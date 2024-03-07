沙特阿拉伯大奖赛FP1：维斯塔潘最快，阿隆索第二

Max Verstappen, Red Bull Racing RB20
Steven Tee / Motorsport Images
一周前轻松赢得巴林大奖赛的维斯塔潘，在吉达的首节练习中使用软胎跑出了1分29.659秒，成为整个周末第一阶段最快的车手。
同在巴林时一样，由于沙特也是夜赛，白天进行的练习阶段并不具有代表性。因此，尽管阿隆索只相差荷兰人不到 0.186秒，但红牛赛车依然看起来非常强劲。不过西班牙人将两位红牛车手在时间榜上分开，塞尔吉奥·佩雷兹排名第三，随后是拉塞尔。
本阶段在大风的情况下进行，从卡洛斯·塞恩斯与法拉利工程师的交流来看，主直道上有时速 20公里的逆风，这使得第二三计时段的大弯道的挑战更大。
拉塞尔在前半小时里以1分30.806秒排名第一，此后与多位车手在时间榜上交替，直到维斯塔潘跑出的时间无人能及。不过英国人排在两位法拉利车手之前，查尔斯·莱克勒克比队友稍快，排名第五。排在塞恩斯之后的是迈凯伦的兰多·诺里斯，而他以0.005秒的微弱优势刚好排在刘易斯·汉密尔顿身前。兰斯·斯特罗尔和亚历山大·阿尔本挤入前十名。索伯的瓦尔特利·博塔斯则以0.036秒之差排在第11位。
侧重于周末准备工作的周冠宇在本阶段的练习里完成23圈，以第18名完成第一个赛道阶段的工作。
Be part of Motorsport communityJoin the conversation
Share Or Save This Story
Latest news
沙特阿拉伯大奖赛FP3：维斯塔潘重返头名，周冠宇失控撞墙
角田明白他必须改善自我情绪控制
F1学院沙特排位赛：平一直独秀包揽两回合比赛杆位
沙特阿拉伯大奖赛FP2：阿隆索打头阵，周冠宇相差不到一秒
Subscribe and access Motorsport.com with your ad-blocker.
From Formula 1 to MotoGP we report straight from the paddock because we love our sport, just like you. In order to keep delivering our expert journalism, our website uses advertising. Still, we want to give you the opportunity to enjoy an ad-free and tracker-free website and to continue using your adblocker.
Top Comments