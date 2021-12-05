沙特阿拉伯大奖赛：汉密尔顿历经混乱、争议后获胜，积分追平维斯塔潘

捷达赛道的第一场F1大奖赛，以意想不到的方式呈现在所有人面前，只比本周末F2赛事更加混乱、更无法预料。50圈的比赛，经过了三次发车区的起步，其中后两次因为严重的撞车而长时间暂停。然而所有的耽搁，只是一步一步为最后阶段、为世界冠军而战带来的争议埋下伏笔。

第一次红旗因为米克·舒马赫的哈斯赛车在22号弯撞上护墙而出现。当时比赛进行到第10圈，第一排发车的汉密尔顿和他的梅赛德斯队友瓦尔特利·博塔斯，顺利地率先进入一号弯后领跑比赛。起初赛会只是出动的安全车，梅赛德斯执行双车进站，为两辆赛车换上硬胎。此时，红牛没有把处于第三位的维斯塔潘召回，荷兰人因此上升到了第一，跳过了梅赛德斯的对手。

然而在第13圈进行中，赛会打出了红旗的信号，中止了比赛，因为护墙受损程度需要进行维修。这个突发状况意味着维斯塔潘回到维修区后，可以在比赛重新开始前更换轮胎——他也确实这么做了。

十多分钟的间隔后，19辆赛车在发车区重新排队后重新发车。处于第二位的汉密尔顿非常快速地启动，几乎从一号弯的内线超过了维斯塔潘。但是后者选择切过弯角，继续守在最靠前的位置。

与此同时，同样受益于红旗下换胎的Alpine车手埃斯特班·奥康，上升到了第三位。他在成功避免了一号弯的碰撞后，又一举超过了汉密尔顿，进一步前进到第二。然而在通过3号弯时，后方的塞尔吉奥·佩雷兹被查尔斯·莱克勒克从后顶到，赛车突然横在狭窄的赛道中间，引发了一连串的混乱。面对前方突然速度减慢的乔治·拉塞尔的威廉姆斯赛车，尼基塔·马兹平躲闪不及，径直撞进了前车的尾部。大量的碎片散落在赛道上，国际汽联赛事总监迈克尔·马西立即再次发出了红旗的信号。

又一次暂停期间，梅赛德斯、红牛和马西针对汉密尔顿与维斯塔潘的一号弯事件展开了激烈的辩论。马西向红牛提议，在重新前往发车区的时候，维斯塔潘退到汉密尔顿后面，奥康将占据第一个发车位。红牛经过内部讨论后，接受了建议。

当比赛在第18圈第三次以发车区发车的方式开始，又是从第二位发车的汉密尔顿起步相对顺利，但在一号弯内受到了奥康从外向内的逼迫，而维斯塔潘突然从更内侧的位置出现，使得梅赛德斯车手不得不避让，落到了第三。不过很快，用硬胎的英国人就超过了Alpine赛车，随后开始追击换上中性胎的红牛对手。

Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B, and Lewis Hamilton, Mercedes W12, make contact as they battle for the lead Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

眼看两名争冠车手的间距在一秒上下波动，积分区外的赛车在争夺中多次发生了事故。其中，阿斯顿·马丁的塞巴斯蒂安·维特尔先后与AlphaTauri的角田裕毅、阿尔法·罗密欧的基米·莱科宁发生了碰撞，再次在赛道上落下了许多碎片。从第21圈到第36圈之间出现了四次虚拟安全车信号，为了清理赛道中间的碎片。

第37圈，VSC信号一结束，汉密尔顿就在一号弯再次尝试攻击维斯塔潘，而后者又一次切过了弯角。这又一次引发了两支车队与赛事总监之间的争论，结果是红牛告诉自己的车手需要让过梅赛德斯赛车。

然而意想不到的事情发生了：红牛车手在第三个DRS区域速度越来越慢后，跟到他身后的汉密尔顿也不断减速，但直到无路可走时才决定从左侧通过，而他的鼻翼右侧端板碰到了红牛赛车尾部后损坏。

就在一片哗然中，维斯塔潘再次跑远，一度领先2秒左右，但他又被告知让过对手。虽然他那么做了，但立即就利用DRS反超过来。这时红牛车手收到了赛会干事开出的5秒罚单，因为他跑出赛道且获得利益。

但第43圈开始时，汉密尔顿在一号弯前终于干净利落地超过荷兰车手，并且很快甩开，建立了安全的距离。最终，梅赛德斯车手以11.8秒的优势，第一个冲过终点线。在获得F1生涯第103场胜利的同时，他还在第45圈刷新了全场最快单圈时间。

最后几圈里，维斯塔潘向车队报告轮胎不济，但因为他与身后的奥康之间的差距不够一次进站，因此只能留在赛道上坚持。而这也让他无法争取最快单圈对应的额外一分，只能接受第二名的结果。

第三名的争夺同样在比赛结束前变得异常激烈。第三次发车后落到第五位的博塔斯，在超过迈凯伦的丹尼尔·里卡多后，在最后10圈里猛追奥康。俩人在倒数第二圈展开了较量而且互换过一次位置，法国人眼看能守住登上领奖台的机会。但是在冲向终点线时，博塔斯的速度更快，在出最后一弯后的短直线上超过了Alpine赛车并以0.102秒的微弱优势撞线，帮助梅赛德斯有两辆赛车进入了前三名。奥康则错过了本赛季第二次登上领奖台的机会。

从第11位发车的里卡多，同样成为第一次红旗的受益者，上升了6个位置。而在被博塔斯超过后，澳大利亚人至少为迈凯伦取得第五名，领先AlphaTauri的皮埃尔·加斯利，并且战胜了法拉利的直接竞争对手。

第二次发车阶段，莱克勒克在与佩雷兹车轮相碰时，赛车幸运地没有损坏，可以继续比赛。而第21圈时，他与前十名开外发车的队友卡洛斯·塞恩斯发生了惊险的战斗，但是两辆法拉利赛车设法避免了碰撞。而倒数第二圈时，摩纳哥人超过了队友，分别以第七八名结束比赛。

周六排位赛进入前十名的安东尼奥·吉奥维纳兹以第九名完成比赛，比他的发车名次前进了一位。并且在比赛前半段，他对费尔南多·阿隆索做出了一次漂亮的超越。西班牙老将曾在比赛中期打转，最后获得第13名。

积分区的最后一个位置被迈凯伦的兰多·诺里斯得到。作为全场唯一用软胎发车的车手，从第七位置上发车的英国小将在最初的安全车期间进站，但是因为红旗而损失了很多位置，最终只能接受安慰性的一分。

在因为两次碰撞而赛车受损的维特尔退赛后，兰斯·斯特罗尔为阿斯顿·马丁带回第11名。尼古拉斯·拉蒂菲作为幸存的威廉姆斯赛车，以第12位结束比赛。角田裕毅虽然因2号弯与维特尔的碰撞而被罚5秒，但没有落到最后一名。即将在阿布扎比上演F1生涯谢幕战的莱科宁，在15位坚持到最后的车手中排名垫底。

本场混乱的比赛过后，在下个周末背靠背的阿布扎比收官战前，汉密尔顿与维斯塔潘同积369.5分，但后者以多一场胜利而排名更靠前。相比之下，红牛因佩雷兹的退赛，在制造商积分榜上损失很大，而梅赛德斯把优势扩大到28分。

Lewis Hamilton, Mercedes, hits Max Verstappen, Red Bull Racing Photo by: Getty Images / Red Bull Content Pool

维斯塔潘再被罚10秒

针对维斯塔潘与汉密尔顿的碰撞事故，赛会干事决定留到赛后进行调查。在完成颁奖仪式且参加了新闻发布会后，两位车手与双方车队代表前往比赛控制中心报告。

在当地时间凌晨1点半左右，赛会干事做出了决定，对维斯塔潘开出了加时10秒的处罚。不过由于荷兰人领先第三名的博塔斯16秒之多，没有改变他的完赛成绩。

根据赛会干事在决定书中的阐述，维斯塔潘在21号弯收到要把位置还给汉密尔顿的讯息，但红牛车队指示他要“战略性地”那么做。之后，荷兰人在最后一弯前DRS的监测点之前放慢速度，试图让汉密尔顿在那里超过自己。而那样一来，他能够在发车区直道上再次利用DRS，以便在一号弯前夺回位置。决定书中写道："33号赛车（维斯塔潘）在26号弯明显减速。然而，很明显，在DRS检测线3之前，两位车手都不想取得领先。"

根据遥测数据后，维斯塔潘 "突然大幅刹车，导致2.4g的减速"。赛会干事强调这是对维斯塔潘做出处罚的 "关键点"。虽然他们认可汉密尔顿原本可以在维斯塔潘第一次减速时就超过去，但他们理解俩人“为什么不希望成为第一个越过DRS的人“。但是，他们认定红牛车手的“突然刹车是不可预测的，因此是造成碰撞的主要原因，因此对这种类型的事件处以10秒的标准处罚"。

同时，维斯塔潘的超级驾照被扣2分，而过去12个月里他的总扣分达到了7分。