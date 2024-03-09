沙特阿拉伯大奖赛：维斯塔潘轻松二连胜，新秀比尔曼第七拿分

Race winner Max Verstappen, Red Bull Racing
Zak Mauger / Motorsport Images
比赛一开始，杆位发车的维斯塔潘稳稳守住位置，而他身后的车阵里顺序也没有太大变化，只有靠后发车的皮埃尔·加斯利在第一圈就遇到问题，被车队要求进站退赛。
戏剧发生在第六圈，发车后从第十前进到第九的兰斯·斯特罗尔在高速进入22号弯时左前轮蹭到内侧护墙，导致他撞墙，安全车为此出动。
除了兰多·诺里斯、刘易斯·汉密尔顿、尼科·霍肯博格、周冠宇之外的其他赛车赛车纷纷进站。费尔南多·阿隆索遇到状况，耗时8.7秒，而他在维修区通道内行驶时，险些与塞尔吉奥·佩雷兹碰撞——墨西哥人的红牛车队被判定“不安全释放”，为此被罚时5秒。
比赛在第10圈重新开始，争夺中，亚历山大·阿尔本与凯文·马格努森发生碰擦，丹麦人被判定为此负责并被罚10秒。之后，两位车手继续战斗激烈，哈斯车手又因为跑出赛道且收益而收到第二张10秒处罚。
第13圈，维斯塔潘超过没有进站的诺里斯后夺回领跑位置，同时佩雷兹也也超过没有换胎的汉密尔顿进入前三。墨西哥人此后又轻松超过诺里斯，红牛再次开始1-2领跑。随后的比赛，两辆红牛赛车一骑绝尘，维斯塔潘领先佩雷兹13秒第一个冲过终点线，而莱克勒克完全无法赶上，意味着墨西哥人成功消除5秒处罚，以第二名完成比赛，帮助红牛在前两场比赛里连续以前二名完赛。
虽然没能追上红牛赛车，但莱克勒克也没有遭到其他车手的威胁，为法拉利拿到了领奖台的成绩。在他身后名列第四的是奥斯卡·皮亚斯特雷。澳大利亚车手整个周末速度比队友诺里斯更加出色，而发车后他超过了身前的阿隆索，上升到第四。
由于诺里斯没有在安全车期间进站，皮亚斯特雷换胎后下滑一位，但当前者最终进站后，澳大利亚人回到了第四并且保持到终点。而阿隆索此后一直处于第五位，在斯特罗尔退赛的情况下，为阿斯顿·马丁拿到10个积分。
梅赛德斯区分了两位车手的策略，让赛道上位置更靠前的乔治·拉塞尔在安全车期间换上中性胎。尽管他发力追赶，但无法真正接近阿隆索，只能接受第六名的结果。
临时顶替做阑尾炎手术比赛的英国新秀奥利弗·比尔曼上演惊人首秀。虽然从第11位发车，但他在安全车期间进站后始终处于积分区，并且随着诺里斯和汉密尔顿的进站而上升到第七。
所有四辆没有早进站的赛车里，相比霍肯博格在第33圈进站换上硬胎，而汉密尔顿和诺里斯直到第37和38圈分别进站，而且直接换上软胎。多跑一圈的迈凯伦车手换胎虽然较慢，但依然在对手身前。此后两位英国车手始终维持着一秒多的差距，一起追赶比尔曼，但是未能取得成效。英国新秀以第七名完成大奖赛首秀，而且领先了另外两位英国“老大哥”。
第六位发车的诺里斯被拉塞尔举报抢跑，但赛会干事调查后认为无需采取行动。这样的完赛结果意味着本场比赛里四位英国车手排名连到一起：从第六至第九。
哈斯让霍肯博格不要在安全车下进站的决定收到了回报，德国人尽管没有像诺里斯和汉密尔顿那样赌软胎，但成功以第十名完赛，为哈斯拿到了本赛季的第一分，而且他领先身后第11名完赛的阿尔本11秒之多。虽然马格努森被总共罚掉20秒，但他的排名没有改变，可见与身后差距之大——距离他最近的是Alpine车手埃斯特班·奥康，即便丹麦人被加20秒后，他还落后7.9秒。
RB车队度过了一场安静的比赛，第九位发车的角田裕毅在安全车后还处于积分区边缘，但最终只取得第14位，在他之后是洛根·萨金特和队友丹尼尔·里卡多。
两位索伯车手在完赛的18位车手中排在最后。瓦尔特利·博塔斯没能在混乱的安全车进站窗口里得到任何机会，全场跑在最后。而周冠宇为最后一节练习里的撞车付出了代价。虽然他在排位赛Q1最后时刻出场，但没能赶上做计时圈，只能从赛道上最后一位发车。
安全车期间，索伯选择区分博塔斯和周冠宇的策略，用中性胎发车的中国车手没有进站，让他进入前十。尽管他很快被身后换上硬胎的比尔曼，但处于第10名，并且集中精力在这个位置上做着轮胎管理。然而，相比其他三辆跑长时段的赛车，索伯为他执行改变了B计划，让他在跑完自己的第41圈时进站，此时他领先跑在第17位的里卡多18秒，而且与最后阶段再次进站更换软胎的队友30多秒。然而，换上软胎出站后，中国车手直接落到了最后，也无法追上队友。最终无奈地以最后一名完赛。
新赛季前两场比赛过后，红牛紧紧与满分相差一分，因为莱克勒克做出了吉达比赛的最快单圈。尽管如此，二连胜的维斯塔潘则以51分排名车手年度积分榜头名，佩雷兹以36分排名第二，暂列第三的则是莱克勒克红牛以87分高居制造商年度积分榜第一，领先第二名的法拉利28分。迈凯伦则超越梅赛德斯升到第三——两支车队仅有2分之差。在中游方面，哈斯凭借霍肯博格抢下的宝贵一分，位列第六名。
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