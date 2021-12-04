沙特阿拉伯大奖赛排位赛：维斯塔潘撞墙，汉密尔顿捡走杆位

连夜的调整之后，红牛在周六提高了RB16B赛车的性能，维斯塔潘能够与汉密尔顿为杆位一较高下。

荷兰人在Q3的第一个计时圈做出1分27.653秒的准杆位时间，同一圈汉密尔顿未能打破1分28秒。英国人在第二圈尝试里取得进步，但他的1分27.511秒虽然跃居第一，但并不保险。而瓦尔特利·博塔斯在自己的第二圈刷新了个人时间，上升到了第二。

此时，尽管没有得到尾流作用，但维斯塔潘激进的第二圈跑出惊人的速度，连续刷新了前两个计时段后已经快了0.2秒之多。然而，就在他进入最后一弯27号弯时，赛车因速度过快而左前轮锁死，赛车的右侧蹭上了护墙后尾部损坏，无法延续前进的势头，直接停在了赛道上。这意味着他无法完成最后一个计时圈，把第一场沙特阿拉伯大奖赛的杆位拱手让给了争冠对手，而梅赛德斯也包揽了第一排的发车位。

法拉利的查尔斯·莱克勒克以0.06秒战胜了塞尔吉奥·佩雷兹，将从第二排发车。而第四名也是他个人自土耳其后最好的排位赛成绩。

墨西哥人则将与AlphaTauri的皮埃尔·加斯利分享第三排——俩人之间只有0.002秒的差距。事实上，迈凯伦的兰多·诺里斯也只比法国人慢了0.055秒，但是位居第七。

本周末迄今表现出色的角田裕毅进入最后一个阶段的争夺后，获得第八名，领先Alpine的埃斯特班·奥康。阿尔法·罗密欧的安东尼奥·吉奥维纳兹的表现出人意料，本赛季个人第五次闯入了Q3。虽然他最终名列第十，但与身前的奥康只有0.1秒的差距。

绝大多数车手都在Q2里用中性胎做计时圈。及格线上的争夺异常激烈，吉奥维纳兹的晋级，令迈凯伦的丹尼尔·里卡多以0.05秒的微弱差距遭到淘汰。而意大利人的队友基米·莱科宁排在第12名。一同出局的还有另一位老将费尔南多·阿隆索。代表威廉姆斯闯入第二阶段的乔治·拉塞尔则为列第14位。

卡洛斯·塞恩斯在进入Q2之后就一直遇到麻烦。他的第一个计时圈因为在4号弯违反赛道界限规则而被取消时间。而之后他轻微触碰了围墙却没有感觉，但右侧尾翼的端板受损，影响了赛车的表现，以至于最后一个飞驰圈里又冲出赛道，最后无法做出又竞争力的时间，未能进入Q3。

随着排位赛开始后20辆赛车连续做时间，赛道条件飞速进化，几乎没有几辆赛车在Q1最后时刻是安全的。阿隆索提高个人时间后，以第15名涉险过关。

与此同时，相比拉塞尔已经成为Q2的常客，他的威廉姆斯队友尼古拉斯·拉蒂菲，比阿隆索慢了0.233秒，排在第16位且遭到淘汰。

阿斯顿·马丁的塞巴斯蒂安·维特尔虽然也有进步，但是当他得知自己无缘晋级时感到非常惊讶，而他实际上比拉蒂菲慢了0.021秒。维特尔的队友兰斯·斯特罗尔眼见无法在最后一个计时圈提高，直接驶回了维修区。两位哈斯车手排名最后，米克·舒马赫排在尼基塔·马兹平之前。

值得一提的是汉密尔顿在第三节自由练习结束后，因为两次赛道上的事件而受到了赛会干事的传唤。对于第一次被指没有遵守双黄旗的报告，事实证明电视画面上的双黄旗信号灯为误发1秒，梅赛德斯车手实际没有收到任何黄旗的提醒，因此没有违反规则。

而第二次与马兹平的惊险时刻，赛会干事确认梅赛德斯车队提前了10秒，在2号弯告诉汉密尔顿，俄罗斯车手在他身后做飞驰圈。但是随后车队的通讯出现了问题，因此英国人没有收到任何提醒，直到哈斯赛车来到他身边。不过，赛会干事认为，“虽然避免阻挡最终是车手的责任，但在这条赛道上车手必须依靠车队有效的沟通。”因此，赛会干事认为对汉密尔顿训诫就已经足以，但德国车队被罚25000欧元。