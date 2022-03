沙特阿拉伯大奖赛排位赛：佩雷兹首夺杆位，小舒马赫遭严重事故

原本一个小时的排位赛,因为尼古拉斯·拉蒂菲和米克·舒马赫的事故而被耽误。其中,哈斯车手发生了严重的撞车,虽然身体基本无碍,但还是被医疗直升机送往医院进行详细的检查。

与揭幕战巴林的排位赛一样,杆位的争夺集中在法拉利和红牛车手之间。Q3开始后,查尔斯·莱克勒克先跑出1分28.446秒,但是他的队友卡洛斯·塞恩斯用旧软胎的第一个计时圈比队友快0.044秒后,占据了准杆位。此时,红牛的塞尔吉奥·佩雷兹落后两辆法拉利赛车0.1秒左右位居第三。而维斯塔潘的第一圈只有1分29.239秒,他向车队抱怨轮胎没有抓地力。

荷兰人的第二圈虽然进步到1分28.461秒,但是无法向法拉利车手构成威胁,只是上升到第四。莱克勒克在第二次尝试时提高到1分28.225秒,而他的队友未能进步,让他攀升到第一。然而在两辆法拉利赛车之后做飞驰圈的佩雷兹,把自己的时间提高了0.354秒,以1分28.200秒一举跃居头名。这意味着墨西哥人在自己的第115场大奖赛之际,终于拿下第一个杆位,尽管他在过去两年取得了两场胜利。

与此同时,第三排发车位再次出现了三大车队之外的面孔。Alpine的埃斯特班·奥康在第二圈来到11号弯时轧到路肩,好在他救车成功,避免了本场排位赛的第三起事故。尽管这一圈他没能进步,但前一圈的时间还是让他排名第五,将与梅赛德斯的乔治·拉塞尔一同在第三排发车。

在汉密尔顿第一阶段就意外出局后,拉塞尔又在Q2里侥幸地以第十名进入最后阶段。他在其他九位车手完成第一个飞驰圈后,才做自己的单圈时间,跑出1分29.104秒,正好介于两位Alpine车手之间。

费尔南多·阿隆索在第二圈取得小幅度进步,但是没能帮助法国车队锁定第三排。今年加盟阿尔法·罗密欧的瓦尔特利·博塔斯已经连续两个周六进入了Q3,将与西班牙人分享发车区第四排的位置。皮埃尔·加斯利则与凯文·马格努森分列第九十位。尽管丹麦人本次发车排名不如在巴林时,但是他继续着回归F1后的惊人表现,因为哈斯赛车的机械故障,他几乎错过了整个周五的练习,而这是他第一次在吉达赛道比赛。

Q2进入最后5分钟时,米克·舒马赫在通过10号弯时赛车尾部失控,然后在11号弯修正不及后发生了剧烈的撞墙,两只车轮从赛车上脱落。德国人在撞击后保持清醒,F1医疗官伊恩·罗伯茨向他询问了情况后帮助其离开赛车,然后由抵达现场的救护车送往赛道的医疗中心。虽然哈斯车队表示他身体上无碍,但还是按照国际汽联的程序,由直升机送往当地医院接受预防性检查。

Marshals and medics assist Mick Schumacher, Haas VF-22, after his crash in Q2

Photo by: Andy Hone / Motorsport Images