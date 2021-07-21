Tickets
登入

Motorsport Network

TV Tickets Fashion Giorgio Piola Jobs

Download your apps

© 2021 Motorsport Network. 保留所有权
TV Tickets Fashion Giorgio Piola Jobs
Previous / 梅赛德斯：英国大奖赛的红旗使汉密尔顿免遭退赛
Formula 1 / 2022 F1 car unveil 新闻

沙特为迈凯伦集团投资5.5亿英镑

By:

迈凯伦集团获得了5.5亿英镑的新投资，这笔交易将有助于保障车队母公司的未来发展。

沙特为迈凯伦集团投资5.5亿英镑

大部分新的资金来自沙特阿拉伯的公共投资基金（PIF），还有一些来自现有的投资者，例如位于巴林的Mumtalakat。

迈凯伦方面表示，"全球另类投资经理 "Ares Management和PIF已经注资了4亿英镑换取优先股。

同时，现有股东与迈凯伦 的"有限数量新私人投资人"，以可转换优先股的形式额外投资了1.5亿英镑。

迈凯伦方面表示，该交易可用于偿还一年多前从巴林国家银行获得的贷款，同时指出，完成协议 "仍需符合双方商定的结束条件"。

目前，随着Aramco石油公司成为F1的赞助商，沙特阿拉伯已经在这项运动里建立了存在感，成为其主要合作伙伴之一。而今年12月，沙特将在新的吉达街道赛道上举办其第一场大奖赛。

Aramco石油公司是PIF基金拥有的众多实体之一，过去几年中，该公司的国际投资数额巨大。

Lando Norris, McLaren MCL35M

Lando Norris, McLaren MCL35M

Photo by: Alessio Morgese

Aramco公开的利益申报之中涵盖了许多大公司，包括波音、迪士尼、花旗银行、Facebook、英国石油公司（BP）和万豪，同时Uber、特斯拉和道达尔也在其投资组合之列。

迈凯伦集团执行主席Paul Walsh表示：“在去年夏天我们为应对全球新冠疫情而制定的短期措施的基础上，迈凯伦已经在顾问和现有股东的鼎力支持下，采取了一系列重大举措，以保证公司的长期稳定发展。

“继去年我们获得了对于迈凯伦赛车的战略投资之后，这次成功的股权融资对公司整体的财务战略而言是关键之举，以便支持集团的可持续增长计划。”

Walsh明确表示，新的投资将惠及公路汽车业务：“有了这些扎实的基础，我们完全有能力实现我们的野心，把迈凯伦打造成为全球化豪华超跑和精锐汽车运动公司，而迈凯伦汽车将成为核心利润增长点。

“我们从投资者那里看到了强烈的投资意愿，这反映出他们对迈凯伦标志性的品牌、行业领先的技术和令人振奋的长期增长前景的持续信心，因为这一目标更明确的战略和更强大有效的资本结构而更加坚定。

"我们期待与Ares和PIF进行合作，他们将为董事会贡献投资方的经验和了解。"

翻译/Chloe

shares
comments

Related video

梅赛德斯：英国大奖赛的红旗使汉密尔顿免遭退赛

Previous article

梅赛德斯：英国大奖赛的红旗使汉密尔顿免遭退赛
Load comments

Trending

1
Formula 1

汉密尔顿相信仍能与维斯塔潘带着“尊重”硬碰硬比赛

2
Formula 1

罗斯伯格VS汉密尔顿：F1最旷日持久的宿敌之战

Latest news
沙特为迈凯伦集团投资5.5亿英镑
Formula 1

沙特为迈凯伦集团投资5.5亿英镑

3 h
梅赛德斯：英国大奖赛的红旗使汉密尔顿免遭退赛
Video Inside
Formula 1

梅赛德斯：英国大奖赛的红旗使汉密尔顿免遭退赛

22 h
国际汽联：赛会干事只裁定事故原因，不考虑后续影响
Formula 1

国际汽联：赛会干事只裁定事故原因，不考虑后续影响

2021年7月20日
本田：维斯塔潘赛车的引擎可能还没有报废
Formula 1

本田：维斯塔潘赛车的引擎可能还没有报废

2021年7月20日
汉密尔顿相信仍能与维斯塔潘带着“尊重”硬碰硬比赛
Formula 1

汉密尔顿相信仍能与维斯塔潘带着“尊重”硬碰硬比赛

2021年7月19日
Latest videos
壳牌：塞恩斯问答时间 14:08
Formula 1
2021年6月16日

壳牌：塞恩斯问答时间

《大奖赛大纪事》：2020 F1土耳其大奖赛最佳照片 02:54
Formula 1
2020年11月21日

《大奖赛大纪事》：2020 F1土耳其大奖赛最佳照片

2023年F1工资帽新规详解 05:41
Formula 1
2020年11月21日

2023年F1工资帽新规详解

汉密尔顿车迷问答 05:49
Formula 1
2020年11月21日

汉密尔顿车迷问答

《大奖赛大纪事》：土耳其大奖赛最佳时刻 03:09
Formula 1
2020年11月11日

《大奖赛大纪事》：土耳其大奖赛最佳时刻

Adam Cooper More from
Adam Cooper
托德作为国际汽联主席任期将满，他的下一步计划是什么？
Formula 1

托德作为国际汽联主席任期将满，他的下一步计划是什么？

国际汽联发布F1进站速度限制令
Formula 1

国际汽联发布F1进站速度限制令

托德坦言自己并非F1冲刺排位赛的推崇者
Formula 1

托德坦言自己并非F1冲刺排位赛的推崇者

迈凯伦车队 More from
迈凯伦车队
布朗：诺里斯与当前F1”赛道上任何人一样快“
Formula 1

布朗：诺里斯与当前F1”赛道上任何人一样快“

迈凯伦车队股东 Mansour Ojjeh逝世，享年68岁。
Video Inside
Formula 1

迈凯伦车队股东 Mansour Ojjeh逝世，享年68岁。

迈凯伦暂时没计划再次使用海湾石油F1涂装 Monaco GP
Formula 1

迈凯伦暂时没计划再次使用海湾石油F1涂装

Trending Today

汉密尔顿相信仍能与维斯塔潘带着“尊重”硬碰硬比赛
Formula 1 Formula 1

汉密尔顿相信仍能与维斯塔潘带着“尊重”硬碰硬比赛

罗斯伯格VS汉密尔顿：F1最旷日持久的宿敌之战
Formula 1 Formula 1

罗斯伯格VS汉密尔顿：F1最旷日持久的宿敌之战

Latest news

沙特为迈凯伦集团投资5.5亿英镑
Formula 1 Formula 1

沙特为迈凯伦集团投资5.5亿英镑

梅赛德斯：英国大奖赛的红旗使汉密尔顿免遭退赛
Video Inside
Formula 1 Formula 1

梅赛德斯：英国大奖赛的红旗使汉密尔顿免遭退赛

国际汽联：赛会干事只裁定事故原因，不考虑后续影响
Formula 1 Formula 1

国际汽联：赛会干事只裁定事故原因，不考虑后续影响

本田：维斯塔潘赛车的引擎可能还没有报废
Formula 1 Formula 1

本田：维斯塔潘赛车的引擎可能还没有报废

Subscribe to our newsletter

The Motorsport.com app

Series

Motorsport Network

Contact us

© 2021 Motorsport Network. 保留所有权