正的单圈冲刺模拟。他在先跑出一圈1分31.192秒，上升到第二后，又做出了一圈更快的1分30.772秒，以0.116秒的又是超过荷兰人跃居第一，也就此做出本周末第一个赛道阶段的标杆时间。

最后时刻，上一场排位赛里表现抢眼的博塔斯，用软胎做出的单圈时间再次让人眼前一亮，直接攀升到第三位，不仅排在法拉利的卡洛斯·塞恩斯之前，而且仅相距维斯塔潘0.2秒左右。西班牙人则比队友慢0.3秒。

本阶段大部分时间里，AlphaTauri的速度显得非常强劲。皮埃尔·加斯利和角田裕毅一度位列非常靠前的位置，而且压制了维斯塔潘的队友塞尔吉奥·佩雷兹。但在三辆使用法拉利引擎的赛车法拉利后，俩人最终排名第五六位，但继续领先红牛的墨西哥车手。

Alpine的埃斯特班·奥康位列第八，他与佩雷兹相差0.4秒之多。在他身后的是梅赛德斯的刘易斯·汉密尔顿，英国人此前表示速度更快、直道更长的吉达赛道可能给W13带来更大麻烦。而从第一节练习的情况来看，梅赛德斯只是跟上领先集团的节奏。英国人仅仅领先位居第十的费尔南多·阿隆索0.017秒。西班牙人在本周末启用了与巴林时不同的引擎，因为前一台疑似出现了密封问题。

迈凯伦同样继续对MCL36赛车感到挣扎，丹尼尔·里卡多和诺里斯仅仅位于第11和13名，而在他们中间的是另一位使用梅赛德斯动力单元的阿斯顿·马丁车手兰斯·斯特罗尔。

在本赛季揭幕战——也是个第一场大奖赛——实现积分入账的中国车手周冠宇，在换上本周末最软配方的轮胎后，以第14名结束他在吉达赛道驾驶F1赛车的第一个赛道阶段，而且领先今年加入梅赛德斯的乔治·拉塞尔。后者在本阶段里驾驶他的W13赛车试验了不同规格的尾翼。

尼克·霍肯伯格在本周末继续代替塞巴斯蒂安·维特尔，为阿斯顿·马丁比赛。维特尔因为新冠检测结果呈阳性而缺席了巴林揭幕战，之后他便返回了瑞士的家。阿斯顿·马丁在周四表示，自己的德国车手没有得到阴性的检测结果，因此霍肯伯格赶到吉达待命。今天上午，车队宣布霍肯伯格将继续与斯特罗尔搭档出战，并且预计维特尔能在澳大利亚大奖赛前复出。

虽然霍肯伯格在巴林已经对AMR22赛车有所了解，但是吉达赛道对他来说是一条全新的赛道。而在完成23圈后，他名列第16位，但个人单圈时间与队友斯特罗尔相差0.5秒。威廉姆斯和哈斯的四名车手位列最后四位，其中上一场在巴林完成惊艳回归秀的凯文·马格努森，因为液压泄漏而跑了两圈就回到维修区。美国车队紧急为他更换散热器，但是丹麦人没能在阶段结束前回到赛道上。