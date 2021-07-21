沙特为迈凯伦集团投资5.5亿英镑

大部分新的资金来自沙特阿拉伯的公共投资基金（PIF），还有一些来自现有的投资者，例如位于巴林的Mumtalakat。

迈凯伦方面表示，"全球另类投资经理 "Ares Management和PIF已经注资了4亿英镑换取优先股。

同时，现有股东与迈凯伦 的"有限数量新私人投资人"，以可转换优先股的形式额外投资了1.5亿英镑。

迈凯伦方面表示，该交易可用于偿还一年多前从巴林国家银行获得的贷款，同时指出，完成协议 "仍需符合双方商定的结束条件"。

目前，随着Aramco石油公司成为F1的赞助商，沙特阿拉伯已经在这项运动里建立了存在感，成为其主要合作伙伴之一。而今年12月，沙特将在新的吉达街道赛道上举办其第一场大奖赛。

Aramco石油公司是PIF基金拥有的众多实体之一，过去几年中，该公司的国际投资数额巨大。

Lando Norris, McLaren MCL35M Photo by: Alessio Morgese

Aramco公开的利益申报之中涵盖了许多大公司，包括波音、迪士尼、花旗银行、Facebook、英国石油公司（BP）和万豪，同时Uber、特斯拉和道达尔也在其投资组合之列。

迈凯伦集团执行主席Paul Walsh表示：“在去年夏天我们为应对全球新冠疫情而制定的短期措施的基础上，迈凯伦已经在顾问和现有股东的鼎力支持下，采取了一系列重大举措，以保证公司的长期稳定发展。

“继去年我们获得了对于迈凯伦赛车的战略投资之后，这次成功的股权融资对公司整体的财务战略而言是关键之举，以便支持集团的可持续增长计划。”

Walsh明确表示，新的投资将惠及公路汽车业务：“有了这些扎实的基础，我们完全有能力实现我们的野心，把迈凯伦打造成为全球化豪华超跑和精锐汽车运动公司，而迈凯伦汽车将成为核心利润增长点。

“我们从投资者那里看到了强烈的投资意愿，这反映出他们对迈凯伦标志性的品牌、行业领先的技术和令人振奋的长期增长前景的持续信心，因为这一目标更明确的战略和更强大有效的资本结构而更加坚定。

"我们期待与Ares和PIF进行合作，他们将为董事会贡献投资方的经验和了解。"

翻译/Chloe