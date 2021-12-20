沃尔夫：F1应禁止车队老板与控制中心对话

根据传统，在以往比赛中需要沟通的情况下，车队的运动总监一直是控制墙与赛事控制中心之间进行语音对话的唯一联络人。

今年F1和国际汽联首次同意选择性地公开播放车队和赛事总监迈克尔·马西之间的对话，以便让车迷们更深入地了解比赛情况。

随着赛季的发展，沃尔夫和红牛领队克里斯蒂安·霍纳偶尔会接过各自的运动主管罗恩·梅多斯和乔纳森·惠特利的“话筒”，利用沟通频道试图影响比赛控制中心的决策。尤其在阿布扎比大奖赛的最后阶段，两人都“积极”参与了这一过程。

霍纳要求赛会允许位于马克斯·维斯塔潘之前的几辆被套圈的赛车进行解套。而沃尔夫在这一有争议的举动发生后明确表达了自己的感受，并且还曾在此前安东尼奥·吉奥维纳兹发生撞车时要求不要出动安全车。

赛后，F1竞赛主管罗斯·布朗建议车队老板不应再被允许联络赛事控制中心。

“我同意罗斯的观点，”沃尔夫在接受Motorsport.com的采访时表示，“但我同样要谴责我自己和罗斯，因为为了增加透明度和为车迷提供娱乐性，我们的决定也经常通过这一频道被播出。”

“在对讲机上有太多的内容，让车迷们对发生的所有小事件有一个大致的了解，比如赛车抛锚了，我们是否进行了某种策略讨论，这是出于好意。但我认为我们做得过头了。”

“我需要管好自己，克里斯蒂安也是。我们被赋予了和赛事总监直接沟通的机会，为了车队的利益我们的竞争是如此之激烈，以至于所有人都越界了。这当然是今年失败的一部分，在车队负责人的压力下，赛事总监的工作显然并没有变得更容易。”

Michael Masi, Race Director, walks the track Photo by: Simon Galloway / Motorsport Images

此外沃尔夫还建议，不仅应该禁止车队负责人与赛事总监交流，同时还应当对车队运动主管的行为有所限制。

“我们需要纠正回来，”奥地利人表示，“我认为车队负责人不应该直接和赛事总监说话，去沟通的应当是运动主管。更进一步地说，我认为运动主管不应该游说赛事总监或向其施压。他们应该指出赛事总监或他的同僚可能没有发现的情况，但不是游说，也不是施压。”

翻译/小飞侠