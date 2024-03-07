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Formula 1 Saudi Arabian GP
自由练习报告

沙特阿拉伯大奖赛FP1：维斯塔潘最快，阿隆索第二

马克斯·维斯塔潘在沙特阿拉伯大奖赛第一节自由练习中排名第一，但领先第二名阿斯顿·马丁车手费尔南多·阿隆索不到0.2秒。

Max Verstappen, Red Bull Racing RB20

Max Verstappen, Red Bull Racing RB20

Steven Tee / Motorsport Images

一周前轻松赢得巴林大奖赛的维斯塔潘，在吉达的首节练习中使用软胎跑出了1分29.659秒，成为整个周末第一阶段最快的车手。

同在巴林时一样，由于沙特也是夜赛，白天进行的练习阶段并不具有代表性。因此，尽管阿隆索只相差荷兰人不到 0.186秒，但红牛赛车依然看起来非常强劲。不过西班牙人将两位红牛车手在时间榜上分开，塞尔吉奥·佩雷兹排名第三，随后是拉塞尔。

本阶段在大风的情况下进行，从卡洛斯·塞恩斯与法拉利工程师的交流来看，主直道上有时速 20公里的逆风，这使得第二三计时段的大弯道的挑战更大。

拉塞尔在前半小时里以1分30.806秒排名第一，此后与多位车手在时间榜上交替，直到维斯塔潘跑出的时间无人能及。不过英国人排在两位法拉利车手之前，查尔斯·莱克勒克比队友稍快，排名第五。排在塞恩斯之后的是迈凯伦的兰多·诺里斯，而他以0.005秒的微弱优势刚好排在刘易斯·汉密尔顿身前。兰斯·斯特罗尔和亚历山大·阿尔本挤入前十名。索伯的瓦尔特利·博塔斯则以0.036秒之差排在第11位。

侧重于周末准备工作的周冠宇在本阶段的练习里完成23圈，以第18名完成第一个赛道阶段的工作。

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