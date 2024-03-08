沙特阿拉伯大奖赛排位赛：维斯塔潘轻松二连杆，莱克勒克头排发车

Q3第一圈，维斯塔潘跑出1分27.472秒，遥遥领先其他赛车，距离他最近的是红牛队友塞尔吉奥·佩雷兹，但差距也达到0.335秒。费尔南多·阿隆索相差荷兰人半秒钟排名第三，而莱克勒克此时不但排名第四，而且向法拉利报告赛车难以控制。

最后一轮冲刺，佩雷兹反而比前一圈稍慢，而莱克勒克进步到1分27.791秒。这意味着维斯塔潘无需提高个人时间，已经拿下了本赛季第二个杆位。

阿隆索虽有进步，但未能进入前三，将与佩雷兹一同从第二排发车。两辆迈凯伦赛车占据了第三排，而奥斯卡·皮亚斯特雷在整个周五的表现比队友兰多·诺里斯更好。澳大利亚人在Q1里曾惊险地右侧车轮蹭到护墙，但并无大碍，让他能够继续。他以0.043秒击败了队友。

梅赛德斯在吉达只是单圈第四快的车队，而刘易斯·汉密尔顿对赛车的感觉不如乔治·拉塞尔，这也在排位赛成绩上反映了出来。后者的第一圈比队友快了0.4秒之多，而得知排在身后的车手进步不够后，他放弃了最后一个冲刺圈，但仍然将与队友一起从第四排开始比赛。

角田裕毅为RB闯入Q3，而且击败了驾驶另一辆阿斯顿·马丁的兰斯·斯特罗尔，俩人将分别在吉达的发车区上排在第九和第十。

第二阶段开始了3分钟，尼科·霍肯博格向哈斯车队报告他失去了动力，而且很快在8号弯停下了赛车，导致阶段被红旗中断。经过5分钟的等待，Q2的较量再次开始，德国人离开赛车后在赛道边观看了余下的争夺。

18岁英国小将奥利弗·比尔曼顶替阑尾炎接受手术的卡洛斯·塞恩斯为法拉利参加排位赛。他在Q2直到还剩2分钟多的时候出场做第一个计时圈，排名第11位，当时相差排名第十的汉密尔顿0.235秒。

经过Q2最后一圈的冲刺，汉密尔顿只是进步了0.074秒——他向车队报告“无法进步，只是没有抓地力”。离他最接近的比尔曼虽然提高，但并不足够，在个人首场大奖赛排位赛里止步第11位。

与此同时，亚历山大·阿尔本只是刚刚突破1分29秒，排在了第12位。凯文·马格努森和丹尼尔·里卡多都没有在最后一圈里进步，同样在本阶段遭到淘汰。

瓦尔特利·博塔斯在Q1最后一圈提高了个人时间，但与当时排名第15位的亚历山大·阿尔本还有0.072秒的微弱差距，让他未能进入第二阶段。

Alpine在周四练习情况有所改善的情况下，没能把状态延续到排位赛，而且与博塔斯还有近0.3秒的距离。埃斯特班·奥康比队友皮埃尔·加斯利稍稍靠前，而洛根·萨金特排在第19位。

周冠宇在第三节练习剩下不到20分钟时赛车突然失控后撞墙，赛车受损严重，车队为他加紧维修，终于赶在Q1结束前2分钟让他出场。中国小将快马加鞭，但是未能赶在计时器归零前过线，没有得到做计时圈的机会。这意味着他只能在正赛里从最后一位发车。