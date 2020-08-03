沃尔夫：银石惊魂证明梅赛德斯不能自满

上周末的英国大奖赛虽然早期出现了两次安全车，但是汉密尔顿和博塔斯遥遥领先，令比赛的悬念看似早就终结。

然而最后三圈赛道上意外频发。两辆梅赛德斯赛车相继左前轮爆胎。汉密尔顿以三条车轮坚持跑完最后半圈，惊险地赢下比赛，而他的队友则跌出了积分区。

虽然梅赛德斯在过去六年里牢牢统治着F1赛场，但车队主管沃尔夫一直抱着为最坏情况做打算的心态，时刻叮嘱车队切忌自鸣得意。上周日比赛后，他重申了这种态度的必要性。

“我知道每当我指出一些小概率事件发生的时候，我就受到很多批评，”沃尔夫表示，“就是当你认为一切很顺利，可以笃定完赛的时候，这样的事情就可能发生。”

“我们今天本可能损失两辆赛车，一分都拿不到，积分优势顷刻之间就会化为乌有。我们仍然是在银石最快的赛车，却带着零分回家。”

“这是我一直提醒注意的事情，只有等到其他人在数理上不能再赶上我们，锦标赛才会结束；而方格旗落下之前，比赛没有结束。

“在这方面，我也不喜欢有时候我的预言会成真。但这也是我喜欢赛车的地方，在结束前非常难以预料。”

汉密尔顿在赛后直言最后一圈“心脏都要停了”。沃尔夫坦言当博塔斯的爆胎发生后，他就预感大事不妙，而他为自己的车手和车队各损失18分感到抱歉。

“显然这场波折始于瓦尔特利在无线电上说‘轮胎有些问题’，10秒钟后我们就爆胎了，”奥地利人向Motorsport.com表示。

“我们在传感器上看到了爆胎，同时我看了下他处在赛道上什么位置，而那正好是不好的一侧，所以肯定那不会带来好结果。我为他和车队感到非常抱歉，因为在制造商积分榜上本来可以多18分，而他在车手积分榜上的18分也瞬间没有了。

“那已经是个不好的时刻，而一圈后，同样的情况发生在刘易斯身上，完全相同的遭遇。他说‘我的轮胎有些情况’，然后就是‘爆胎’。同一个地点，同一条轮胎，而且又一次是在赛道不好的一侧，而我们只能希望他坚持到底。”

Valtteri Bottas, Mercedes F1 W11 pitstop with a puncture Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images

银石教训

梅赛德斯第一时间通知汉密尔顿放弃争取最快单圈。但是尽管英国人已经小心谨慎驾驶，还是在比赛还剩半圈时遭遇意外。幸运的是，红牛在博塔斯的意外发生后，把上升到第二的维斯塔潘召回换胎，主动让出了30秒优势。这给汉密尔顿带来喘息的机会，抢在荷兰人之前5.8秒冲线。

当被Motorsport.com问及是否考虑让汉密尔顿进站，还是先观察红牛的行动时，沃尔夫回答说：“这正是我们在维修墙上做的讨论。‘我们进站还是不进。’

“我们对马克斯有足够的间距，但只剩下一圈了，所以决定就是不进站，而当时一切看起来还好。

“我们看到刘易斯的轮胎状态比较好，他的左前轮胎比瓦尔特利的情况好一点，而且当时仍然看起来有一点随机性。然后熙然一切就那么发生了，突然间就出现了塞恩斯的画面，而不久之后我们看到刘易斯发生了爆胎。”

汉密尔顿认为是赛道上残留的碎片造成了爆胎。本场比赛除了开局阶段凯文·马格努森和亚历山大·阿尔本的撞车、丹尼尔·科维亚特的撞墙之外，还有基米·莱科宁在倒数第六圈鼻翼脱落。

沃尔夫补充道：“事后来看，进站原本会更好一点，但是最终我们不知道造成爆胎的原因。

“可能是碎片造成的，新轮胎的完整性更好，橡胶更多，可能更好地保护轮胎防止碎片的伤害。所以我们也从中学到了，如果我们有间隔，如果轮胎情况不好的话，我们可能就会进站。”