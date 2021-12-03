沙特阿拉伯大奖赛周五练习：汉密尔顿领跑时间榜，莱克勒克在FP2撞墙

全长6.174公里长的捷达赛道由27个弯组成，是2021赛历上弯角数最多的赛道，也在长度上仅次于斯帕，但它是一条街道赛道，紧邻红海。

在第一个60分钟的练习阶段过半后，博塔斯驾驶着W12赛车用软胎做出1分30.009秒后攀升到时间榜第一。但是不久之后，正在冲击个人第八个世界冠军的汉密尔顿，第一个打破1分30秒大关，跑出了1分29.786秒，超越队友后占据榜首并且保持到阶段结束。

不过尾声时刻，原先排名第三、与博塔斯只有千分之五秒差距的维斯塔潘刷新了自己的时间。他跑出了1分29.842秒，只相差汉密尔顿0.056秒，但屈居第二。相比之下，荷兰人的队友塞尔吉奥·佩雷兹没能在本周末的第一个阶段里找到良好的节奏，仅仅排在第11名，而且落后一秒左右。

相反，AlphaTauri的皮埃尔·加斯利延续着近期良好的单圈速度。法国人虽然落后维斯塔潘0.2秒，但能够位居第四，是最快的中游集团车手。紧随其后的是阿尔法·罗密欧的安东尼奥·吉奥维纳兹，令人感到意外。意大利人领先了两名法拉利车手——卡洛斯·塞恩斯和查尔斯·莱克勒克，而且还快了0.15秒。

丹尼尔·里卡多为迈凯伦进入了前十名，排名第八，但只比莱克勒克慢了0.008秒。两位多届世界冠军老将费尔南多·阿隆索和塞巴斯蒂安·维特尔，分列第九十位。

相比在日落前的第一节练习，第二节练习在夜幕和灯光下进行，条件更加接近正赛，尽管开始时间早了半个小时。

几个小时的调整之后，梅赛德斯W12依然单圈速度强劲。在最后15分钟进入长距离练习之前，汉密尔顿和博塔斯占据了时间榜前二名，而且两辆赛车之间只有0.061秒的差距。不过，英国人把捷达赛道的标杆时间提高到1分29.018秒。

维斯塔潘在前一阶段名列第二，与梅赛德斯对手非常接近。但在本阶段，荷兰人落后了接近0.2秒，而且被加斯利挤到了第四。法国人做出1分29.099秒，只比排名第二的博塔斯慢0.02秒。

Alpine在晚间的60分钟练习里取得进步，阿隆索与埃斯特班·奥康双双进入了前六名。与此同时，AlphaTauri的角田裕毅也在第二阶段排在前十，而且领先了佩雷兹和莱克勒克，位于第八名。

而距离当日收工还有5分钟左右时，莱克勒克在高速的21和22号弯是空后尾部重重撞墙。好在，虽然法拉利赛车尾部完全粉碎，摩纳哥人没有大碍。事故发生后，赛会立即打出红旗，并且宣布余下的阶段不会继续。

这是土耳其的周末过后，汉密尔顿第一次在比赛周末的周五两节练习里占据时间榜第一。