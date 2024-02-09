沃尔斯澄清阿尔本与威廉姆斯签约至2025赛季
面对亚历山大·阿尔本与多支顶级车队之间的传闻，威廉姆斯领队詹姆斯·沃尔斯澄清说泰国车手与车队的签约至2025年
凭借在威廉姆斯的出色表现，阿尔本一直被谣传或将在2025年重返红牛。届时谁将取代塞尔吉奥·佩雷兹成为世界冠军马克斯·维斯塔潘的新搭档目前仍未有定论。
由于阿尔本的合同情况不确定，令人相信他将在2024年底成为自由人。而刘易斯·汉密尔顿转投法拉利的意外之举，也使这位27岁的小将成为了梅赛德斯的潜在候选人。
然而在威廉姆斯的2024年涂装发布会上，沃尔斯对媒体表示，2025赛季阿尔本将继续留在车队。
“亚历山大和威廉姆斯的合同将持续到2025年底，那是已经签署的，”沃尔斯澄清道。“这不是我会公开谈论的事情，因为我觉得没有必要。所以，你看到的任何报道，尤其是其中的一个，它们最多只是个别的揣测。”
“正如我也说过的，在威廉姆斯，我们的工作是创造一个值得拥有像亚历山大这样的人才的新环境。就是这么简单。他是一位不可思议的车手，值得拥有靠前的位置。他和我很好地讨论过我们想要前进的方向。“
”我们希望在这支车队中一起走很长一段路。我们必须争取这个权利。它不是凭借任何想象就能实现的。我们必须向世界证明，我们不是过去的威廉姆斯，我们不会向后看，我们在不断前进。”
James Vowles, Williams Racing
Photo by: Williams
当阿尔本被问及他的合同是否意味着2025年他将留在车队时，他回应道：“让我们走着瞧。时间会证明一切。我的注意力放在2024赛季，让我们保持这样的状态，真正的重点是确保你在2025年取得进展，这才是我真正的目标。”。
“现实地说，我想和车队在一起。如果车队达到我想要的水平，那将是一份长期合同。我们会全力以赴，要么什么都不做。这就是我的想法。”
同时，沃尔斯并没有表示如果合约没有达成，他是否愿意释放阿尔本，但强调自己会把车队的利益放在第一位。
“我会妨碍他吗？我肩负着威廉姆斯的责任，这对我来说是最重要的。这不是对一个人的责任，就亚历山大而言，这是对整个车队的责任。”
“所以，如果任何决定都朝着那个方向发展，那是因为我非常清楚，我所做的决定是正确的，且符合车队的长期，而不是短期目标。”
翻译/小飞侠
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