沃尔斯：梅赛德斯时光没有给出领队岗位的“全貌”
威廉姆斯新任领队詹姆斯·沃尔斯表示，在梅赛德斯夺冠期间担任车队策略的主导者，并没有给予他担任车队领队的“全貌”。
在2023年被任命为威廉姆斯掌舵人之前，沃尔斯在梅赛德斯车队效力了20年，曾先后担任布拉克利车队的首席策略师和赛车运动策略总监。
除了决定比赛策略外，沃尔斯曾担任的职务还包括协同管理三叉星车队的年轻车手，以及为德国制造商参与其他赛车运动制定方向。英国人也曾被认为有朝一日会取代托托·沃尔夫成为梅赛德斯车队的管理者。
但沃尔斯表示，最初几个月的任职让他意识到自己还“未成气候”，因此必须在威廉姆斯学以致用。但他相信自己可以与其他车队领袖相比肩。
“你要在专注于一份工作很多很多年后——别忘了我在上一个地方待了20多年——改行，”沃尔斯对天空电视台说。
“我有幸从事了策略工作，但随后转向了托托和我自己开展的许多其他任务，包括为车队和梅赛德斯内部的其他组织制定策略。它让我了解了一个雏形，但显然不是我预期这里（领队工作）的全貌。然而，一切都令人兴奋，因为你正在使用你以前建立的技能，并且必须真正探索你认知的极限。”
“我有很多东西要学。我的对手是其他九位同僚，他们已经在这个岗位上干了很多年，在这方面经验丰富。不过我想我会坚持到底。”
James Vowles, Williams team principal
Photo by: Williams
当被要求比较梅赛德斯和威廉姆斯时，沃尔斯表示，他认识到双方都渴望成功，只不过他的新东家一直无法摆脱多年来资金不足的困窘局面。
“尽管在维修区通道内仅相隔400米，但他们二者是截然不同的组织，” 英国人表示。“梅赛德斯是一个多年来资金充裕的组织，拥有你可能想要的所有配备。在过去的15年里，威廉姆斯经历了许多艰难困苦。”
“如果你仔细看，就会发现它没有足够的资金来跟上其他车队的水平。以它拥有的资源，它干得非常出色。车队里仍然有很多优秀的人，他们想要成功，想要表现，想要进步。”。
“现在真的是我所说的转型期，这是一段旅程。每个人都认同这段旅程。我们有可观的投入；我们对我们要实现的目标也定下了好的预期。”
“我们仍然有人早上起床后，只想尽自己最大的能力调整好赛车。我们现在需要做的是把车队团结起来，找到良好的方向，并且确保我们都以正确的方式努力。”
翻译/小飞侠
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