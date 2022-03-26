沙特阿拉伯大奖赛排位赛：佩雷兹首夺杆位，小舒马赫遭严重事故

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原本一个小时的排位赛，因为尼古拉斯·拉蒂菲和米克·舒马赫的事故而被耽误。其中，哈斯车手发生了严重的撞车，虽然身体基本无碍，但还是被医疗直升机送往医院进行详细的检查。

与揭幕战巴林的排位赛一样，杆位的争夺集中在法拉利和红牛车手之间。Q3开始后，查尔斯·莱克勒克先跑出1分28.446秒，但是他的队友卡洛斯·塞恩斯用旧软胎的第一个计时圈比队友快0.044秒后，占据了准杆位。此时，红牛的塞尔吉奥·佩雷兹落后两辆法拉利赛车0.1秒左右位居第三。而维斯塔潘的第一圈只有1分29.239秒，他向车队抱怨轮胎没有抓地力。

荷兰人的第二圈虽然进步到1分28.461秒，但是无法向法拉利车手构成威胁，只是上升到第四。莱克勒克在第二次尝试时提高到1分28.225秒，而他的队友未能进步，让他攀升到第一。然而在两辆法拉利赛车之后做飞驰圈的佩雷兹，把自己的时间提高了0.354秒，以1分28.200秒一举跃居头名。这意味着墨西哥人在自己的第115场大奖赛之际，终于拿下第一个杆位，尽管他在过去两年取得了两场胜利。

与此同时，第三排发车位再次出现了三大车队之外的面孔。Alpine的埃斯特班·奥康在第二圈来到11号弯时轧到路肩，好在他救车成功，避免了本场排位赛的第三起事故。尽管这一圈他没能进步，但前一圈的时间还是让他排名第五，将与梅赛德斯的乔治·拉塞尔一同在第三排发车。

在汉密尔顿第一阶段就意外出局后，拉塞尔又在Q2里侥幸地以第十名进入最后阶段。他在其他九位车手完成第一个飞驰圈后，才做自己的单圈时间，跑出1分29.104秒，正好介于两位Alpine车手之间。

费尔南多·阿隆索在第二圈取得小幅度进步，但是没能帮助法国车队锁定第三排。今年加盟阿尔法·罗密欧的瓦尔特利·博塔斯已经连续两个周六进入了Q3，将与西班牙人分享发车区第四排的位置。皮埃尔·加斯利则与凯文·马格努森分列第九十位。尽管丹麦人本次发车排名不如在巴林时，但是他继续着回归F1后的惊人表现，因为哈斯赛车的机械故障，他几乎错过了整个周五的练习，而这是他第一次在吉达赛道比赛。

小舒马赫发生严重事故

Q2进入最后5分钟时，米克·舒马赫在通过10号弯时赛车尾部失控，然后在11号弯修正不及后发生了剧烈的撞墙，两只车轮从赛车上脱落。德国人在撞击后保持清醒，F1医疗官伊恩·罗伯茨向他询问了情况后帮助其离开赛车，然后由抵达现场的救护车送往赛道的医疗中心。虽然哈斯车队表示他身体上无碍，但还是按照国际汽联的程序，由直升机送往当地医院接受预防性检查。

Marshals and medics assist Mick Schumacher, Haas VF-22, after his crash in Q2 Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

救援工作结束后，因为清理哈斯赛车撞墙后留下的满地碎片，以及赛道表面的修复工作，整个阶段耽误了近一个小时后才恢复。余下的14辆赛车全都带着软胎出场。绝大多数车手都提高了个人时间，包括除了佩雷兹、拉塞尔和斯特罗尔。此前没有做出单圈时间的奥康和马格努森的进步，把拉塞尔推到了晋级圈的最后一位。不过当所有赛车冲线后，作为仅存的梅赛德斯车手，他惊险地进入突入Q3。

相比之下，迈凯伦的兰多·诺里斯以0.033秒的微弱劣势，被挡在前十名之外。他的队友丹尼尔·里卡多紧随其后。周冠宇在新秀赛季前两场排位赛里连续闯入Q2。他在第一个计时圈做出1分30.035秒，在红旗出现时列第11位。最后5分钟恢复后，他在第二个计时圈同样有所提高，但是排在两名迈凯伦车手之后。不过与在巴林时的第15位发车，中国小将又前进了一步。

小舒马赫的事故发生前，他记录下了一圈1分29.825秒。这确保了他在时间榜上排在阿斯顿·马丁的兰斯·斯特罗尔之前。

汉密尔顿“爆冷”提前出局

四个月前的第一届沙特阿拉伯大奖赛正赛多次被红旗、安全车打搅，而本周末的乱局在周六排位赛开始不久后就“光临”吉达赛道。

此时Q1仅仅开始了6分钟，威廉姆斯的拉蒂菲在13号弯高速前进中失控，赛车旋转着直接撞上外围的护墙。很快，赛会出示红旗，并在中断8分钟后再次开始。

此前，梅赛德斯让两辆赛车用中性胎出场，相比拉塞尔，汉密尔顿明显对赛车感觉不顺手。短暂的红旗后，两位梅赛德斯车手换上软胎出场。当拉塞尔跑出第四快的时间时，汉密尔顿的赛车无法明显进步，落到了淘汰区。还剩3分钟不到时，他向车队报告无法提高个人时间，而工程师彼得·博宁顿让他先做一个冷却圈，然后再尝试一次。虽然他又进步了0.2秒，但在他身后的斯特罗尔同样有所提高，正好把七届世界冠军再次挤到了淘汰区。尽管W13目前的竞争力无法争夺胜利，但汉密尔顿在Q1出局无疑是最大的冷门，而且比拉塞尔在本阶段最快的那圈慢了0.6秒之多。而且，这是他自2017年巴西大奖赛后第一次没能通过排位赛第一阶段。

拉蒂菲淘汰的同时，他的威廉姆斯新队友亚历山大·阿尔本也未能晋级，排名第17位。而当斯特罗尔涉险过关时，连续第二个周末代替塞巴斯蒂安·维特尔比赛的尼克·霍肯伯格以第18名结束自己的第二场排位赛——落后队友0.3秒左右。

相比拉蒂菲在遭遇事故之前做出了计时圈，AlphaTauri的角田裕毅还没有完成计时圈就被召回，车队解释时发现燃油相关问题。