沙特阿拉伯大奖赛：佩雷兹豪取街道赛四连胜，阿隆索受罚无缘领奖台

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首次代表阿斯顿·马丁从第一排发车的阿隆索，兑现了他在排位赛后说要在发车时超越红牛对手的豪言。从内线发车的西班牙人在一号弯里成功堵住佩雷兹的进弯线路，由此领跑比赛。但是赛会发出通知，他因为“不正确的发车地点”而收到了5秒罚单。

然而红牛RB19赛车在重载油下更加强劲，佩雷兹在第三圈就追到阿斯顿·马丁赛车之后。尽管阿隆索努力防守位置，但还是在第四圈被墨西哥人超过。此后，他牢牢地控制了比赛的节奏，直到从第15位发车的队友维斯塔潘超越所有其他赛车后上升到第二位并且开始接近。

对于维斯塔潘来说，兰斯·斯特罗尔在第18圈停车退赛引发的安全车成为冲击胜利的最佳机会。比赛重新开始时，他已经上升到第四，而乔治·拉塞尔和阿隆索只是无法阻挡他的步伐。

进入最后15圈时，两位轮胎相同的红牛车手之间的差距只有5秒左右。然而，维斯塔潘向报告感觉驱动轴异常——周六排位赛里遇到的问题。他与车队来回讨论后，告知他们问题仍然存在。

几乎与此同时，佩雷兹向车队表示自己“刹车踏板太长”。此外，红牛工程师告知墨西哥人将单圈做到1分32.6秒，而他询问为何先前只要他保持在1分33.0秒，在维斯塔潘一边，尽管工程师连续4圈告诉他保持在1分33.0秒，但他都跑得更快。不过最后10圈里，红牛两辆赛车的间距得到了控制，佩雷兹赢得了个人第五个分站胜利。而且加上去年在巴库、摩纳哥和新加坡，取得了连续四场街道上的胜利。

最后时刻，荷兰人也放弃追赶队友，改为冲击最快圈并且成功。依靠着关键的额外一分，他在车手年度积分榜上以一分优势继续领跑。

尽管阿隆索在排位赛后表达了要在比赛初超过佩雷兹的野心，但他也承认AMR23很难在比赛速度上与对手抗衡。他在安全车期间进行自己唯一一次进站并且接受了5秒处罚。虽然西班牙人不可避免地被维斯塔潘超过后落到第三，但是成功守住对身后乔治·拉塞尔的优势。

但是，就在颁奖仪式结束之后，国际汽联再次对阿隆索开出了罚单，因为阿斯顿·马丁“没有正确执行处罚”。这次西班牙人被加时10秒，意味着拉塞尔被顺势推上第三名，为梅赛德斯在艰难的赛季开局里拿到本赛季第一个领奖台。

阿隆索遗憾地滑落到第四名，他的第100次领奖台也被延期。从第七位发车的英国人是唯一用硬胎做第一阶段的车手，并且在安全车出动后进站更换更快的中性胎。这帮助他先通过策略从查尔斯·莱克勒克手里夺回位置，随后在赛道恢复绿旗后，又在赛道上超过了第二阶段使用硬胎的另一名法拉利车手卡洛斯·塞恩斯。

不过，虽然他能够追到拉塞尔身后DRS距离之内，但还是因为轮胎逐渐衰竭，无法真正撼动队友的位置，落在63号赛车之后5.1秒完赛，这让他刚好错过前进到阿隆索之前的机会。开局阶段，汉密尔顿涉嫌在发车直道上晃动吃到黑白旗警告。

退后10个发车位的勒克莱尔用软胎开始比赛，在开场后能够超越用较硬轮胎的汉密尔顿等赛车，但换上硬胎的时机刚好在安全车之前。这使得他被汉密尔顿利用安全车的机会夺回位置。摩纳哥人在比赛重新开始后一直跟在队友塞恩斯身后。眼见无法提升排名，他向车队抱怨：“这样待在后面真的太xxxx了。我不知道要做什么。”但是余下的比赛中，摩纳哥人没有机会真正接近队友，跟在塞恩斯身后3秒左右完赛。法拉利只能接受第六名的结果，而且输给了梅赛德斯。

两辆Alpine赛车几乎一直消失在视线里，除了安全车重启时距离较近时之外。随后的比赛里，俩人保护着完全的距离，最终为法国车队带回了第八九名。积分区的最后一个位置被凯文·马格努森拿下。

丹麦人从第13位发车，但是依靠着轮胎策略超过了阿尔法·罗密欧的周冠宇和哈斯队友尼科·霍肯博格，以及AlphaTauri的角田裕毅，为哈斯带回了本赛季的第一分。而日本车手以2.6秒之差无缘积分区，随后是霍肯博格。

从第11位发车的周冠宇完成了出色的起步，超过了在他身前发车的霍肯博格，第一圈结束时上升到第十。第11圈结束时，他进站换上硬胎，但是随后几圈报告转向不足问题。第21圈比赛重新开始后，周冠宇连续两圈超越迈凯伦的奥斯卡·皮亚斯特雷和AlphaTauri的尼克·德弗瑞斯，前进到第15位，并且在追赶直线速度更快的威廉姆斯新秀洛根·萨金特多圈后超越成功。随后，中国小将尝试追近霍肯博格，但在没有DRS，且中性胎逐渐消耗后，难以接近，最后以第13名完成比赛，没有给试图猛追的德弗瑞斯机会。而萨金特在出色的前半程后，名列第15位。

第一次从前十位发车的皮亚斯特雷在发车阶段发生碰擦后鼻翼受损，第一圈进站更换新鼻翼和硬胎。靠后发车的诺里斯同样鼻翼有损坏，进站更换并换上同样的轮胎。此后大部分时间里，两辆迈凯伦赛车位置接近，车队试图让诺里斯向前赶，但在倒数第二圈换回了赛车位置。在巴林早早退赛的皮亚斯特雷名列第16位。

另一位阿尔法·罗密欧车手瓦尔特利·博塔斯整个周末对赛车感觉挣扎，也难以在比赛中有任何进展，最终排在所有完赛车手中的最后一名。

除了斯特罗尔之外，威廉姆斯的亚历山大·阿尔本在第27圈因为刹车故障而回到维修区并退赛。