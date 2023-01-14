梅赛德斯策略总监沃尔斯出任威廉姆斯新领队，沃尔夫和汉密尔顿完全支持

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威廉姆斯在去年年底宣布乔斯特·卡皮托卸任车队CEO及领队职务。本周五，英国车队对外公布了人选，沃尔斯将在2月20日正式走马上任。

43岁的沃尔斯在梅赛德斯的布莱克利基地工作了20年，从英美、本田到布朗GP再到德国制造商的厂商车队。他曾是2009年简森·巴顿和布朗GP赢得世界冠军时的比赛策略师。梅赛德斯从2014至2021年连续八年夺得制造商年度冠军，并收获七个车手世界冠军，沃尔斯立下汗马功劳。

“我对于在威廉姆斯开工迫不及待，能加入一支历史如此悠久的车队让我感到非常荣幸。威廉姆斯是我们这项运动的标志，我对它充满敬意，我非常期待这个挑战，”沃尔斯表示。

“梅赛德斯在我的旅程中一直给予了大力支持，在布莱克利工作了20多年后，天下没有不散的宴席。我很感谢托托和车队提供的一切，共同经历失败和成功是一种如此特殊的经历。威廉姆斯寄信心和信任于我，我也将投桃报李。威廉姆斯有着巨大的潜力，几周后我们就将开启一段共同的旅程。”

沃尔斯在梅赛德斯一路晋升，从首席策略师到赛车策略总监，对比赛临场策略做出决定，直到近期成为沃尔夫的重要左膀右臂，负责年轻车手项目的管理和合同事务，也参与到围场政治话题的讨论。因此，梅赛德斯领队认为出任威廉姆斯领队，是沃尔斯“应得的”下一步。

James Vowles, Chief Strategist, Mercedes AMG F1, Race winner Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1, on the

与此同时，汉密尔顿也对这位自己成为“七冠王”旅程上重要人物的高升感到高兴。”沃尔夫在接受少数媒体采访时透露：“这周我告诉他（汉密尔顿）这件事情将会发生。他绝对没有异议。与詹姆斯一起工作，对他一直是极大的乐趣。周日早上与詹姆斯一起集思广益总是很有趣。我想他的第一个反应是‘这对詹姆斯来说是很了不起的’。我认为这也许是很重要的一句话。”

这次的小型新闻发布会由威廉姆斯与梅赛德斯联合进行。沃尔斯表示他也收到了汉密尔顿的积极反应。“我昨晚给他打了电话，他一上来也说了这些（同样的）话。他既没有骂我，也没有说他很失望。恰恰相反。事实上，我可能会说，在整个梅赛德斯，我很幸运，几乎所有我通知了的人都极其高兴。”

接班计划早已启动

在很大程度上，沃尔斯原本被作为梅赛德斯领队的接班人选来栽培。而为了促进他的发展，去年七月他已经卸下了比赛决策的相关责任，从维修区指挥台退居车库，与沃尔夫一起督战。这意味着2022年下半赛季，梅赛德斯的比赛策略工作已经在没有沃尔斯参与的情况下进行——已经开启了接班计划。

“不会留下任何空白，因为多年来我们一直在讨论这个领域的接班计划，”沃尔夫表示。“我们一直非常依赖詹姆斯的见解。几年前我们就强调，如果有一天他决定做其他事情，无论在梅赛德斯内部还是外部，这将如何继续下去。詹姆斯在这方面做了很好的准备。”

“我们有一群非常有才华的策略师。我们有九个人，有些人非常资深，他们不总是在前线，有些人则在内部成长起来。他们在过去六个月里已经独立工作，而在那之前非常多地有詹姆斯的监督。所以我对接下来的（策略团队）结构感到非常满意，并不是突然出现了一个大弱点。”

鉴于策略团队已经稳定，梅赛德斯预计将把沃尔斯在其他领域的责任简单地内部分配。

Nyck de Vries, FE Champion and James Vowles, Motorsport Strategy Director at Mercedes-AMG Formula One Team Photo by: Steven Tee / Motorsport Images