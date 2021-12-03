沙特阿拉伯大奖赛周五练习：汉密尔顿领跑时间榜，莱克勒克在FP2撞墙
刘易斯·汉密尔顿在首次举行的沙特阿拉伯大奖赛的第一个赛道日统治了时间榜，连续在两节自由练习里圈长最快，暂时比争冠对手马克斯·维斯塔潘稍快。
全长6.174公里长的捷达赛道由27个弯组成，是2021赛历上弯角数最多的赛道，也在长度上仅次于斯帕，但它是一条街道赛道，紧邻红海。
在第一个60分钟的练习阶段过半后，博塔斯驾驶着W12赛车用软胎做出1分30.009秒后攀升到时间榜第一。但是不久之后，正在冲击个人第八个世界冠军的汉密尔顿，第一个打破1分30秒大关，跑出了1分29.786秒，超越队友后占据榜首并且保持到阶段结束。
不过尾声时刻，原先排名第三、与博塔斯只有千分之五秒差距的维斯塔潘刷新了自己的时间。他跑出了1分29.842秒，只相差汉密尔顿0.056秒，但屈居第二。相比之下，荷兰人的队友塞尔吉奥·佩雷兹没能在本周末的第一个阶段里找到良好的节奏，仅仅排在第11名，而且落后一秒左右。
相反，AlphaTauri的皮埃尔·加斯利延续着近期良好的单圈速度。法国人虽然落后维斯塔潘0.2秒，但能够位居第四，是最快的中游集团车手。紧随其后的是阿尔法·罗密欧的安东尼奥·吉奥维纳兹，令人感到意外。意大利人领先了两名法拉利车手——卡洛斯·塞恩斯和查尔斯·莱克勒克，而且还快了0.15秒。
丹尼尔·里卡多为迈凯伦进入了前十名，排名第八，但只比莱克勒克慢了0.008秒。两位多届世界冠军老将费尔南多·阿隆索和塞巴斯蒂安·维特尔，分列第九十位。
相比在日落前的第一节练习，第二节练习在夜幕和灯光下进行，条件更加接近正赛，尽管开始时间早了半个小时。
几个小时的调整之后，梅赛德斯W12依然单圈速度强劲。在最后15分钟进入长距离练习之前，汉密尔顿和博塔斯占据了时间榜前二名，而且两辆赛车之间只有0.061秒的差距。不过，英国人把捷达赛道的标杆时间提高到1分29.018秒。
维斯塔潘在前一阶段名列第二，与梅赛德斯对手非常接近。但在本阶段，荷兰人落后了接近0.2秒，而且被加斯利挤到了第四。法国人做出1分29.099秒，只比排名第二的博塔斯慢0.02秒。
Alpine在晚间的60分钟练习里取得进步，阿隆索与埃斯特班·奥康双双进入了前六名。与此同时，AlphaTauri的角田裕毅也在第二阶段排在前十，而且领先了佩雷兹和莱克勒克，位于第八名。
而距离当日收工还有5分钟左右时，莱克勒克在高速的21和22号弯是空后尾部重重撞墙。好在，虽然法拉利赛车尾部完全粉碎，摩纳哥人没有大碍。事故发生后，赛会立即打出红旗，并且宣布余下的阶段不会继续。
这是土耳其的周末过后，汉密尔顿第一次在比赛周末的周五两节练习里占据时间榜第一。