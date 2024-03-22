威廉姆斯为在澳大利亚牺牲萨金特辩护
威廉姆斯领队詹姆斯·沃尔斯表示，F1中游车队之间百分之几秒的差距使他没有选择，只能以车队利益为重，让亚历山大·阿尔本在澳大利亚驾驶洛根·萨金特的赛车投入比赛。
在阿尔伯特公园的第一节自由练习还剩三分之一时间时，阿尔本发生了撞墙事故并且整个第二节练习都没有出场，因为威廉姆斯缺少组装备用底盘所需的零件。
面对还剩下的排位赛和正赛，最终威廉姆斯决定撤销阿尔本撞车那辆车的报名，而阿尔本将驾驶队友在前两节练习里的赛车底盘。
“中游的竞争异常激烈，一两分或更多都可能在赛季结束时决定获得第十名还是第六名。当前我们（中游）赛车之间的差距只百分之几秒。尽管看到车手不是因自身原因无法参加周日的比赛，让我感到非常痛心，但我必须以车队为重。”
“洛根非常出色。在这方面，他支持车队。这个决定很显然让他很受伤，但同样的他非常坚强，因为他知道车队高于一切才是最重要的。”
威廉姆斯之所以会陷入如此尴尬的处境，是因为他们在2024年赛车制造上产的过程中有所延误。而为了在赛季开始前准备好两辆赛车，后果之一就是备用赛车的完工时间比理想时间晚了一些。
“由于整个冬天进行的工作，我们把组织的工作能力发挥到了极致，”沃尔夫解释说。"我们把一切都推到了极限。这意味着，由于一些生产工作进行得很晚，备用底盘的准备就延后了。“
“没有车队会在没有备用底盘的情况下参加比赛。这样做会带来风险。最好的情况是不舒服，最坏的情况是其中一辆车不能比赛。这就是我们今天面临的情况。”
“我们必须确保，今后我们永远不会再陷入这种境地。我们在这里是为了比赛，而周六和周日只有一辆车在这里，这根本不是我们应该做的。”
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