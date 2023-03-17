沙特阿拉伯大奖赛周五：维斯塔潘独占鳌头，阿隆索连进前三

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维斯塔潘因为近期肠胃不适而推迟了行程，因而错过了周四媒体日。不过，他在当天夜里抵达吉达，随后一切如常地在当地时间周五下午4点30分坐进赛车。

尽管在用软胎的第一轮飞驰练习里，荷兰人不如队友塞尔吉奥·佩雷兹快，但是很快在下一轮找到手感，做出一圈1分29.855秒后上升到时间榜第一，而墨西哥人则停留在1分30.100秒。此后，更是没有其他车手能够挑战卫冕冠军。

在巴林大出风头的阿斯顿·马丁AMR23赛车延续着强劲势头，揭幕战登上领奖台的阿隆索在第一圈的时间比佩雷兹更快。虽然西班牙人的第二圈落后墨西哥车手0.215秒，但足够领先其余车手。兰斯·斯特罗尔相差队友0.2秒不到，帮助车队占据了第三四位，成为赛道上第二快的车队。

梅赛德斯在糟糕的巴林比赛后明确了需要对W14赛车的设计概念做彻底的改动。虽然短短一周的时间不足以带来巨变，但车队认为向正确的方向迈出了一步，至少在本阶段里排在法拉利之前。乔治·拉塞尔与刘易斯·汉密尔顿以0.016秒之差分列第五六名，但与领先的红牛相比仍有一秒多的劣势。

法拉利仅仅是赛道上第四快的赛车，由卡洛斯·塞恩斯排在第七，但本赛季首场比赛就退赛的查尔斯·莱克勒克只排在第11位。由于已经在本周末换上了超额的动力单元的控制电子器，摩纳哥人将接受退后10个发车位的处罚。不仅如此，考虑到前一场莱克勒克遭遇的动力单元问题，意大利车队在周五练习前处于谨慎，更换了两辆赛车的整套动力单元。

皮埃尔·加斯利、亚历山大·阿尔本和角田裕毅在本周末第一节练习里位列第八至十名。

第二节自由练习在晚间8点开始，而在整个阶段里，维斯塔潘的优势地位仍然没有受到撼动。尽管开场阶段阿隆索用中性胎做出1分30.612秒，比维斯塔潘用相同配方轮胎做的第一圈快了接近0.2秒，看似给了红牛一个下马威，但荷兰人多跑一圈以1分29.952秒夺回第一。

在半程之前，所有车手都换上软胎为排位赛进行模拟。维斯塔潘把标杆时间提高了0.3秒，达到1分29.603秒，进一步巩固了自己的优势。他的队友佩雷兹同样突破了1分30秒，但停表在1分29.902秒，落在阿隆索的第二圈1分29.811秒之后。这意味着阿斯顿·马丁有望延续领奖台挑战者的地位。

出人意料的是，在巴林连续收到罚单的Alpine车手埃斯特班·奥康做出夜晚阶段第四快的时间，而且只落后自己效力印度力量时代的队友0.137秒，而他的新队友皮埃尔·加斯利也名列第六位。当拉塞尔为梅赛德斯至少跻身前五名时，七届世界冠军汉密尔顿对赛车明显缺乏信心，尤其在用软胎时遭遇严重的转向过度问题，仅仅排在第11名。

中上游赛车的竞争相当胶着。斯特罗尔相差队友0.3秒，却在时间榜上相差了五个排名，位于第七。哈斯的尼科·霍肯博格以第九名完成当天的练习，而且排在两名法拉利车手之前。不仅如此，莱克勒克的SF-23赛车出现了严重的海豚跳现象，而且他一度询问车队新换上的动力单元是否正常，但得到的回复不置可否。

阿尔法·罗密欧在两个阶段里暂时处于中游偏下的位置。周冠宇在更具代表性的夜间，用软胎进行快跑时遇到转向不足的问题。他最终做出了1分30.837秒，但只能名列第16位。而博塔斯没有做出有竞争力的时间，列最后一位。