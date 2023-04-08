沃尔夫透露个人F1规划，暗示永不背弃梅赛德斯
梅赛德斯领队托托·沃尔夫透露他已经改变了对于个人在F1未来的心态，暗示他永远不会抛弃“我的团队”。
沃尔夫最初在2009年作为威廉姆斯车队的股东来到F1，并在2012年出任了英国车队的执行总监。但一年后，他在收购了梅赛德斯车队的部分股份后，成为德国制造商厂商车队的股东和领队。
自那以后，在沃尔夫的带领下，梅赛德斯在2014至2021年里连续八年赢得制造商年度冠军，而刘易斯·汉密尔顿和尼科·罗斯博格在这段时间里共七次拿下车手世界冠军头衔。那段时间里，奥地利人曾表示自己不会永远担任车队的日常管理者，希望寻找接班人。
不过近期在墨尔本，沃尔夫在接受Motorsport.com独家专访时谈及了个人的未来规划，他透露他已经放弃了出售车队股权的想法。
“2020年我（对未来）进行了考虑，”他解释说。“我的计划在某种程度上是，当我49岁时，我将停止这么做（管理车队）。因为作为一个50岁的人，你已经长大了，你不再担任车队经理了。”
“但当时改变的是（从前）的项目：买入股票，卖出股票，就像我们金融业的投资。2020年我得出的结论是：‘我要保持这个’。在我人生中，我第一次改变了我的商业策略，从一个购买、开发和出售的投资人，变成购买、开发、保持。这是一个很大的变化。”
“我花了一年时间来消化这一点，我不想再回到我已经做了25年的（金融）行业中。但实际上，我想成为一个真正的企业家，并永远保持下去。那是继续坚持的时刻。”
2021年英国富豪吉姆·拉德克利夫的英力士收购了梅赛德斯车队的三分之一股份，成为了与梅赛德斯、沃尔夫平等的股东。同期，沃尔夫与车队续约，继续出任领队兼CEO。他承认加入梅赛德斯的早期，一切的重心是帮助车队在赛道上获得成功，那样就能提升车队的价值。
“那是唯一重要的事情，因为赢得冠军意味着经济上的成功，”他说。“我最初签了一份为期三年的合同。 然后，我真的乐在其中，我又签了一份三年的合同。我真的乐在其中。然后就到了关键时刻。 那是2013/14/15年，加上2016/17/18年。然后我又签了一份：2019/20/21年。而在2020年，我不知道我是否想继续干这行？所以，它以前总是与合同期限有关联。而现在，再也不是了。”
Toto Wolff, Team Principal and CEO, Mercedes-AMG, with Lewis Hamilton, Mercedes-AMG
Photo by: Steve Etherington / Motorsport Images
今年，梅赛德斯再次经历了艰难的赛季开局，但在上周末结束的澳大利亚大奖赛中由汉密尔顿位车队带回了2023赛季第一个领奖台——这也是德国车队在混合动力时代的第250次领奖台完赛。
此前在沙特阿拉伯大奖赛期间，沃尔夫表示尽管梅赛德斯处境不佳，但他得到董事会的全力支持。而且他相信自己依然能位车队做出贡献，力求带领团队重新夺得锦标赛冠军。而在接受Motorsport.com采访时，他透露了他觉得有责任为车队锁定长远、牢固的未来，因为现在车队已经不再是他简单的投资工具。
沃尔夫说，他决定将自己与梅赛德斯车队结合起来，而不是将其作为一个简单的投资工具，这意味着他现在已经不能再背弃F1了。相反，他觉得自己有很大的责任来打好基础，确保F1车队有一个安全的未来。
“这是我的公司。这是我的团队，”奥地利人说。“问题是我甚至不能走开。我只能提拔人才，以某种方式改变我的活动范围。这不再是一个项目了。这是我的公司。 我是三个股东之一，因为这个机会，每天我都要捏一下自己。随着所有的起起落落，这很重要。”
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