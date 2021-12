沙特阿拉伯大奖赛：汉密尔顿历经混乱、争议后获胜，积分追平维斯塔潘

捷达赛道的第一场F1大奖赛,以意想不到的方式呈现在所有人面前,只比本周末F2赛事更加混乱、更无法预料。50圈的比赛,经过了三次发车区的起步,其中后两次因为严重的撞车而长时间暂停。然而所有的耽搁,只是一步一步为最后阶段、为世界冠军而战带来的争议埋下伏笔。

第一次红旗因为米克·舒马赫的哈斯赛车在22号弯撞上护墙而出现。当时比赛进行到第10圈,第一排发车的汉密尔顿和他的梅赛德斯队友瓦尔特利·博塔斯,顺利地率先进入一号弯后领跑比赛。起初赛会只是出动的安全车,梅赛德斯执行双车进站,为两辆赛车换上硬胎。此时,红牛没有把处于第三位的维斯塔潘召回,荷兰人因此上升到了第一,跳过了梅赛德斯的对手。

然而在第13圈进行中,赛会打出了红旗的信号,中止了比赛,因为护墙受损程度需要进行维修。这个突发状况意味着维斯塔潘回到维修区后,可以在比赛重新开始前更换轮胎——他也确实这么做了。

十多分钟的间隔后,19辆赛车在发车区重新排队后重新发车。处于第二位的汉密尔顿非常快速地启动,几乎从一号弯的内线超过了维斯塔潘。但是后者选择切过弯角,继续守在最靠前的位置。

与此同时,同样受益于红旗下换胎的Alpine车手埃斯特班·奥康,上升到了第三位。他在成功避免了一号弯的碰撞后,又一举超过了汉密尔顿,进一步前进到第二。然而在通过3号弯时,后方的塞尔吉奥·佩雷兹被查尔斯·莱克勒克从后顶到,赛车突然横在狭窄的赛道中间,引发了一连串的混乱。面对前方突然速度减慢的乔治·拉塞尔的威廉姆斯赛车,尼基塔·马兹平躲闪不及,径直撞进了前车的尾部。大量的碎片散落在赛道上,国际汽联赛事总监迈克尔·马西立即再次发出了红旗的信号。

又一次暂停期间,梅赛德斯、红牛和马西针对汉密尔顿与维斯塔潘的一号弯事件展开了激烈的辩论。马西向红牛提议,在重新前往发车区的时候,维斯塔潘退到汉密尔顿后面,奥康将占据第一个发车位。红牛经过内部讨论后,接受了建议。

当比赛在第18圈第三次以发车区发车的方式开始,又是从第二位发车的汉密尔顿起步相对顺利,但在一号弯内受到了奥康从外向内的逼迫,而维斯塔潘突然从更内侧的位置出现,使得梅赛德斯车手不得不避让,落到了第三。不过很快,用硬胎的英国人就超过了Alpine赛车,随后开始追击换上中性胎的红牛对手。

Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B, and Lewis Hamilton, Mercedes W12, make contact as they battle for the lead

Photo by: Andy Hone / Motorsport Images