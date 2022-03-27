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Formula 1 / Saudi Arabian GP 比赛报告

沙特阿拉伯大奖赛：维斯塔潘击败莱克勒克，收获2022赛季首胜

马克斯·维斯塔潘在沙特阿拉伯大奖赛尾声阶段的激烈战斗中击败查尔斯·莱克勒克，取得了自己成为世界冠军后的第一场胜利。

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沙特阿拉伯大奖赛：维斯塔潘击败莱克勒克，收获2022赛季首胜
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在周六排位赛里米克·舒马赫发生严重的撞车事故后，哈斯车队担心赛车备用零件不够，提前撤出了他的赛车。而就在正赛前的出场圈里，前一天排位赛里就遭遇赛车故障的角田裕毅，因为传动系统故障而停在了赛道上。这意味着只有18辆赛车投入比赛。

比赛伊始，第一次从杆位发车的塞尔吉奥·佩雷兹成功以第一名进入一号弯，而从第一排起步的卡洛斯·塞恩斯则被法拉利队友莱克勒克以及维斯塔潘抢到了身前。红牛与法拉利的四位车手就此展开拉锯战，但是互相之间都拉出了一秒以上的差距，让他们无法使用DRS。

反倒是两辆跑到一起的Alpine赛车展开战斗。埃斯特班·奥康险些把两届世界冠军队友费尔南多·阿隆索，但经验老道的西班牙人还是找准机会超过了队友。

佩雷兹在第15圈率先进站并换上硬胎，法拉利选择相反的做法，让莱克勒克留在赛道上。就在墨西哥人回到赛道上不久，威廉姆斯的尼古拉斯·拉蒂菲在最后一弯失控后撞墙。赛会先发出了虚拟安全车信号，随后出动了安全车。

莱克勒克、维斯塔潘和塞恩斯立即同圈进站。在巴林揭幕战里获胜的摩纳哥趁此机会抢得领先位置，维斯塔潘也上升到第二。当塞恩斯驶出维修区时，佩雷兹从后赶到后强硬地卡在法拉利赛车之前。不过西班牙人立即向法拉利报告，他认为自己先过了安全车线，因此红牛车手不应该超过自己。

除了用硬胎发车的凯文·马格努森、刘易斯·汉密尔顿和尼克·霍肯伯格之外，所有没有进站的车手都在安全车下进站。安全车在第20圈结束时回到维修区，使得比赛重新开始。莱克勒克控制了节奏，顺利地在一号弯前守住领先位置，而佩雷兹接到红牛的指示，在本圈开始时就让过了塞恩斯。之后，汉密尔顿超过同样没有进站的马格努森，使得两辆梅赛德斯赛车跑在了第五六位。

第37圈，阿隆索与里卡多先后因为赛车失去动力而慢了下来。当西班牙人的Alpine赛车还能缓缓前进时，澳大利亚人停在了维修区入口前。几乎在马格努森和霍肯伯格进站的同时，赛会打出了维修区关闭的信号。而汉密尔顿没能及时进站，直到维修区在第40圈虚拟安全车时段结束前重新开放，这意味着他落到了积分区之外。

比赛恢复正常速度后，领先的两名车手展开了激烈的战斗。与在巴林时那样，莱克勒克在最后一弯前放过维斯塔潘，然后在主看台直道上利用DRS的威力，在一号弯前抢回位置。但与一周前不同的时，红牛赛车在吉达赛道上没有轮胎管理的劣势，这使得维斯塔潘能够继续紧追对手。在经历了一次俩人都在最后一弯轮胎锁死后，荷兰人终于在第47圈开始时找到了机会，在一号弯前利用更快的速度超过了莱克勒克。

但是战斗仍然没有结束，莱克勒克在倒数第三圈刷新了全场最快时间，并且把差距缩小到0.5秒。但是斯特罗尔与阿尔本在一号弯的事故，使得第一计时段有黄旗，意味着法拉利车手无法在一号弯发起攻击。僵持之下，最终维斯塔潘以微弱的优势，领先摩纳哥人率先冲过终点线，赢得了卫冕征程的第一场胜利。

Charles Leclerc, Ferrari F1-75, Max Verstappen, Red Bull Racing RB18, battle for the lead

Charles Leclerc, Ferrari F1-75, Max Verstappen, Red Bull Racing RB18, battle for the lead

Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

最后十圈里，塞恩斯没有受到佩雷兹威胁，他以第三名完赛，帮助法拉利连续第二场俩人登上领奖台。

乔治·拉塞尔第五名完赛，为梅赛德斯拿到了可以拿到的最好成绩。第六位发车的英国车手，在第一圈结束时仍然在Alpine车手埃斯特班·奥康之后。但是他在第四圈完成超越，此后一直跑在这个位置，除了在安全车时段后重启时受到过哈斯车手凯文·马格努森的威胁，但成功守住位置。最后阶段，拉塞尔无法追上第四位的佩雷兹，落后了21.9秒冲线，但他也甩开身后赛车23.2秒的差距。

最后一圈，奥康承受了兰多·诺里斯的压力，俩人在出最后一弯后全力冲刺。最终法国人没有重蹈四个月前的覆辙，以0.1秒率先过线，至少守住了第六名。对诺里斯来说，尽管他没能再前进一名，但是为自己和迈凯伦在本赛季第一次获得积分。皮埃尔·加斯利为AlphaTauri获得第八名。

马格努森在非常晚的进站后落到了第十名，但他很快超过斯特罗尔，以第九名完成比赛，为哈斯带回了两个积分。虚拟安全车时段过后，汉密尔顿出站回到赛道上时落到了第12位。虽然他能够在进入最后5圈时连续超过阿尔本和斯特罗尔，重新回到积分区，但是只能停留在第十名。

最后阶段发生碰撞后，斯特罗尔落到第13位，而阿尔本直接停在了赛道上退赛。这次事故让周冠宇以第11位完成自己的第二场大奖赛。

在小舒马赫提前退出、里卡多又因为排位赛Q1里阻挡了奥康而被罚掉三个发车位后，周冠宇从第12位发车。与巴林时相比，他的启动较为顺利，但是在进入一号弯时遭遇了里卡多的挤兑，两辆赛车发生了轻微的碰擦。而此时，24号赛车似乎再次自动进入了防熄火模式，让他丢失了节奏后落到了最后一位。此后，中国小将再次开启了追击模式，但因为在与阿尔本的较量中离开赛道并受益，他被罚时5秒。

安全车出动后，周冠宇进站，但是阿尔法·罗密欧车队在执行处罚时并没有数完5秒就为他换胎，而这遭致了赛会开出通过维修区的罚单。当安全车离开后，周冠宇接受完处罚掉到了赛道上的最后一位，基本宣告了他无缘积分区。同时，因为瓦尔特利·博塔斯在第37圈退赛，意味着他和阿尔法·罗密欧失去了本场比赛获得积分的希望。第八位发车的芬兰人在比赛中始终处于积分区的行列里，但是虽然他在安全车下换上了硬胎，却在第35圈意外进站，而两圈后再次驶回了维修区前。

第一次在吉达赛道比赛的尼克·霍肯伯格，完成了他代替塞巴斯蒂安·维特尔参加的第二场比赛，并且在排名上高于斯特罗尔。

Cla Driver Chassis Laps Time
1 Netherlands Max Verstappen Red Bull 50  
2 Monaco Charles Leclerc Ferrari 50 0.549
3 Spain Carlos Sainz Jr. Ferrari 50 8.097
4 Mexico Sergio Perez Red Bull 50 10.800
5 United Kingdom George Russell Mercedes 50 32.732
6 France Esteban Ocon Alpine 50 56.017
7 United Kingdom Lando Norris McLaren 50 56.124
8 France Pierre Gasly AlphaTauri 50 1'02.946
9 Denmark Kevin Magnussen Haas 50 1'04.308
10 United Kingdom Lewis Hamilton Mercedes 50 1'13.948
11 China Zhou Guanyu Alfa Romeo 50 1'22.215
12 Germany Nico Hulkenberg Aston Martin 50 1'31.742
13 Canada Lance Stroll Aston Martin 49 1 lap
14 Thailand Alex Albon Williams 47  
  Finland Valtteri Bottas Alfa Romeo 36  
  Spain Fernando Alonso Alpine 35  
  Australia Daniel Ricciardo McLaren 35  
  Canada Nicholas Latifi Williams 14  
  Japan Yuki Tsunoda AlphaTauri 0  
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