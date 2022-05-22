沃尔夫：W13升级后，梅赛德斯迈出“坚实的一步”

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本赛季前五场比赛里，因为噩梦般的“海豚跳”问题，梅赛德斯无法按照理想的底盘高度来运行W13，只得太高底板的离地高度，所以无法发挥赛车的性能。不过本周末到了巴塞罗那，德国车队为W13赛车启用的升级取得了实质性成果，从第一节自由练习到排位赛，均有赛车进入了前四名。

周六的排位赛里，拉塞尔取得了第四的结果，意味着本赛季第一次将有银箭赛车在发车区前两排起步。排位赛后，沃尔夫在接受天空体育采访时赞扬了技术团队攻克了本赛季W13的阿喀琉斯之踵，并且表示现在车队可以真正开始把注意力转向提升赛车的战斗力。

“是的，我们现在理解了，”奥地利人解释道。“那是底板摇摆造成的空气动力学效果，很难才以科学的方式得出那个结论。但是（技术总监）迈克·埃利奥特和（空气动力学主管）加罗德·墨菲的团队做到了。他们做得很好。”

“其他车队能够继续研发他们的赛车，而我们有一点停滞，为了找到弹跳的原因。所以只要我们用上了常规的研发，只要我们对轮胎有更好的理解，现在弹跳已经消失，我认为我们将会追赶上。”

“我相信我们已经在巴塞罗那迈出了坚实的一步。你试着把你的期望值保持在一个实际的点上。我认为我们今天的排名，在某种程度上是我们原本可以期望的最好结果。”

Lewis Hamilton, Mercedes Photo by: Steve Etherington / Motorsport Images

不过当拉塞尔击败了红牛的塞尔吉奥·佩雷兹时，汉密尔顿仍然只获得前六名，相差法拉利车手查尔斯·莱克勒克的杆位圈时间0.762秒。尽管发车位置与先前在迈阿密时相同，但汉密尔顿表示他为海豚跳终于得到缓解感到鼓舞。

“我们在直道上没有弹跳，这是巨大巨大的差别。但我们还是在3号和9号弯里有弹跳。所以我们还要改进，但赛车已经好好转了很多，”七届世界冠军说道。“你看到在Q2里，我们是最快的。那对车队来说是一丝希望。”

不过汉密尔顿当前在车手年度积分榜上仅列第六，距离领头羊莱克勒克多达68分，而且比排名第四的拉塞尔还少23分。这使他今年夺取个人第八个锦标赛头衔的希望看上去渺茫。

当被问到巴塞罗那周末里的进步是否给他重新带去回到争冠行列的信心时，他回答说：“我真的没有去想，我仍然差得远。我的队友名列第四，所以那意味着我们的赛车至少是第三或第四快，而我在第六。所以我仍然对赛车挣扎。我不知道如何适应，我不知道我要怎么做，但我将继续尝试，好好努力。”

对于弹跳问题仍然存在于高速弯中，拉塞尔同意汉密尔顿的说法。而且，他解释说W13“没有找到合适的轮胎温度，虽然可以在第一计时段里总是最快的，但总是在第三计时段里挣扎，没有找到正确的平衡“。

不过，他也表示梅赛德斯已经可以比之前让赛车更加贴近地面，从而得到了更多抓地力。因此，他认为车队能够在西班牙大奖赛里为领奖台而战。

“我们只需要看看今天，这不是最理想的一天，而我们仍然取得了车队最好的（排位赛）成绩，”拉塞尔说道。“整个周末我们一直都处于前三、前四，而且这是我们在那么多周末里第一次在排位赛的一个阶段里跑在时间榜头名。这个周末对我们容易了一些，我们对接下来的比赛充满了兴奋。还需要几场比赛，我们将找到更多速度。”

“我认为明天将是一场混乱的比赛。我认为每个人都会进几次站。我认为马克斯（维斯塔潘）看起来比余下的人都快，但我认为我们有机会与法拉利较量一番，除非他们已经连夜有了提升，我认为我们将与他们展开混战。所以我们将为之而战，冲击领奖台。”