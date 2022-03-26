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Formula 1 / Saudi Arabian GP 排位赛报告

沙特阿拉伯大奖赛排位赛：佩雷兹首夺杆位，小舒马赫遭严重事故

塞尔吉奥·佩雷兹在充满事故、冷门的沙特阿拉伯大奖赛排位赛里，从法拉利手中抢走杆位，而当马克斯·维斯塔潘只获得第二排的发车位时，刘易斯·汉密尔顿在第一阶段爆冷出局。

沙特阿拉伯大奖赛排位赛：佩雷兹首夺杆位，小舒马赫遭严重事故
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原本一个小时的排位赛，因为尼古拉斯·拉蒂菲和米克·舒马赫的事故而被耽误。其中，哈斯车手发生了严重的撞车，虽然身体基本无碍，但还是被医疗直升机送往医院进行详细的检查。

与揭幕战巴林的排位赛一样，杆位的争夺集中在法拉利和红牛车手之间。Q3开始后，查尔斯·莱克勒克先跑出1分28.446秒，但是他的队友卡洛斯·塞恩斯用旧软胎的第一个计时圈比队友快0.044秒后，占据了准杆位。此时，红牛的塞尔吉奥·佩雷兹落后两辆法拉利赛车0.1秒左右位居第三。而维斯塔潘的第一圈只有1分29.239秒，他向车队抱怨轮胎没有抓地力。

荷兰人的第二圈虽然进步到1分28.461秒，但是无法向法拉利车手构成威胁，只是上升到第四。莱克勒克在第二次尝试时提高到1分28.225秒，而他的队友未能进步，让他攀升到第一。然而在两辆法拉利赛车之后做飞驰圈的佩雷兹，把自己的时间提高了0.354秒，以1分28.200秒一举跃居头名。这意味着墨西哥人在自己的第115场大奖赛之际，终于拿下第一个杆位，尽管他在过去两年取得了两场胜利。

与此同时，第三排发车位再次出现了三大车队之外的面孔。Alpine的埃斯特班·奥康在第二圈来到11号弯时轧到路肩，好在他救车成功，避免了本场排位赛的第三起事故。尽管这一圈他没能进步，但前一圈的时间还是让他排名第五，将与梅赛德斯的乔治·拉塞尔一同在第三排发车。

在汉密尔顿第一阶段就意外出局后，拉塞尔又在Q2里侥幸地以第十名进入最后阶段。他在其他九位车手完成第一个飞驰圈后，才做自己的单圈时间，跑出1分29.104秒，正好介于两位Alpine车手之间。

费尔南多·阿隆索在第二圈取得小幅度进步，但是没能帮助法国车队锁定第三排。今年加盟阿尔法·罗密欧的瓦尔特利·博塔斯已经连续两个周六进入了Q3，将与西班牙人分享发车区第四排的位置。皮埃尔·加斯利则与凯文·马格努森分列第九十位。尽管丹麦人本次发车排名不如在巴林时，但是他继续着回归F1后的惊人表现，因为哈斯赛车的机械故障，他几乎错过了整个周五的练习，而这是他第一次在吉达赛道比赛。

小舒马赫发生严重事故

Q2进入最后5分钟时，米克·舒马赫在通过10号弯时赛车尾部失控，然后在11号弯修正不及后发生了剧烈的撞墙，两只车轮从赛车上脱落。德国人在撞击后保持清醒，F1医疗官伊恩·罗伯茨向他询问了情况后帮助其离开赛车，然后由抵达现场的救护车送往赛道的医疗中心。虽然哈斯车队表示他身体上无碍，但还是按照国际汽联的程序，由直升机送往当地医院接受预防性检查。

Marshals and medics assist Mick Schumacher, Haas VF-22, after his crash in Q2

Marshals and medics assist Mick Schumacher, Haas VF-22, after his crash in Q2

Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

救援工作结束后，因为清理哈斯赛车撞墙后留下的满地碎片，以及赛道表面的修复工作，整个阶段耽误了近一个小时后才恢复。余下的14辆赛车全都带着软胎出场。绝大多数车手都提高了个人时间，包括除了佩雷兹、拉塞尔和斯特罗尔。此前没有做出单圈时间的奥康和马格努森的进步，把拉塞尔推到了晋级圈的最后一位。不过当所有赛车冲线后，作为仅存的梅赛德斯车手，他惊险地进入突入Q3。

相比之下，迈凯伦的兰多·诺里斯以0.033秒的微弱劣势，被挡在前十名之外。他的队友丹尼尔·里卡多紧随其后。周冠宇在新秀赛季前两场排位赛里连续闯入Q2。他在第一个计时圈做出1分30.035秒，在红旗出现时列第11位。最后5分钟恢复后，他在第二个计时圈同样有所提高，但是排在两名迈凯伦车手之后。不过与在巴林时的第15位发车，中国小将又前进了一步。

小舒马赫的事故发生前，他记录下了一圈1分29.825秒。这确保了他在时间榜上排在阿斯顿·马丁的兰斯·斯特罗尔之前。

汉密尔顿“爆冷”提前出局

四个月前的第一届沙特阿拉伯大奖赛正赛多次被红旗、安全车打搅，而本周末的乱局在周六排位赛开始不久后就“光临”吉达赛道。

此时Q1仅仅开始了6分钟，威廉姆斯的拉蒂菲在13号弯高速前进中失控，赛车旋转着直接撞上外围的护墙。很快，赛会出示红旗，并在中断8分钟后再次开始。

此前，梅赛德斯让两辆赛车用中性胎出场，相比拉塞尔，汉密尔顿明显对赛车感觉不顺手。短暂的红旗后，两位梅赛德斯车手换上软胎出场。当拉塞尔跑出第四快的时间时，汉密尔顿的赛车无法明显进步，落到了淘汰区。还剩3分钟不到时，他向车队报告无法提高个人时间，而工程师彼得·博宁顿让他先做一个冷却圈，然后再尝试一次。虽然他又进步了0.2秒，但在他身后的斯特罗尔同样有所提高，正好把七届世界冠军再次挤到了淘汰区。尽管W13目前的竞争力无法争夺胜利，但汉密尔顿在Q1出局无疑是最大的冷门，而且比拉塞尔在本阶段最快的那圈慢了0.6秒之多。而且，这是他自2017年巴西大奖赛后第一次没能通过排位赛第一阶段。

拉蒂菲淘汰的同时，他的威廉姆斯新队友亚历山大·阿尔本也未能晋级，排名第17位。而当斯特罗尔涉险过关时，连续第二个周末代替塞巴斯蒂安·维特尔比赛的尼克·霍肯伯格以第18名结束自己的第二场排位赛——落后队友0.3秒左右。

相比拉蒂菲在遭遇事故之前做出了计时圈，AlphaTauri的角田裕毅还没有完成计时圈就被召回，车队解释时发现燃油相关问题。

Cla Driver Time Gap km/h
1 Mexico Sergio Perez 1'28.200   252.000
2 Monaco Charles Leclerc 1'28.225 0.025 251.928
3 Spain Carlos Sainz Jr. 1'28.402 0.202 251.424
4 Netherlands Max Verstappen 1'28.461 0.261 251.256
5 France Esteban Ocon 1'29.068 0.868 249.544
6 United Kingdom George Russell 1'29.104 0.904 249.443
7 Spain Fernando Alonso 1'29.147 0.947 249.323
8 Finland Valtteri Bottas 1'29.183 0.983 249.222
9 France Pierre Gasly 1'29.254 1.054 249.024
10 Denmark Kevin Magnussen 1'29.588 1.388 248.095
11 United Kingdom Lando Norris 1'29.651 1.451 247.921
12 Australia Daniel Ricciardo 1'29.773 1.573 247.584
13 China Zhou Guanyu 1'29.819 1.619 247.457
14 Germany Mick Schumacher 1'29.920 1.720 247.179
15 Canada Lance Stroll 1'31.009 2.809 244.222
16 United Kingdom Lewis Hamilton 1'30.343 2.143 246.022
17 Thailand Alex Albon 1'30.492 2.292 245.617
18 Germany Nico Hulkenberg 1'30.543 2.343 245.478
19 Canada Nicholas Latifi 1'31.817 3.617 242.072
20 Japan Yuki Tsunoda      
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