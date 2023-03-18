沙特阿拉伯大奖赛排位赛：佩雷兹实现吉达二连杆，维斯塔潘爆冷出局
当卫冕冠军马克斯·维斯塔潘因赛车故障而提前“爆冷”出局，他的红牛队友塞尔吉奥·佩雷兹在沙特阿拉伯大奖赛实现“二连杆”。
从第一节练习开始，维斯塔潘驾驶的RB19赛车占据了明显的优势，在第三节练习里领先队佩多达0.6秒。然而意外发生在Q2，红牛车手出场后向车队报告了赛车问题，随后便回到了车库。而车队开始检查赛车不久，他就已经离开了驾驶舱，宣告了卫冕冠军提前推出杆位争夺。车队随后确认系驱动轴故障所致。由于没能走出任何单圈时间，荷兰人只能在正赛里从第15位发车。
此后，佩雷兹成为杆位的大热门，尽管费尔南多·阿隆索在每个阶段都稳定处于前三，是公认最有机会挑战红牛的车手。
Q3开始后，墨西哥人率先做出1分28.265秒的准杆位，比阿隆索快了0.66秒。此时，本周末身背退后10位的引擎罚单的查尔斯·莱克勒克在第一个计时圈后占据第二。
开始第二次尝试后，阿隆索进步到1分28.730秒，未能向佩雷兹发起冲击。此时，驾驶着另一辆阿斯顿·马丁赛车的兰斯·斯特罗尔在第一计时段最快，并在第二计时段刷新个人时间。然而加拿大人在最后一个计时段没能提高，让他无缘冲击杆位，最终名列第六。
莱克勒克在第二圈跑出1分28.420秒，让他在时间榜上继续排在阿隆索之前，但在发车区上将退到第12位。就此，佩雷兹没有在最后继续冲刺，但足够拿到个人F1生涯第二个杆位。而阿隆索将代表阿斯顿·马丁从第一排开始比赛——他在回场圈信心十足地向车队表示要在发车阶段超过佩雷兹。
乔治·拉塞尔击败了卡洛斯·塞恩斯，以第四名完成排位赛，但俩人将分享第二排发车位置。相比之下，刘易斯·汉密尔顿在整场排位赛里表现不如队友。他在Q3的第二圈也未能进步——而且因在最后一弯出界被取消，只能接受落在埃斯特班·奥康之后名列第八的结果。
对于澳大利亚新秀奥斯卡·皮亚斯特雷来说，本场排位赛走出了揭幕战在巴林早早退赛的阴影，一举闯入Q3。他击败了Alpine对手皮埃尔·加斯利，获得第九名，并且将在周日前进到第八发车。
整场排位赛，红牛之后的车队之间竞争相当激烈。在Q2中，周冠宇完成第二个计时圈后报告说赛车在2号弯里出现严重转向过度。快速的调整之后，中国小将把时间提高到1分29.461秒，并且上升到第八。然而，在他之后完成计时圈的尼科·霍肯博格、皮亚斯特雷和加斯利也都进步。最终，周冠宇滑落到第12位，排在霍肯博格身后，而俩人与第七名的汉密尔顿分别之有0.08秒和0.07秒的差距。不过，因为莱克勒克的殷勤罚单，德国人将递进到前十发车，而周冠宇将在发车位上处于第11位。
中国小将本赛季第一次在排位赛里领先阿尔法·罗密欧队友瓦尔特利·博塔斯。芬兰人在Q1涉险过关后，没能在走得更远，位列Q2第二圈被取消的凯文·马格努森之后。而哈斯和阿尔法·罗密欧将在发车区形成交错之势。
Q1结束时，博塔斯排名第15位，在他身后的角田裕毅尽管提高了个人时间，但还是以0.01秒的微弱劣势与晋级失之交臂。威廉姆斯的亚历山大·阿尔本同样只有毫厘之差，落后芬兰人0.065秒。
因为动力单元故障错过第三节练习的尼克·德弗瑞斯，在AlphaTauri为他启用了一套新动力单元后得以参加排位赛，但是Q1及格线相去甚远，排名倒数第三。
当皮亚斯特雷第一次进入排位赛第二阶段时，兰多·诺里斯在第一个计时圈表现不错的情况下，却因为鼻翼轻轻触到护墙而不得不检修，最后时刻未能出场，排名倒数第二，仅仅高于没有做出有效时间的洛根·萨金特。
美国新秀第一圈的1分29.721秒相当有竞争力，但是因为在27号弯跑出赛道被取消。之后，他在22号弯打转，惊险地在护墙前停下后虽然赛车能够继续前进，但因为轮胎耗尽而无法继续提高，排名垫底。
正赛发车顺序：
|Cla
|Driver
|Chassis
|Engine
|Time
|Gap
|1
|Sergio Perez
|Red Bull
|Red Bull
|1'28.265
|2
|Fernando Alonso
|Aston Martin
|Mercedes
|1'28.730
|0.465
|3
|George Russell
|Mercedes
|Mercedes
|1'28.857
|0.592
|4
|Carlos Sainz
|Ferrari
|Ferrari
|1'28.931
|0.666
|5
|Lance Stroll
|Aston Martin
|Mercedes
|1'28.945
|0.680
|6
|Esteban Ocon
|Alpine
|Renault
|1'29.078
|0.813
|7
|Lewis Hamilton
|Mercedes
|Mercedes
|1'29.223
|0.958
|8
|Oscar Piastri
|McLaren
|Mercedes
|1'29.243
|0.978
|9
|Pierre Gasly
|Alpine
|Renault
|1'29.357
|1.092
|10
|Nico Hulkenberg
|Haas
|Ferrari
|1'29.451
|1.186
|11
|Zhou Guanyu
|Alfa Romeo
|Ferrari
|1'29.461
|1.196
|12
|Charles Leclerc
|Ferrari
|Ferrari
|1'28.420
|0.155
|13
|Kevin Magnussen
|Haas
|Ferrari
|1'29.517
|1.252
|14
|Valtteri Bottas
|Alfa Romeo
|Ferrari
|1'29.668
|1.403
|15
|Max Verstappen
|Red Bull
|Red Bull
|1'49.953
|21.688
|16
|Yuki Tsunoda
|AlphaTauri
|Red Bull
|1'29.939
|1.674
|17
|Alex Albon
|Williams
|Mercedes
|1'29.994
|1.729
|18
|Nyck de Vries
|AlphaTauri
|Red Bull
|1'30.244
|1.979
|19
|Lando Norris
|McLaren
|Mercedes
|1'30.447
|2.182
|20
|Logan Sargeant
|Williams
|Mercedes
|2'08.510
|40.245
|VIEW FULL RESULTS
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