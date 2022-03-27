沙特阿拉伯大奖赛：维斯塔潘击败莱克勒克，收获2022赛季首胜

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在周六排位赛里米克·舒马赫发生严重的撞车事故后，哈斯车队担心赛车备用零件不够，提前撤出了他的赛车。而就在正赛前的出场圈里，前一天排位赛里就遭遇赛车故障的角田裕毅，因为传动系统故障而停在了赛道上。这意味着只有18辆赛车投入比赛。

比赛伊始，第一次从杆位发车的塞尔吉奥·佩雷兹成功以第一名进入一号弯，而从第一排起步的卡洛斯·塞恩斯则被法拉利队友莱克勒克以及维斯塔潘抢到了身前。红牛与法拉利的四位车手就此展开拉锯战，但是互相之间都拉出了一秒以上的差距，让他们无法使用DRS。

反倒是两辆跑到一起的Alpine赛车展开战斗。埃斯特班·奥康险些把两届世界冠军队友费尔南多·阿隆索，但经验老道的西班牙人还是找准机会超过了队友。

佩雷兹在第15圈率先进站并换上硬胎，法拉利选择相反的做法，让莱克勒克留在赛道上。就在墨西哥人回到赛道上不久，威廉姆斯的尼古拉斯·拉蒂菲在最后一弯失控后撞墙。赛会先发出了虚拟安全车信号，随后出动了安全车。

莱克勒克、维斯塔潘和塞恩斯立即同圈进站。在巴林揭幕战里获胜的摩纳哥趁此机会抢得领先位置，维斯塔潘也上升到第二。当塞恩斯驶出维修区时，佩雷兹从后赶到后强硬地卡在法拉利赛车之前。不过西班牙人立即向法拉利报告，他认为自己先过了安全车线，因此红牛车手不应该超过自己。

除了用硬胎发车的凯文·马格努森、刘易斯·汉密尔顿和尼克·霍肯伯格之外，所有没有进站的车手都在安全车下进站。安全车在第20圈结束时回到维修区，使得比赛重新开始。莱克勒克控制了节奏，顺利地在一号弯前守住领先位置，而佩雷兹接到红牛的指示，在本圈开始时就让过了塞恩斯。之后，汉密尔顿超过同样没有进站的马格努森，使得两辆梅赛德斯赛车跑在了第五六位。

第37圈，阿隆索与里卡多先后因为赛车失去动力而慢了下来。当西班牙人的Alpine赛车还能缓缓前进时，澳大利亚人停在了维修区入口前。几乎在马格努森和霍肯伯格进站的同时，赛会打出了维修区关闭的信号。而汉密尔顿没能及时进站，直到维修区在第40圈虚拟安全车时段结束前重新开放，这意味着他落到了积分区之外。

比赛恢复正常速度后，领先的两名车手展开了激烈的战斗。与在巴林时那样，莱克勒克在最后一弯前放过维斯塔潘，然后在主看台直道上利用DRS的威力，在一号弯前抢回位置。但与一周前不同的时，红牛赛车在吉达赛道上没有轮胎管理的劣势，这使得维斯塔潘能够继续紧追对手。在经历了一次俩人都在最后一弯轮胎锁死后，荷兰人终于在第47圈开始时找到了机会，在一号弯前利用更快的速度超过了莱克勒克。

但是战斗仍然没有结束，莱克勒克在倒数第三圈刷新了全场最快时间，并且把差距缩小到0.5秒。但是斯特罗尔与阿尔本在一号弯的事故，使得第一计时段有黄旗，意味着法拉利车手无法在一号弯发起攻击。僵持之下，最终维斯塔潘以微弱的优势，领先摩纳哥人率先冲过终点线，赢得了卫冕征程的第一场胜利。

Charles Leclerc, Ferrari F1-75, Max Verstappen, Red Bull Racing RB18, battle for the lead Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

最后十圈里，塞恩斯没有受到佩雷兹威胁，他以第三名完赛，帮助法拉利连续第二场俩人登上领奖台。

乔治·拉塞尔第五名完赛，为梅赛德斯拿到了可以拿到的最好成绩。第六位发车的英国车手，在第一圈结束时仍然在Alpine车手埃斯特班·奥康之后。但是他在第四圈完成超越，此后一直跑在这个位置，除了在安全车时段后重启时受到过哈斯车手凯文·马格努森的威胁，但成功守住位置。最后阶段，拉塞尔无法追上第四位的佩雷兹，落后了21.9秒冲线，但他也甩开身后赛车23.2秒的差距。

最后一圈，奥康承受了兰多·诺里斯的压力，俩人在出最后一弯后全力冲刺。最终法国人没有重蹈四个月前的覆辙，以0.1秒率先过线，至少守住了第六名。对诺里斯来说，尽管他没能再前进一名，但是为自己和迈凯伦在本赛季第一次获得积分。皮埃尔·加斯利为AlphaTauri获得第八名。

马格努森在非常晚的进站后落到了第十名，但他很快超过斯特罗尔，以第九名完成比赛，为哈斯带回了两个积分。虚拟安全车时段过后，汉密尔顿出站回到赛道上时落到了第12位。虽然他能够在进入最后5圈时连续超过阿尔本和斯特罗尔，重新回到积分区，但是只能停留在第十名。

最后阶段发生碰撞后，斯特罗尔落到第13位，而阿尔本直接停在了赛道上退赛。这次事故让周冠宇以第11位完成自己的第二场大奖赛。

在小舒马赫提前退出、里卡多又因为排位赛Q1里阻挡了奥康而被罚掉三个发车位后，周冠宇从第12位发车。与巴林时相比，他的启动较为顺利，但是在进入一号弯时遭遇了里卡多的挤兑，两辆赛车发生了轻微的碰擦。而此时，24号赛车似乎再次自动进入了防熄火模式，让他丢失了节奏后落到了最后一位。此后，中国小将再次开启了追击模式，但因为在与阿尔本的较量中离开赛道并受益，他被罚时5秒。

安全车出动后，周冠宇进站，但是阿尔法·罗密欧车队在执行处罚时并没有数完5秒就为他换胎，而这遭致了赛会开出通过维修区的罚单。当安全车离开后，周冠宇接受完处罚掉到了赛道上的最后一位，基本宣告了他无缘积分区。同时，因为瓦尔特利·博塔斯在第37圈退赛，意味着他和阿尔法·罗密欧失去了本场比赛获得积分的希望。第八位发车的芬兰人在比赛中始终处于积分区的行列里，但是虽然他在安全车下换上了硬胎，却在第35圈意外进站，而两圈后再次驶回了维修区前。

第一次在吉达赛道比赛的尼克·霍肯伯格，完成了他代替塞巴斯蒂安·维特尔参加的第二场比赛，并且在排名上高于斯特罗尔。