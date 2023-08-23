沃尔斯：五年计划在F1"毫无意义“

梅赛德斯前成员沃尔斯今年年初接手威廉姆斯，受东家Dorilton Capital投资公司任命对这支历史悠久的车队进行全面改革。

沃尔斯发现，在 2020 年Dorilton 接手车队之前，这支资金短缺的车队一直把注意力放在短期内的生存，基础设施严重落后于竞争对手。

威廉姆斯车队的竞争对手Alpine车队曾制定了一个五年/百场比赛计划，以重返前列。但最终，雷诺管理层认为该计划不够富有雄心，导致车队领队奥马尔·萨弗诺尔在短短18个月后，于今年夏天被免职。沃尔斯认为，设定这样的长期目标"毫无意义"，因为车队的长期成功涉及太多的未知因素。

“当我面试完来到这里，我就需要多久（实现目标）给了他们一个明确的看法，这会很漫长，“沃尔斯在接受Motorsport.com/Autosport独家采访时表示。

"这一点是没有改变的。帕特（弗莱）加入时也是如此。帕特很清楚地告诉我‘这需要一段时间’。我说：‘我知道，董事会也知道’。”

"所以你必须提出合理的建议，但如果你提出的建议超过三年，那就是未知数了，五年后肯定也很难确定，十年后就是100%不同的情况了。

Pat Fry, Chief Technical Officer, Alpine F1 Team, in a Press Conference Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

"设定一个在五年内成为第三名的目标，老实说，这不是正确的前进方向，因为这非常没有意义"。

相反，沃尔斯向Dorilton提出了一个逐步解决威廉姆斯主要弱点的计划，例如改善老化的基础设施和壮大技术部门结构。

将弗莱从Alpine挖走是沃尔斯已经采取的举措中的关键一步，这位经验丰富的工程师将在今年年底前开始工作。

另一个关键目标是对今年的赛车进行大幅升级，它已经在加拿大完成并实现了一定进步。在进入下半赛季时，威廉姆斯车队排名第七。

"更重要的是表明你已经拥有了能够及时实现目标的结构和体系，“沃尔斯解释说。“你能展示更多的是我们如何走上这条道路，以及我们在这条道路上能实现哪些关键里程碑。“

"今年的里程碑之一，是证明我们可以有效地提高赛车性能并加以利用。明年的里程碑之一，是在冬休实现性能的明显提升，并在此基础上继续发展。我们将在幕后做 100 件其他的事情。这就是进步的方法。”

"在这一点上，我一直非常谨慎，以确保我们所展示和承诺的一切，都与可控的现实保持一致。当它开始偏离现实时，就把它拉回到'这就是我们的现状，而这是我们需要前进的方向'。我们从一开始就抱有这样的想法。”

翻译/Chloe